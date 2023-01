Analyse

Tyre Nichols: Zwischendurch rief er nach seiner Mutter

Erneut wurde ein Schwarzer in den USA von Polizisten totgeschlagen. Der Fall schockiert die Öffentlichkeit – und stellt einmal mehr die Frage: Warum ändert sich nichts?

Johanna Roth / Zeit Online

Tyre Nichols war das jüngste von vier Geschwistern. Er arbeitete im Schichtdienst für den Paketdienstleister FedEx. Seine Freizeit verbrachte er mit seinem vierjährigen Sohn, Freunden und Football, mit seinem Skateboard und seiner Kamera. Besonders gern mochte er Sonnenuntergänge und das Sesamhähnchenrezept seiner Mutter, bei der er lebte und deren Namen er sich auf den Arm tätowieren liess, wie sie bei einer Pressekonferenz erzählte. Kurz: Er führte das ganz normale Leben eines 29-jährigen US-Amerikaners.

Gedenken an Tyre Nichols vor dem NBA-Spiel zwischen den New Orleans Pelicans und den Washington Wizards in New Orleans, 28. Januar 2023 Bild: keystone

Dieses Leben endete am 10. Januar 2023 in einem Krankenhaus der Stadt Memphis im US-Bundesstaat Tennessee. «Starke Blutungen, verursacht durch massive Schläge», geht aus einem ersten Autopsiebericht hervor. Drei Tage zuvor hatte Tyre Nichols auf dem Asphalt an einer Kreuzung in der Siedlung gelegen, in der er wohnte, während Polizisten minutenlang auf ihn einschlugen, teilweise mit einem Schlagstock, ihn traten und mit Pfefferspray besprühten.

Auf Videoaufnahmen der Tat hört man Nichols vor Schmerzen schreien, zwischendurch ruft er nach seiner Mutter, deren Haus nur wenige Schritte entfernt liegt: «Moooom!» Als die Polizisten irgendwann aufhören, zerren sie den leblosen Nichols hoch und lehnen ihn an den Reifen ihres Autos, bis nach weiteren Minuten Rettungskräfte eintreffen.

Schon wieder

Die Aufnahmen der Tat veröffentlichte die Stadt Memphis am vergangenen Wochenende. Hunderte Demonstrierende gingen daraufhin dort auf die Strasse, auch in anderen US-Städten gab es Proteste. Schon wieder ein Schwarzer, der von Polizisten totgeprügelt wurde, schon wieder eine vermeintlich harmlose Verkehrskontrolle, die zu einem tödlichen Gewaltexzess wurde: Die Liste der Fälle, an die dieser Fall erinnert, ist lang.

Da ist Rodney King, der 1991 in Los Angeles wegen einer Geschwindigkeitsüberschreitung angehalten und zusammengeschlagen wurde; er überlebte schwer verletzt.

Da ist George Floyd, der 2020 von einem Polizisten ermordet wurde, indem dieser neuneinhalb Minuten lang auf seinem Hals kniete, während Floyd gefesselt am Boden lag.

Beide sind nur zwei besonders bekannte von Hunderten Beispielen – und auch von diesen beiden Fällen gibt es Filmaufnahmen, die öffentlich sichtbar machten, wie brutal die Polizisten vorgingen.

Kontrolle, Unterdrückung und Gewalt

Dass im Fall Tyre Nichols nicht nur das Opfer Schwarz ist, sondern es sich auch um Schwarze Täter handelt, macht den Schmerz für Nichols' Mutter RowVaughn Wells noch grösser: «Das macht es noch schwerer zu schlucken», sagte sie laut Washington Post, «weil sie Schwarz sind und wissen, was wir durchmachen müssen.»

Es ändert nichts daran, dass die Debatte über die Verschränkung von strukturellem Rassismus und Polizeigewalt nun von Neuem entbrannt ist: Wie kann das sein? Warum ändert sich so wenig an der Aus- und Weiterbildung von Polizeibeamten, an ihrer Arbeitsweise und ihrem Selbstverständnis?

Drei Tage nach den Schlägen starb Tyre Nichols im Spital. Bild: keystone

Das Warrior-Ideal

Auf den Punkt bringt das etwa die New Yorker Strafrechtsexpertin Alexis Hoag, die früher als Strafverteidigerin in Tennessee arbeitete, wo Tyre Nichols lebte. «Es ist die Polizeikultur, die überarbeitet werden muss», twitterte sie. Polizeiarbeit in den Vereinigten Staaten basiere auf Kontrolle, Unterdrückung und Gewalt, unabhängig von der Hautfarbe derjenigen, die sie ausübten. Das gehe zulasten derjenigen, die aufgrund ihrer Hautfarbe unter Generalverdacht gestellt würden.

Ähnlich äusserten sich Bürgerrechtsorganisationen wie die American Civil Liberties Union (ACLU). In Tennessee sind laut dem gemeinnützigen Datenprojekt Mapping Police Violence 47 Prozent der Opfer tödlicher Polizeigewalt Schwarz; der Anteil Schwarzer Menschen an der Gesamtbevölkerung des Bundesstaats beträgt laut Zensus aber nur 17 Prozent.

«Die Beamten lernen, jede Person, mit der sie zu tun haben, als bewaffnete Bedrohung und jede Situation als bevorstehende tödliche Gewaltanwendung zu betrachten.»

Expertinnen weisen zudem seit Jahren darauf hin, wie sehr die Arbeitsweise in US-Polizeibehörden einem gewaltlegitimierenden bis -verherrlichenden Warrior-Ideal folgt, zu Deutsch Krieger oder Kämpfer. Polizisten, schrieb schon 2015 der Harvard-Kriminologe Seth Stoughton, würde gesagt, sie könnten in jeder Situation in tödliche Gefahr geraten, die sie mit allen Mitteln unter Kontrolle bringen müssten: «Die Beamten lernen, jede Person, mit der sie zu tun haben, als bewaffnete Bedrohung und jede Situation als bevorstehende tödliche Gewaltanwendung zu betrachten.» Dieses Bild sei in der Ausbildung noch immer gebräuchlich: «Sie werden ständig mit der Botschaft bombardiert, dass sie Angst haben müssen, dass ihr Überleben davon abhängt.»

Er wog nur 65 Kilo

Der Fall Tyre Nichols zeigt exemplarisch, wozu diese Kultur führt. Auf den Bodycam-Aufnahmen der beteiligten Polizisten ist zu hören, wie sie Nichols fortwährend Anweisungen zubrüllen, denen er teilweise gar nicht nachkommen kann. So soll er sich etwa auf den Boden legen, obwohl er dort schon längst liegt, oder seine Hände hochheben, obwohl sie festgehalten werden. Er selbst beteuert, er wolle «einfach nur nach Hause», und spricht die Beamten mit «yes, Sir» an, während diese Dinge schreien wie: «Ich werde dir den Arsch aufreissen.»

«End Police Terror»: Demonstrierende vor dem Weissen Haus in Washington. Bild: keystone

Nichols war unbewaffnet und litt laut seiner Mutter an Morbus Crohn, er wog nur 65 Kilo. Die Videos geben keinen Hinweis darauf, dass er in irgendeiner Weise auch nur versucht hätte, die Polizisten zu bedrohen. Das Einzige, das er irgendwann tut: Er gibt Widerworte. «Ich liege doch schon auf dem Boden», platzt es aus ihm heraus, es klingt mehr panisch als wütend. Dann läuft er weg, was ihm offenbar nur möglich ist, weil zwei Polizisten vor den Schlägen eines Dritten zurückweichen.

Gegen Nichols lag nichts vor, sie hätten ihn sofort wieder weiterfahren lassen müssen, das wussten die Polizeibeamten nach einer Abfrage, wie die Videos vermuten lassen. Ihre Behauptung, er sei zu schnell gefahren und habe später versucht, nach einer Waffe zu greifen, liess sich nicht bestätigen.

Nichols' Weglaufen lässt sich, schaut man sich die Aufnahmen an, eher als impulsive Verzweiflungstat angesichts der widersprüchlichen und offenkundig völlig unverhältnismässigen Anweisungen der Polizisten interpretieren denn als verdächtig.

Die Beamten wiederum scheinen an jenem Punkt erst recht zu eskalieren, als habe er sie damit beleidigt. «Du wirst jetzt erst mal schön eingesprüht», sagt einer von ihnen, als sie Nichols wieder eingeholt haben. Er wird daraufhin gleichzeitig geschlagen und mit Pfefferspray besprüht, drei Beamte prügeln in diesem Moment auf ihn ein.

Aufgelöste Sondereinheit

Die Sondereinheit, der jene Polizisten angehörten, die Tyre Nichols totschlugen, wurde nach dem Vorfall aufgelöst. Die sogenannte Scorpion Unit ist erst Ende 2021 eingerichtet worden, nachdem die Gewaltkriminalität in Memphis während der Pandemie deutlich angestiegen war.

Vier Gruppen von jeweils zehn Polizistinnen und Polizisten waren in Zivilfahrzeugen unterwegs und hielten in Vierteln mit besonders hoher Kriminalitätsrate gezielt Fahrzeuge an, in denen sie etwa Waffen vermuteten. Mit einem solchen traffic stop begann auch die Misshandlung von Tyre Nichols.

Eine Polizeipraxis, die in den USA besonders häufig in Gewalt eskaliert – im Schnitt wird mindestens eine Person pro Woche dabei durch Polizistinnen getötet, die weder bewaffnet noch anderweitig gewalttätig war.

Auch hier zeigt sich ein rassistisches Ungleichgewicht in der Statistik: Schwarze sind überdurchschnittlich häufig betroffen. Dabei warnen Experten wie Stoughton, dass diese willkürlichen Stopps die Kriminalität gerade in Brennpunktvierteln laut verschiedenen Studien nicht senken, sondern im Zweifelsfall sogar kontraproduktiv sind: Indem auch gesetzestreue Bürger zu Verdächtigen gemacht würden, steigere man das Misstrauen in die Polizei. Stoughton vergleicht die Methode mit einem Hammer, «wo es eigentlich ein Skalpell bräuchte».

Gegen die fünf Polizisten ist inzwischen Anklage wegen Totschlags erhoben worden. Alle wollen auf nicht schuldig plädieren. Sie wurden gegen Kaution wieder freigelassen. Zwei weitere Beamte wurden vom Dienst freigestellt. Diese Konsequenzen erfolgten im Vergleich zu anderen Fällen rasch und entschlossen.

Auf einer grösseren Ebene aber hat sich auch nach dem Mord an George Floyd und den Massenprotesten jenes Sommers kaum etwas getan. Noch immer hat der Kongress den George Floyd Justice in Policing Act nicht verabschiedet; dieser sieht etwa vor, ein nationales Register einzurichten, das gewalttätig gewordene Polizisten daran hindert, einfach in einen anderen Bezirk zu wechseln und so Konsequenzen zu entgehen.

Dass der gewaltsame Tod von Nichols etwas in dieser Richtung bewegt, ist angesichts der neuen Mehrheit der Republikaner im Repräsentantenhaus unwahrscheinlich.

Die Ermittlungen in Memphis laufen derweil weiter. Tyre Nichols, so viel lässt sich schon jetzt sagen, wäre wohl noch am Leben, hätte er eine andere Route nach Hause genommen oder wäre ein paar Minuten später losgefahren. Für seine Fotografien hatte er eine Website eingerichtet, auf deren Startseite diese Begrüssungsworte stehen:

«Ich hoffe, dass die Menschen eines Tages sehen können, was ich sehe, und ich hoffe, dass sie meine Arbeit aufgrund ihrer Qualität und ihrer Ideale bewundern. In diesem Sinne viel Spass auf meiner Seite und lasst mich wissen, was ihr denkt. Euer Freund, Tyre D. Nichols.»

