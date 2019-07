Terrorangriff auf Hotel in Somalia: Mehr als zwei Dutzend Tote

Erst Nadal, jetzt Djokovic: Roger Federer steht vor einer Herkulesaufgabe

Nach seinem Viersatzsieg gegen Rafael Nadal steht Roger Federer zum zwölften Mal im Wimbledon-Final. Doch um dort seinen neunten Titel feiern zu können, muss er ein Kunststück vollbringen, das selbst ihm noch nie gelungen ist.

Gibt es im Tennis so etwas wie einen mythischen Platz, dann ist es zweifellos der Centre Court von Wimbledon. Es ist der Ort, an dem Legenden des Sports geboren werden – ein Olymp. Als Roger Federer, 37, und Rafael Nadal, 33, um 16.30 Uhr Ortszeit den Rasen betreten, erinnert die Szenerie eher an ein Konzert als an eine Sportstätte.

Erstmals seit dem historischen Final vom 6. Juli 2008 – oder seit 4023 Tagen – treffen mit Federer und Nadal die beiden erfolgreichsten Spieler der Geschichte …