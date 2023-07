Die Aufhebung des Verbots werde zu einer Wiederbelebung der Sägewerke sowie des Holzhandels führen, sagte Ruto. Die Vorgängerregierung hatte das Verbot 2018 verhängt, um illegalen Holzeinschlag zu verhindern und die Waldfläche in Kenia auf zehn Prozent zu erhöhen.

Ruto, der als einer der Vorreiter im Kampf gegen den Klimawandel auf dem afrikanischen Kontinent gilt, versicherte zugleich, dass die Regierung weiterhin an ihrem Ziel festhalte, in den kommenden zehn Jahren 15 Milliarden Bäume zu pflanzen.

Es sei «Wahnsinn», dass «Bäume in den Wäldern verrotten, während die Menschen nicht genügend Holz haben», fügte Ruto hinzu. Deshalb habe Kenia beschlossen, den Wald fürs Holzfällen freizugeben, erklärte er.

Der Schritt sei «längst überfällig» und ziele darauf ab, Arbeitsplätze zu schaffen und neue Wirtschaftsbereiche zu öffnen, die auf Holzprodukte angewiesen sind, sagte der Präsident am Sonntag in Molo etwa 200 Kilometer nordwestlich von Nairobi.

Den Bedenken von Umweltschützern zum Trotz: Kenias Präsident William Ruto hat die Aufhebung eines seit fast sechs Jahren geltenden Holzeinschlagverbots in dem Land angekündigt.

