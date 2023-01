US-Präsident Joe Biden. Bild: keystone

Joe Biden: Ein Geschenk für den Politikzirkus der Republikaner

Auch bei Joe Biden zu Hause wurden Geheimdokumente gefunden. Der Fall unterscheidet sich deutlich von dem Donald Trumps, doch die US-Regierung agiert unglücklich.

Johanna Roth / Zeit Online

Das neue Jahr ist noch keine zwei Wochen alt, aber Joe Biden wünscht sich vermutlich, es wäre schon vorbei. Nicht nur gegen seinen Vorgänger Donald Trump ermittelt ein Sonderbeauftragter des Justizministeriums – sondern nun auch gegen Biden selbst. Es geht um ähnliche Vorwürfe: Um Regierungsdokumente, die zunächst in einem früher von ihm genutzten Büro einer Stiftung, nun aber auch bei Biden zu Hause lagernd gefunden wurden, obwohl sie einer Geheimhaltungsstufe unterliegen und ins Nationalarchiv gehören.

Auf den zweiten Blick unterscheiden sich die beiden Fälle erheblich, nicht nur in der Anzahl der gefundenen Unterlagen und der Art, wie sie aufbewahrt wurden, sondern mutmasslich auch in ihrer Brisanz. Der wichtigste Unterschied aber: Bidens Anwälte haben sich korrekt verhalten, indem sie die – laut Aussage des Weissen Hauses zufällig gefundenen – Dokumente aus seiner Zeit als Vizepräsident den Behörden meldeten und nach weiteren suchten. Sie kooperierten, anders als Trump, der vielfach zur Rückgabe der Unterlagen aufgefordert werden musste und offenbar die Justiz darüber täuschte, welche sich noch in seinem Besitz befanden.

Es ist möglich, dass auch Biden sich strafbar gemacht hat, wenngleich wohl in geringerem Umfang als Trump. Das soll der Sonderermittler jetzt untersuchen. Und doch: Die offenkundige kriminelle Energie – und umgekehrt deren Abwesenheit – ist das, was die beiden Vorfälle unterscheidet.

Schrittweise kommen die Dinge ans Licht

Der Fund bei Biden bestätigt gerade jene, die sich um derlei feine, aber relevante Details nicht scheren. Ihr einziges, aber wirkmächtiges Argument: Aber die anderen machen das doch auch. Und er gibt Verschwörungserzählungen Auftrieb. Da muss doch bestimmt noch viel mehr sein, nachdem die Dinge auch jetzt schon nur öffentlich werden: Menschen, die für diese Art Geraune anfällig gemacht wurden von der strategischen Manipulation der Trumpisten, die werden sich jetzt bestätigt fühlen.

Dafür sorgt auch die unglückliche Handhabung dieses Falls durch die Regierung. Zu viele Fragen sind offen, auf die man zu diesem Zeitpunkt besser eine Antwort gehabt hätte. Etwa, warum die Dokumente in der Garage erst jetzt bekannt wurden, obwohl sie laut Justizminister Merrick Garland grösstenteils bereits am 20. Dezember entdeckt wurden. Und erst recht, warum die Öffentlichkeit erst vor wenigen Tagen von dem ersten Schwung Unterlagen erfuhr, der bereits Anfang November im Stiftungsbüro auftauchte. Mitten im Wahlkampf vor den Midterm Elections also, in dem die Demokraten unermüdlich auf die Ermittlungen gegen Trump hinwiesen.

Das bedeutet auch: Garland wusste schon von den Dokumenten in dem ehemals von Biden genutzten Büro, als er den Sonderermittler gegen Trump einsetzte. Eine Entscheidung, von der abzusehen war, dass sie sich bei aller Mühe um Neutralität nie ganz von dem Vorwurf wird lösen können, hier diene der Rechtsstaat auch parteipolitischen Interessen.

Dem versucht man nun mit der raschen Entscheidung für einen Sonderermittler – noch dazu ein einst von Trump ernannter Strafverfolger – im Fall Biden entgegenzutreten. Und doch: Dass das erst passiert, nachdem ein erster Bericht über die gefundenen Unterlagen an die Medien gelangt war, macht keinen guten Eindruck.

All das ist ein willkommener Anlass für Kevin McCarthy, unter dessen Führung die Republikaner gerade das US-Repräsentantenhaus zu einem inquisitorischen Politzirkus umbauen – wofür sie sich nun umso mehr im Recht behaupten: Die Regierung habe vor der Wahl von den Dokumenten bei Biden gewusst, sagte McCarthy am Donnerstag, «und sie haben es vor der amerikanischen Öffentlichkeit geheim gehalten». Eine Untersuchung des Kongresses müsse her.

Das hätte es jetzt wirklich nicht gebraucht. Bidens vor sich her getragene Ahnungslosigkeit hilft da nicht weiter, im Gegenteil: Die von ihm wie seiner Sprecherin wiederholt vorgetragene Aussage, die Entdeckung der Dokumente habe ihn «überrascht», wirft mehr Fragen auf, als sie beantwortet.

Dass die Dokumente im Büro der Stiftung, das Biden seit Jahren nicht mehr betreten haben soll, in Vergessenheit gerieten, zumal sie sorgfältig in einem Schrank weggeschlossen gewesen sein sollen, das scheint noch nachvollziehbar. Aber jene in Bidens Privaträumen, in der Garage seines Hauses, wo sicherlich öfter jemand vorbeilief, auch er selbst? Das zeugt doch von erstaunlicher Sorglosigkeit. Wie soll man ihm also die nun ebenfalls wiederholt geäusserte Beteuerung abnehmen, er nehme den Umgang mit Geheimdokumenten ernst, zumal er laut seiner Sprecherin gar nicht weiss, was das für Unterlagen sind?

Auch das ist eine Frage, die nun immer mehr drängt: Was in diesen Dokumenten eigentlich stand und ob ihr Herumliegenlassen ähnlich «unverantwortlich» ist, wie Biden es seinem Vorgänger bescheinigte.

So einfach sollte er es sich nicht machen

Dass er die Dokumente nicht vorsätzlich gehortet hat, mag Biden juristisch helfen. Aber politisch plustert diese Episode die Polemik der Republikaner auf, Biden sei fahrig, vergesslich und dem Amt nicht (mehr) gewachsen.

Unsouverän wirkt da Bidens Abwatschen der Frage, wie er dazu kam, derart sensibles Material am selben Ort aufzubewahren wie seinen Oldtimer: «Meine Corvette befindet sich in einer abgeschlossenen Garage, es ist jetzt nicht so, als stünde sie draussen auf der Strasse.» Ein Garagentor soll den Ausschlag dafür geben, ob ihm eher Verantwortungsbewusstsein oder Fahrlässigkeit zu bescheinigen sei. So einfach sollte es sich ein Präsident nicht machen. Erst recht einer, der für sich in Anspruch nimmt, die Würde dieses Amtes wiederherzustellen.

Umso mehr dürfte sich das Ganze als Hypothek für eine mögliche Präsidentschaftskandidatur 2024 erweisen. Und das gerade jetzt, da Biden für seine Verhältnisse glänzende Umfragewerte hat. Ein grösseres Geschenk könnte er den Republikanern gar nicht machen – und erst recht nicht Donald Trump.

Dieser Artikel wurde zuerst auf Zeit Online veröffentlicht. Watson hat eventuell Überschriften und Zwischenüberschriften verändert. Hier geht’s zum Original.