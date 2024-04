In Ägypten brannten heute Nacht Häuser von Christen – Tote

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist es im Zentrum der ägyptischen Stadt Minya zu einem Pogrom gegen Christen gekommen. Das berichtet das Hilfswerk «Christen in Not» (CiN) und die Newsplattform Copts-United.

Häuser von Kopten wurden demnach in einer konzertierten Aktion von muslimischen Fanatikern angezündet und die Christen wurden daran gehindert, die Häuser zu verlassen. Laut Generalsekretär Elmar Kuhn hat es in den Flammen auch Tote gegeben, konkrete Zahlen würden aber bisher nicht vorliegen.

Nachdem «Christen in Not» bereits seit Wochen auf die verstärkten Übergriffe und Entführungen christlicher Mädchen aufmerksam gemacht hatte, sei es nun «zum offenen Ausbruch von Gewalt gegen Christen durch fanatisierte Muslime gekommen», hiess es.

Immerhin seien durch die letztendlich doch eintreffenden Sicherheitskräfte einige Extremisten verhaftet und Hilfe beim Beheben der Schäden in Aussicht gestellt worden, sagte Kuhn.

Kirche war geplant

Gemäss der Newsplattform Copts United sei es zu den Ausschreitungen gekommen, weil sich in der Region das Gerücht verbreitet habe, dass eine Kriche gebaut werden solle.

Der CiN-Generalsekretär erinnerte daran, dass «Christen in Not» gerade in Minya in den vergangenen Jahren viele interreligiöse Projekte unter Einbeziehung muslimischer Familien durchgeführt hatte. Kuhn mutmasst:

«Zunehmend haben wir dabei gesehen, wie die Verleumdungen der Christen durch die Muslimbrüder in Minya kaum mehr Widerhall fanden. Möglicherweise bringen die Muslimbrüder sich so auch wieder in Erinnerung und stemmen sich ihrem Bedeutungsverlust entgegen.»

Minya ist die Hauptstadt des Gouvernements Minya in Oberägypten, etwa 250 Kilometer südlich von Kairo. Der Grossraum Minya reicht mit seinen mehr als 700'000 Einwohnern bis in die Wüste hinein. Minya hat mit mehr als 40 Prozent der Einwohner einen der grössten Anteile an Christen in Ägypten, neben Kopten auch Katholiken, Protestanten und Anhänger von Freikirchen. (yam/sda/apa)