Analyse

China schottet sich weiter ab

In Peking und Shanghai werden die Ausgangssperren gelockert, es soll wieder Alltag eintreten. Ein Ende der harten Null-Covid-Politik wird das aber nicht bedeuten.

Steffen Richter / Zeit Online

Ein Artikel von

So etwas nennt man ein Exempel statuieren: Am Montag meldete die Pekinger Zeitung Beijing Ribao, dass ein 42-jähriger Bürger der Stadt in Heimquarantäne sollte, weil er in einem Einkaufszentrum als Corona-Kontaktperson identifiziert worden war. Der Mann sei aber weiterhin in der Nachbarschaft herumgelaufen. Ein paar Tage später seien er und seine Frau positiv getestet worden – worauf die Behörden 258 Bewohner seines Hauses in eine wegen ihrer beengten und oft schlechten hygienischen Bedingungen gefürchtete Quarantäneeinrichtung gebracht hätten. Ausserdem seien mehr als 5000 Bewohner der Nachbarschaft in häusliche Isolation geschickt worden. Der 42-Jährige bekäme nun zudem Ärger mit der Polizei, schreibt Beijing Ribao.

Arbeiter in Schanghai bauen eine Isolationszentrum auf. Bild: imago-images

Diese Massnahmen zeigen erneut, wie drastisch die konkreten Auswüchse der Null-Covid-Strategie des Landes sind. Doch Chinas von der Kommunistischen Partei kontrollierte Medien berichten so etwas auch nicht einfach so: Es ist eine Warnung, dass in Zukunft niemand wagen soll, sich Behördenanweisungen zu widersetzen, will man nicht der Allgemeinheit schaden.

Und die Massnahmen zeigen, wie Null-Covid nur funktionieren kann: durch konsequentes Isolieren. Das bedeutet: absperren von Wohnungen, Häusern, Blocks, Vierteln und ganzen Städten; dazu Massentests. Internationale Aufmerksamkeit erhielt besonders die Durchführung dessen in Peking und Shanghai und entsprechend auch jetzt die am Wochenende von den Behörden angekündigte Rückkehr zur Normalität.

Etwas anderes als Null-Covid erschien Chinas Führung mit dem Auftreten von Omikron offenbar nicht möglich: Die Bevölkerung ist zu wenig durchgeimpft (Ältere und Alte verweigern sich häufig), die verwendeten, im eigenen Land entwickelten Vakzine sind nicht gut genug, während gleichzeitig die hochwirksamen mRNA-Impfstoffe von Moderna aus den USA und BioNTech aus Deutschland aus nationalistischer Eitelkeit nicht zugelassen werden. Und zu guter Letzt: Chinas Gesundheitssystem wäre Massenausbrüchen nicht gewachsen.

In zwei Bezirken Pekings darf man wieder zur Arbeit

Die offiziell mitgeteilten Infektionszahlen sind aus europäischer Perspektive unfassbar niedrig: Am Samstag wurden im ganzen Land 293 Corona-Neuinfektionen registriert, von denen 78 Personen betrafen, die von ausser Landes einreisten. Die meisten lokal übertragenen Infektionen entfielen mit 122 auf Shanghai, 21 auf Peking. Zur Einordnung: China hat 1.4 Milliarden Einwohner. Seit dem Auftreten der sehr infektiösen Omikron-Variante im Frühjahr waren und sind Hunderte Millionen Chinesinnen und Chinesen in den über 40 Grossstädten Chinas von Corona-Restriktionen betroffen.

Bei dem Ausbruch in Peking stehen die örtlichen Behörden unter dem besonderen Druck, Chinas Politelite zu schützen. Im Zhongnanhai-Viertel befinden sich das Hauptquartier der seit 1949 autokratisch herrschenden Kommunistischen Partei sowie der Staatsrat, die Zentralregierung des Landes.

Shanghai ist Chinas Finanzzentrum, hat einen gigantischen Containerhafen, ist eine Industriestadt und stellt fast fünf Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Die globale Integration Shanghais ist hoch. Es hatte eine grosse internationale Community, die inzwischen jedoch schrumpft.

Das liegt aktuell an den für viele Mitarbeiter ausländischer Firmen nicht tragbaren Lebensbedingungen. Das Gros der Bewohnerinnen und Bewohner Shanghais darf seit vielen Wochen bereits Wohnung, Haus oder Block nicht verlassen. Die von lokalen Komitees organisierte Versorgung der eingesperrten Bürger mit Lebensmitteln und Medikamenten funktioniert oft schlecht.

Die Folge ist nach anfänglicher Einsicht in die Massnahmen eine mit den Wochen des Eingesperrtseins zunehmend hohe psychische Belastung, die besonders in den sozialen Medien Ausdruck findet. Chinas fleissige Onlinezensorinnen und -zensoren sollen die Kritik an den Lockdown-Folgen unterdrücken, kommen aber mühsam hinterher: Je mehr Zensur, desto verklausulierter und fantasievoller wird die Onlinekritik.

Immerhin scheinen die harten Isolationen der vergangenen Wochen in Peking und Shanghai Erfolg zu zeigen: Seit Sonntag dürfen die Bewohner in zwei Bezirken der Hauptstadt wieder zur Arbeit zurückkehren, auch Parks, Fitnessstudios und Kinos dürfen mit 50 Prozent Auslastung besucht werden. Der öffentliche Nahverkehr wurde hier und in Chaoyang, dem grössten Bezirk Pekings, wieder aufgenommen. Ein kleiner, aber anhaltender Corona-Ausbruch sei effektiv unter Kontrolle, sagt die städtische Verwaltung.

In Shanghai soll ab Mittwoch der Lockdown im Wesentlichen aufgehoben werden, doch sind hier die meisten der 25 Millionen Einwohner am Montag zumindest noch nicht darüber informiert worden, wann sie ihre Wohngebiete wieder verlassen dürfen.

Ein Grossteil des öffentlichen Nahverkehrs ruht noch, Privatfahrzeuge dürfen nur mit Genehmigung fahren. Eine chinesische Zeitung berichtete, die städtischen U-Bahn-Betreiber hätten ihre Mitarbeiter aufgefordert, sich für Mittwoch auf eine Wiederaufnahme der Arbeit vorzubereiten. Derzeit sind nur vier der 20 U-Bahn-Linien in Betrieb.

Corona-Test vor einem Wohnkomplex in Peking. Bild: keystone

Die harten Massnahmen vor allem in den Metropolen haben der chinesischen Wirtschaftsentwicklung allerdings geschadet und global Lieferketten wie den internationalen Handel aus dem Tritt gebracht.

Lokalen GPS-Informationen zufolge scheint allein etwa die Hälfte der chinesischen Autobahnen gesperrt zu sein, der Luftfrachtverkehr und Häfen arbeiten aufgrund von Mobilitätsbeschränkungen und grenzüberschreitenden Quarantänevorschriften ineffizient, schreibt Alicia Garcia Herrero, Asien-Pazifik-Expertin der französischen Investmentbank Natixis. Demnach deuteten Daten des Nationalen Statistikamtes Chinas darauf hin, dass die chinesische Wirtschaft sowohl im Dienstleistungssektor als auch im verarbeitenden Gewerbe stark geschwächt ist, wobei Letzteres bereits in Richtung Rezession ginge.

Dennoch: Chinas Führung bleibt bei Null-Covid. Zum einen hat sie aus genannten infektiologischen Gründen kaum eine Alternative, zumindest bis ein relevanter Anteil der Bevölkerung mit wirksamen Mitteln durchgeimpft ist. Zum anderen kann man auch politisch nicht zurück.

Seit das erste Auftreten von Sars-CoV-2 Ende 2019 in der Stadt Wuhan mit extremen Lockdowns kontrolliert wurde, wird Null-Covid als Verdienst der Kommunistischen Partei und ihres Vorsitzenden Xi propagandistisch gefeiert, vor allem im Gegenschnitt zum westlichen Ausland mit seinen zeitweilig katastrophal überfüllten Krankenhäusern.

Weiterhin regelmässig harte Einschränkungen

Ohne Ansehensverlust im Volk können Xi und die KP davon nun nicht zurück. Gewohnt martialisch wurde er am 6. Mai dazu in der Volkszeitung zitiert: «Wir haben die Schlacht zur Verteidigung von Wuhan gewonnen, und wir werden sicherlich in der Lage sein, die Schlacht zur Verteidigung von Shanghai zu gewinnen.»

Und mit dem Null-Covid-Narrativ hätten sich in der KP inzwischen auch die ökonomischen Perspektiven verschoben, stellt man bei der Jamestown Foundation fest, einem Thinktank aus den USA: Chinas Politiker, die für ihren Pragmatismus bekannt seien, wären «zunehmend davon besessen, das Virus zu kontrollieren, bis zu dem Punkt, an dem sie dieses Ziel über das stellen, was in der Reformära immer als Chinas oberste Priorität angesehen wurde – das Erreichen eines hohen Wirtschaftswachstums».

Jetzt auf

Die für die betroffene Bevölkerung belastenden Lockdowns sind offenbar ausreichend wirksam, um einen Mega-Ausbruch zu verhindern. Bis die Bevölkerung ausreichend geimpft ist, wird es daher wohl weiterhin regelmässig harte Einschränkungen des Alltages wie auch Wirtschaftseinbrüche geben. Omikron bleibt sehr infektiös, wie das Auftreten immer neuer Subvarianten wie BA.4 und BA.5 in Südafrika zeigt.

Die seit Wuhan weitgehend dichtgemachten Grenzen Chinas werden es daher auch weiter bleiben. Die Bürgerinnen und Bürger des Landes können nur schwer aus China raus, internationaler Reiseverkehr gilt als Risiko. Das wird so bleiben, zuletzt am 10. Mai forderte die Nationale Einwanderungsbehörde Chinas eine «strikte Umsetzung» der bestehenden Richtlinien, die «nicht wesentliche Auslandsreisen» verbieten. Chinas Bevölkerung wird das weiter vom Rest der Welt entfernen. Das stelle «eine zusätzliche Kraft für die Deglobalisierung dar», meint China-Ökonomin Alicia Garcia Herrero, «die eine weitere Entkopplung zwischen China und dem Westen bewirkt».

Dieser Artikel wurde zuerst auf Zeit Online veröffentlicht. watson hat eventuell Überschriften und Zwischenüberschriften verändert. Hier geht’s zum Original.