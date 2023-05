Analyse

Er soll Joe Biden in die Knie zwingen – und spielt mit dem Feuer

Im Streit um die Schuldenobergrenze erpressen die Republikaner den US-Präsidenten. Für Kevin McCarthy ist das ein besonderer Triumph. Doch er kommt nicht ohne Risiko.

Johanna Roth / Zeit Online

Der Moment, auf den er sein ganzes Politikerleben hingearbeitet hat, er kommt mitten in der Nacht. Zwei energisch aufeinanderfolgende Schläge: Holz auf Holz, Hammer auf Pult. Jubel, Applaus. Und ein breites Zahnpastalächeln bei Kevin McCarthy, der den Hammer mit triumphaler Geste in die Luft reckt.

Kurze Zeit später dringt Sektlaune aus dem Büro im Obergeschoss des Kapitolgebäudes, über dem schon ein Holzschild mit McCarthys eingraviertem Namen angebracht worden ist, es läuft Celebration von Kool & the Gang, wie bei einer Schuldisco in den Achtzigern.

Kevin McCarthy auf dem Capitol Hill in Washington DC. Bild: keystone

Seit jenen frühen Morgenstunden des 7. Januar ist der Republikaner Sprecher des US-Repräsentantenhauses, die drittmächtigste Person im Staat.

Die mit seinem neuen Amt verknüpfte Macht erkaufte er sich mit den Stimmen des extrem rechten Flügels seiner Partei, der dafür einen langen Wunschzettel präsentierte: «Ermittlungen» gegen Joe Bidens Sohn Hunter, potenzielle Amtsenthebungsverfahren etwa gegen Innenminister Alejandro Mayorkas – und ein Nein zur erneuten Anhebung der Schuldenobergrenze. Damit war klar: McCarthy würde Biden schon allein deshalb vor sich hertreiben, weil auch er selbst sich zum Getriebenen gemacht hatte.

Vier Monate sind seitdem vergangen. In zwei Wochen droht den USA die Zahlungsunfähigkeit. Und Kevin McCarthy gönnt Joe Biden keine Ruhe. Er twittert, während der Präsident beim G7-Gipfel in Japan weilt. «Mr. President, hören Sie auf, sich zu verstecken», schreibt er da. «Hören Sie auf, wegzulaufen vor dem Chaos, das Sie in Washington angerichtet haben.» Und weiter: «Amerika braucht einen Präsidenten, der sich um Amerikas Probleme kümmert.» Man könnte meinen, er sehe sich selbst schon auf diesem Platz.

Ihnen geht es nicht um Lösungen

Dabei weiss McCarthy nur zu gut: Das Chaos hat weniger mit Biden zu tun als vielmehr mit den Republikanern selbst, die das Weisse Haus gleichsam erpressen. Eine Anhebung der Schuldenobergrenze werden sie nur dann billigen, wenn der Präsident sich zu Kürzungen an anderen, schmerzhaften Stellen bereit zeigt. Etwa bei den Auflagen für Sozialhilfeempfängerinnen oder der Klima- und Energiepolitik, genauer gesagt dem Inflation Reduction Act, Bidens Vorzeigeprojekt.

Der Präsident wiederum versuchte, die Situation auszusitzen. Er weigerte sich zu verhandeln, in der Hoffnung, die Republikaner würden ihren Widerstand irgendwann aufgeben. Keine Geschäfte mit Erpressern, das war die Haltung des Weissen Hauses.

Joe Biden und Barack Obama an einer Wahlkampfveranstaltung 2022. Bild: keystone

Zu Zeiten von Barack Obama, der sich während seiner Präsidentschaft einem ähnlichen Szenario gegenübersah, waren es die Tea-Party-Radikalen, die bei den Republikanern im Repräsentantenhaus den Ton angaben.

Heute aber sind es Trump-Fanatiker. Ihnen geht es endgültig nicht mehr um Lösungen, sondern um das Gegenteil: Sie wollen Chaos verbreiten. Von ihnen zu erwarten, am Ende schliesslich doch um der Vernunft und des Wohls des Landes willen einzulenken, grenzt an Wunschdenken.

Das weiss niemand so gut wie McCarthy. Vor rund zwei Wochen brachten die Republikaner einen Gesetzentwurf durchs Repräsentantenhaus, der eine Anhebung der Schuldenobergrenze im Tausch gegen Einschnitte bei den Ausgaben vorsah. Bis zuletzt war unklar, ob McCarthy genug Stimmen einsammeln würde. Abermals machte er ein Zugeständnis nach dem anderen. Am Ende reichte es ganz knapp. Die vier fehlenden Stimmen stammten einmal mehr von den Rechtsaussen.

Für McCarthy war es dennoch ein besonderer Triumph. Er erbrachte den Beweis, dass er dazu in der Lage ist, seine Fraktion trotz widriger Umstände zusammenzuhalten. Er konnte sich auf die Stufen des Kongresses stellen und in Richtung Weisses Haus verkünden: «Wir haben unseren Job gemacht.» Das ist die Haltung, mit der er seither in Washington auftritt, auch am Dienstag nach erneuten Gesprächen mit Biden: Wir sind die Verantwortungsbewussten, nicht die Regierung.

Dass sich gerade McCarthy als Mann der Prinzipien präsentiert, dürfte viele zu einem spöttischen Lächeln veranlassen. Ausgerechnet er, der neben anderen dem Schauspieler Kevin Spacey als Studienobjekt für seine Rolle des machiavellihaften Francis Underwood in House of Cards diente.

«Das Einzige, worum sich Kevin McCarthy sorgt, ist Kevin McCarthy», zitiert der New Yorker einen früheren Mitarbeiter. 2016, als viele in der Partei mit Donald Trump noch nichts zu tun haben wollten, war es McCarthy, der sich als einer der Ersten bei Trump anbiederte. «Mein Kevin», nannte der ihn liebevoll.

McCarthy war es auch, der nach dem Sturm aufs Kapitol am 6. Januar 2021 zu Trump hielt und ihn in Florida besuchte. Dabei hat er, Typ braver Familienvater aus der kalifornischen Ölindustriestadt Bakersfield, wenig gemeinsam mit Trumps vulgärer, protziger Art. McCarthy gilt als Smalltalker, als kontaktfreudig und vergleichsweise bodenständig. Aber auch als jemand, der, ohne zu zögern, immer das vertritt, was ihm gerade am meisten bringt.

Ein langer Weg zur Spitze

Das, was manche maximale Flexibilität in politischen wie moralischen Fragen nennen mögen und andere puren Opportunismus, das hat ihn da hingebracht, wo er heute ist: an die Spitze des Repräsentantenhauses. Und bis dorthin war es ein langer Weg für den 58-Jährigen. Schon 2015 wollte McCarthy Sprecher werden.

In letzter Minute zog er seine Bewerbung zurück, nachdem Gerüchte über eine aussereheliche Affäre mit der republikanischen Abgeordneten Renee Ellmers aufgetaucht waren und sich seine Zweifel gemehrt hatten, ob er genug Unterstützerinnen zusammenbekäme. McCarthy wollte damals John Boehner ersetzen, der sich zum Rücktritt entschied, nachdem ihm der erstarkende rechte Flügel seiner Partei im Streit um die Anhebung der Schuldenobergrenze immer stärker zugesetzt hatte.

Acht Jahre später könnte McCarthy sich ähnlichem Druck ausgesetzt sehen. Eine Situation, die er nur zu gern in Kauf nimmt für die Macht, die er jetzt innehat: den Präsidenten der USA auf die Knie zu zwingen.

Biden stehen schmerzhafte Tage bevor. Um die Zahlungsunfähigkeit der USA abzuwenden, muss er sich nun mit den Republikanern an den Verhandlungstisch setzen. Dafür hat er nun sogar den zweiten Teil seiner Pazifikreise abgesagt, die ihn nach dem G7-Gipfel in Japan nach Australien führen sollte. Eine Blamage auf internationaler Ebene.

Auch in den eigenen Reihen könnte es unruhig werden. Sollte Biden auf Druck der Republikaner seine Ziele in der Klima- und Sozialpolitik in die Verhandlungsmasse einbringen, brächte ihm das in seiner eigenen Partei bittere Enttäuschung ein.

Aber auch McCarthy könnte einen hohen Preis bezahlen. Er weiss, dass er selbst nur allzu schnell wieder dort landen kann, wo die Rechtsextremen ihn schon am Abend seiner Wahl zum Sprecher hatten. «Auf die Knie!», rief damals jemand im Saal beim fünfzehnten und letzten Wahlgang, der selbst dem Kalifornier McCarthy die Nervosität ins Gesicht trieb.

Am Ende klappte es zwar, aber die Drohung blieb, dass er mit einem Misstrauensvotum schnell wieder abgesetzt werden könnte – gestürzt von denselben Leuten, die ihn ins Amt gehievt hatten.

Kevin, wir retten dich

Wie auch immer die Verhandlungen mit dem Weissen Haus ausgehen, McCarthys grösstes Problem sitzt in den eigenen Reihen. Der extrem rechte Parteiflügel im Repräsentantenhaus beharrt auf der Behauptung, dass ein Anheben der Schuldenobergrenze grossen Schaden anrichten würde – und riskiert dabei, Millionen Menschen in Armut und Arbeitslosigkeit zu treiben.

Selbst wenn es McCarthy gelingen sollte, Biden Zugeständnisse abzutrotzen und einen Deal auszuhandeln, mit dem er sich eigentlich gut in seiner Fraktion sehen lassen könnte, wird es dort Leute geben, für die das eine Niederlage ist und kein Erfolg.

Für diesen Fall stechen die Demokraten gerade nicht ohne Genuss eine Botschaft durch: Kevin, keine Sorge – wir retten dich. Sollte McCarthy sich einem Putsch aus der eigenen Fraktion ausgesetzt sehen, bekäme man bei der anderen Partei genug Stimmen zusammen, um ihn im Amt zu halten, heisst es. Die Demütigung, sie funktioniert auch andersherum.

Die nächsten Verhandlungsrunden führen nicht mehr der Präsident und der Sprecher, sondern eigens ernannte Teams. McCarthy hat Garret Graves nominiert. Der Abgeordnete aus Louisiana war ihm schon bei seiner Wahl im Januar ein treuer «Assistenztrainer», wie McCarthy selbst es formulierte. Graves half dabei, die nötigen Stimmen zu besorgen. Seine Loyalität zeigte er unter anderem mit einem Bart, den er erst abzurasieren bereit war, wenn die Fraktion sich hinter McCarthy versammelte.

Garret Graves, oberster Vermittler in den Gesprächen über die Schuldengrenze, verlässt einen Sitzungssaal, nachdem die Verhandlungen abrupt abgebrochen wurden. Bild: keystone

Aber nicht nur wegen dieser Loyalität ist es für McCarthy wichtig, Graves in den Verhandlungen zu haben. Sondern auch weil es ihn selbst ein wenig aus der Schusslinie bringt. Zu einem ist er nämlich sicher nicht bereit: sich zurückzuziehen wie einst sein Vorgänger Boehner. Holz auf Holz, Hammer auf Pult – diesen Klang der Macht wird Kevin McCarthy ganz sicher noch länger geniessen wollen.

