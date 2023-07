Kenia hebt Abholz-Verbot auf – Greenpeace warnt vor katastrophalen Folgen

Ruto, der als einer der Vorreiter im Kampf gegen den Klimawandel auf dem afrikanischen Kontinent gilt, versicherte zugleich, dass die Regierung weiterhin an ihrem Ziel festhalte, in den kommenden zehn Jahren 15 Milliarden Bäume zu pflanzen.

Der Schritt sei «längst überfällig» und ziele darauf ab, Arbeitsplätze zu schaffen und neue Wirtschaftsbereiche zu öffnen, die auf Holzprodukte angewiesen sind, sagte der Präsident am Sonntag in Molo etwa 200 Kilometer nordwestlich von Nairobi.

Gewaltiger Tornado wütet an Kanadas Nationalfeiertag in Alberta

An Kanadas Nationalfeiertag hat ein Tornado für Zerstörung im Bundesstaat Alberta gesorgt. Wie Aufnahmen von Sturmjägern zeigten, senkte sich am Samstagnachmittag ein gewaltiger dunkler Wolkenrüssel nahe dem Ort Didsbury im Mountain View County in die Landschaft. Dort bahnte sich der Wirbelsturm eine Schneise durch Gehöfte und Felder, wobei er Schutt und andere Gegenstände mitriss. Insgesamt seien 14 Häuser beschädigt, fünf davon komplett zerstört worden, berichtete der Sender CTV News mit Verweis auf Informationen der kanadischen Bundespolizei (RCMP) am Abend. Eine Frau, die von den Trümmern ihres Hauses im Keller eingeschlossen wurde, sei leicht verletzt gerettet worden. Weitere menschliche Opfer gab es demnach nicht, allerdings riss der Tornado 25 Kühe und 20 Hühner in den Tod. Ein Pferd wurde später wegen seiner schweren Verletzungen getötet.