Der Streit um die Campus-Vielfalt – und wie das oberste Gericht die USA weiter spaltet

US-Hochschulen dürfen «race» nicht mehr als Zulassungskriterium berücksichtigen. Warum die Entscheidung des Supreme Court die Gesellschaft noch weiter zu spalten droht.

Johanna Roth / Zeit Online

Wer hat welche Chancen auf einen Studienplatz? Und welche Kriterien spielen dabei eine Rolle? In den USA galt seit den 1960er Jahren: Zu diesen Kriterien darf auch race gehören. Hochschulen können bei ihren Vergabeverfahren gezielt People of Color fördern.

Mit der sogenannten Affirmative Action-Politik sollte deren Anteil unter den Studierenden erhöht werden – und die vielen Jahrzehnte rassistischer Diskriminierung ausgeglichen werden, die Universitäten genauso betraf wie alle anderen Bereiche gesellschaftlicher Teilhabe.

Proteste gegen die Abschaffung der Affirmative Action (Archivbild). Bild: keystone

Der damalige US-Präsident Lyndon B. Johnson begründete das in einer Rede im Jahr 1965 so: «Man kann nicht einen jahrelang angeketteten Menschen befreien, ihn an die Startlinie eines Rennens bringen, ihm sagen ‹Du bist frei, mit allen anderen zu konkurrieren›, und dann immer noch glauben, dass man vollkommen fair war.»

Damit ist es nun vorbei. Am Donnerstag entschied der Supreme Court, das höchste Gericht der Vereinigten Staaten: Die Zulassungspraxis der Harvard University und der University of North Carolina (UNC), die beide das Prinzip der Affirmative Action anwenden, verletze den vierzehnten Verfassungszusatz, der allen US-Amerikanern Gleichheit vor dem Gesetz zusichert. Damit schafft das Gericht einen Präzedenzfall von historischer Dimension, dürften doch ab sofort Hochschulen im ganzen Land an diese Entscheidung gebunden sein, nicht nur Harvard und die UNC.

In der Begründung schreibt der Vorsitzende Richter John Roberts, das Gericht habe in früheren Verfahren nur unter engen Auflagen zugestimmt, dass Hochschulen ihre Studienplätze auch nach Hautfarbe vergeben dürften. Deren Standards «müssen strengen Prüfungen standhalten, sie dürfen niemals race als Stereotyp oder Negativkriterium verwenden», argumentiert Roberts. Und: «An irgendeinem Punkt müssen sie ein Ende haben».

Diesen Punkt sehen die Richter nun erreicht. Die Zulassungsverfahren von Harvard und der UNC, «seien sie noch so gut gemeint und in dem Glauben angewandt, Gutes zu tun», erfüllten keines dieser Kriterien. Stattdessen bedienten sie rassistische Vorurteile.

Harvard soll diskriminieren

Damit entspricht das Gericht dem Willen der Kläger namens Students for Fair Admissions («Studierende für faire Zulassungen»). Die Gruppierung ist der Meinung, die University of North Carolina diskriminiere weisse und asiatischstämmige Bewerber für Studienplätze, indem sie Schwarze, Latinos und Indigene bevorzuge. Die Harvard University beschuldigte sie zusätzlich, für asiatisch-amerikanische Studienbewerberinnen eine de-facto-Obergrenze eingeführt zu haben. Vor mehreren Bundesgerichten scheiterten die Klagen. Der Supreme Court aber gab ihnen statt.

Studierende an der Harvard University dürfen nicht mehr aufgrund ihrer Hautfarbe zugelassen werden. Bild: keystone

Die Entscheidung setzt einen vorläufigen Punkt hinter eine Debatte, die in den vergangenen Jahren immer intensiver geführt wurde. «Affirmative Action» wird im Deutschen oft mit «positive Diskriminierung» übersetzt. Bestimmte Bewerberinnen und Bewerber gegenüber anderen zu bevorzugen, um Ungerechtigkeiten auszugleichen – dieser Ansatz ist umstritten, nicht nur in Bezug auf Bildungschancen und nicht nur in den USA; auch in anderen Länder gibt es vergleichbare Ansätze, um Chancengleichheit und Vielfalt im Bildungswesen zu fördern.

Die Entscheidung des Supreme Courts geht in ihren Konsequenzen weit über symbolische Fragen hinaus. Die Gesellschaft der USA wird immer diverser, der Anteil von People of Color unter den High School-Absolventinnen des Landes ist so hoch wie nie und wird laut Berechnungen der Behörden in den kommenden Jahren weiter steigen.

Aber an den Hochschulen spiegelt sich das noch nicht wider. Laut der Brookings Institution erwerben derzeit unter den US-Amerikanern von 25 bis 29 Jahren 45 Prozent der Weissen einen Bachelorabschluss, aber nur 28 Prozent der Schwarzen und 25 Prozent der Latinos. Unter den asiatischstämmigen US-Amerikanern sind es dagegen 68 Prozent.

Leidet die Vielfalt an den Hochschulen erst recht jetzt, da nicht mehr gezielt gefördert werden darf? Amerikas Studierende werden künftig immer weniger aussehen wie Amerika, befürchten die Befürworterinnen der Affirmative Action – gerade jene, die später in verantwortungsvolle Positionen in Regierung, Wirtschaft oder anderen Bereichen des täglichen Lebens wechseln.

Eliteuniversitäten wie Harvard gelten als Zugangs­wege nicht nur zu Wissen, sondern auch zu Macht, ihre Studienplätze sind extrem begehrt. Allein unter den Kongressabgeordneten, die 2020 gewählt wurden, waren 40 Harvard-Absolventen. Joe Biden ist der erste Präsident seit 1988, der weder einen Bachelor- noch einen Master-Abschluss an einer sogenannten Ivy League-Universität erworben hat. Und auch die Supreme Court-Richterinnen haben bis auf eine Ausnahme alle in Harvard oder Yale studiert.

In insgesamt neun Bundesstaaten ist das Kriterium race bei der Studienplatzvergabe an staatlichen Hochschulen bereits untersagt. Die University of Michigan darf es seit einem Referendum 2006 nicht mehr anwenden. Seither sei es viel schwieriger geworden, Vielfalt unter ihren Studierenden zu erreichen, schreibt Santa Ono, der Präsident der Universität, in einer Stellungnahme zu der Entscheidung des Supreme Court. Diese sei «entmutigend» und werde «unverhältnismässige negative Auswirkungen auf die am stärksten unterrepräsentierten Gruppen» haben.

Ähnlich äussern sich zahlreiche andere Organisationen und Institutionen – und sogar der Präsident. «Diese Entscheidung darf nicht das letzte Wort sein», sagte Joe Biden bei einer kurzen Ansprache. Sie ändere nichts daran, dass es in den USA immer noch Diskriminierung gebe.

Das rührt an den zentralen Streitpunkt des Falls. Die «Students For Fair Admissions» nehmen für sich in Anspruch, im Sinne der Diversität zu handeln, nicht dagegen. Und so sehen es auch die konservativen Richter am Supreme Court, die nun für ein Ende der Affirmative Action-Politik stimmten. Sie folgen dem Argument, die Verfassung sei «farbenblind». Fälschlicherweise zählten bislang bei den Zulassungsverfahren «nicht die bestandenen Herausforderungen, die erworbenen Fähigkeiten oder Erfahrungen», sondern die Hautfarbe.

Diese deshalb nun aus den Kriterien zu streichen, ignoriere die Tatsache, dass die USA auch heute noch kein gerechtes Land sind, in dem alle die gleichen Chancen haben, so argumentiert dagegen die liberale Verfassungsrichterin Sonya Sotomayor. Die US-Gesellschaft «ist nicht farbenblind und war es auch nie», schreibt Sotomayor in der Begründung, warum sie sich dem Votum der Mehrheit ihrer Kollegen nicht anschloss. «Die rassistische Ungleichheit in der Bildung, dem Fundament unserer demokratischen Regierung und unserer pluralistischen Gesellschaft, wird weiter verfestigt.»

Auch das Gericht ist gespalten

Sotomayors Position wird unterstützt von ihren beiden Kolleginnen Elena Kagan und Ketanhji Brown Jackson; die Entscheidung verlief mit sechs zu drei Stimmen genau entlang der Grenzen von konservativen und liberalen Vertretern am Supreme Court. Deutlich wie selten legt dieser Fall auch eine tiefe Spaltung zwischen beiden Lagern offen.

So wirft Jackson, die jüngste Neubesetzung, der rechten Mehrheit eine «Lasst sie doch Kuchen essen»-Mentalität vor. «Die Tatsache, dass race vor dem Gesetz keine Rolle spielt, bedeutet nicht, dass das auch im Leben so ist», schreibt sie. Das Gericht habe sich «so weit von den tatsächlichen Erfahrungen dieses Landes in Vergangenheit und Gegenwart gelöst, dass es nun dazu verleitet wurde, sich in die wichtige Arbeit einzumischen, die die UNC und andere höhere Bildungseinrichtungen dabei leisten, Amerikas reale Probleme zu lösen.»

Die Spaltung droht sich auch in der Gesellschaft weiter zu vertiefen, steht hinter alldem doch eine grössere gesellschaftliche Auseinandersetzung gerade beim wichtigen Thema Bildung und Chancengleichheit. Eine Auseinandersetzung zwischen einer jungen Generation, in der Diversity eine zunehmend bedeutende Rolle spielt und die diese einfordert, und einer, in der überwiegend weisse, konservative US-Amerikaner um ihre Privilegien fürchten.

Der Umstand, dass diese beiden Gruppen jeweils die Kernwählerschaft der Demokratischen und der Republikanischen Partei darstellen, macht das Ganze umso politischer. Viele Republikaner feiern die Entscheidung des Supreme Court entsprechend – oder gleich sich selbst. Mike Pence etwa, der frühere Vizepräsident und einer von mehreren Bewerbern für die nächste Präsidentschaftskandidatur: «Ich fühle mich geehrt, eine Rolle bei der Ernennung von drei der Richter gespielt zu haben, die für die heutige erfreuliche Entscheidung verantwortlich sind.»

Ob Affirmative Action das richtige Mittel ist, das ist allerdings parteiübergreifend umstritten. In einer Umfrage der Washington Postvom vergangenen Herbst signalisierten 63 Prozent der Befragten ihre Unterstützung für ein Ende der Zulassungspraxis, auch wenn beinahe genauso viele der Ansicht waren, dass Vielfalt an Hochschulen gefördert werden müsse.

Im liberalen Kalifornien wurde eine entsprechende Aufnahmepolitik an Hochschulen bereits 1996 verboten; die Zahl der Studierenden of Color sank schon im darauffolgenden Jahr um die Hälfte. Dennoch scheiterte ein Referendum zur Aufhebung dieses Verbots 2020. Und auch das Argument, das der rechtskonservative Richter Clarence Thomas – der selbst Schwarz ist und in Yale studierte – in seinem Beitrag zum Urteil anführt, dürfte bei vielen einen Punkt treffen, die selbst betroffen sind: Der Verdacht, nur wegen der Hautfarbe einen Studienplatz bekommen zu haben, sei ihm stets wie ein «Abzeichen der Minderwertigkeit» vorgekommen.

Und doch: So lange, wie es die Affirmative Action-Politik an US-amerikanischen Hochschulen gibt, so lange gibt es auch den konservativen Backlash, sie wieder abzuschaffen – eine Bewegung, die sich durch die neue Zusammensetzung am Supreme Court endlich bestätigt sieht, nachdem Donald Trump dort gleich drei Posten neu besetzen konnte. Zumal dies nur der jüngste Fall von vielen ist, bei denen das Gericht binnen weniger Monate ganze Jahrzehnte der Rechtsprechung auf den Kopf gestellt hat – bei so strittigen und zugleich hochrelevanten Themen wie Schwangerschaftsabbrüchen, Waffenbesitz und nun eben auch der Bildung. Nur beim Angriff auf die Gewaltenteilung und den Diskriminierungen beim Wahlrecht, denen besonders Schwarze Wählerinnen in republikanisch regierten Bundesstaaten ausgesetzt sind, zog der Supreme Court nun Grenzen.

Ein wenig Freiheit lässt seine Entscheidung den Hochschulen übrigens: Sie dürfen Bewerberinnen etwa Essays schreiben lassen, «in denen diese erörtern, wie race ihr eigenes Leben beeinflusst hat», und diese für die Studienplatzvergabe heranziehen. Davon werde man «sicherlich» Gebrauch machen, heisst es von der Harvard University.

