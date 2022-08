800 getöteten Islamisten seit Juli – meldet das äthiopische Militär

Die ostafrikanischen Nachbarländer am Horn von Afrika sind beide von gewaltsamen Konflikten geprägt: Äthiopien mit seinen 115 Millionen Einwohnern galt lange als Stabilitätsanker der Region. Aber seit rund anderthalb Jahren streitet die Zentralregierung in Addis Abeba mit der Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF) um die Kontrolle der nördlichen Region.

Die Al-Shabaab-Kämpfer hätten die äthiopische Region Somali von verschiedenen Seiten angegriffen, sagte der regionale Armee-Kommandeur Mohamed Ahmed in einer Pressekonferenz am Samstagmorgen. Die regionale und die nationale äthiopische Armee nahmen den Angaben zufolge auch zahlreiche Al-Shabaab-Kämpfer fest.

So sah es an der Rechtskonservativen-Konferenz in Dallas aus – 5 Bilder

Glitzerschuhe mit Trump-Aufschrift und «Ich liebe Jesus»-Baseballcaps: Hunderte Menschen haben sich in der US-Metropole Dallas am Freitag zu einer Konferenz Rechtskonservativer versammelt. Die US-Kongressabgeordnete und für Verschwörungstheorien bekannte Marjorie Taylor Greene und der texanische Senator Ted Cruz hielten Reden und wurden vom Publikum gefeiert wie Popstars. In den Fluren vor dem Saal mit der Hauptbühne wurden an Ständen Fanartikel des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump verkauft. Dieser soll am Samstagabend (Ortszeit) als Hauptredner auftreten.