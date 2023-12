Entdeckte und in Entwicklung befindliche Öl- und Gasvorkommen sowie deren potenzielle CO2-Emissionen. Screenshot: carbonbombs.org

Analyse

Wie Big Oil die globale Klimapolitik untergräbt

Erneuerbare verdrängen die fossilen Energieträger, könnten man meinen. Doch Konzerne wie Exxon, Shell und Saudi Aramco investieren wieder in Öl und Gas – und profitieren.

Christian Endt, Fabian Franke, Anja Stehle / Zeit Online

Wenn es um die Zukunft geht, hat Chevron keine Zweifel. Kürzlich bat der US-Energiekonzern seine Follower auf X, zu schätzen, ob die weltweite Nachfrage nach Öl und Gas künftig steigen, sinken oder eher gleich bleiben werde.

Knapp 87 Prozent der Nutzer gingen davon aus, dass die Nachfrage steigt – was natürlich, Chevron löst das Rätsel auf, stimme. In Zukunft sei man von Erneuerbaren UND von Öl und Gas abhängig, schrieb das Unternehmen.

Kein Wort davon, dass sich die Welt von klimaschädlichen Energien verabschieden sollte, wenn es das 1,5-Grad-Ziel auch nur annähernd einhalten will.

Mehr Dreck

Der amerikanische Ölkonzern Chevron steht mit seinem Fokus auf fossile Rohstoffe nicht allein da. Trotz Klimakrise investieren Energiekonzerne weltweit in fossile Brennstoffe und planen sogar, die Fördermengen auszuweiten. Mit milliardenschweren Übernahmen haben beispielsweise Exxon und Chevron in diesem Jahr ihren Glauben an das Ölzeitalter bekräftigt. Und der weltgrösste Erdölkonzern Saudi Aramco aus Saudi-Arabien plant, bis 2030 sein Fördervolumen noch einmal deutlich zu erhöhen.

Es sind Ansagen, die alle Klimabemühungen konterkarieren. In einem Sonderreport hat die Internationale Energieagentur (IEA) erst kürzlich festgestellt, dass die Ölproduktion in den nächsten Jahren weiter steigen dürfte, wenn man die Pläne und Prognosen aus aller Welt zusammenzählt. Dabei müsse sie schnell sinken, um die Klimaziele des Pariser Abkommens zu erfüllen. Über die nächsten Jahrzehnte könnte eine gewaltige Lücke zwischen Zielen und Realität entstehen.

grafik: Zeit Online

Auffällig ist dies vor allem bei den Erneuerbaren. Die Autoren des IEA-Reports schreiben, die Öl- und Gasindustrie habe im vergangenen Jahr rund 20 Milliarden Dollar in erneuerbare Energien investiert – das sind nur 2.5 Prozent ihrer gesamten Investitionen.

Um die Ziele des Pariser Klimaabkommens einzuhalten, müssten sie allerdings die Hälfte ihrer Ausgaben in klimafreundliche Energien stecken. Wie passt das mit den Absichtserklärungen zusammen, ökologisch nachhaltiger zu werden? Und wie mit den Klimaschutzmassnahmen, die zurzeit in Dubai auf der Weltklimakonferenz verhandelt werden?

Zu verlockend sind die gestiegenen Ölpreise

Eigentlich, müsste man meinen, sollte die globale Nachfrage nach Öl und Gas in den kommenden Jahren stetig zurückgehen: Europa und die USA trimmen ihre Produktion auf klimafreundlich, auch China investiert massiv in erneuerbare Energien. Die IEA geht selbst davon aus, dass bis zum Ende dieses Jahrzehnts der Höhepunkt der Öl- und Gasnachfrage erreicht werde. Die Ölfirmen würden sich daher langfristig keinen Gefallen tun, denn die Gewinne aus Öl und Gas würden wegen der sinkenden Nachfrage weniger.

Doch die grossen Ölfirmen rechnen offenbar anders. «Man hat die erneuerbaren Energien ausgebaut, aber es ist nicht ausreichend gelungen, die Fossilen aus dem System zu drängen», sagt Ottmar Edenhofer, Leiter des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Die neu entstandenen Kapazitäten an erneuerbarer Energie würden also nur zum Teil Kohle, Öl und Gas ersetzen, während man eigentlich gleichzeitig den Ölverbrauch unattraktiver machen müsse.

Preisgekröntes Pressefoto, das Arbeiter bei der Bewältigung der Umweltkatastrophe zeigt, die durch eine Ölpest in Playa Cavero, Peru, im Januar 2022, verursacht wurde Bild: keystone

Problemfall: Shell

Wie wenig das bislang passiert, zeigt der britische Ölkonzern Shell. Das Unternehmen gehörte jahrelang zu den Konzernen, die sich am glaubhaftesten einem grünen Wandel unterzogen haben, hat beispielsweise in nachhaltige Kraftstoffe, Windkraft und Wasserstoff investiert, eine eigene Solarzellproduktion gestartet. Doch der Umstieg wird längst nicht mehr so konsequent verfolgt wie noch vor einigen Jahren. Zwar gibt sich der Konzern nach aussen hin immer noch als klimafreundlich: Man unterstütze das Pariser Klimaabkommen und mit zahlreichen Klimaschutzprojekten sorge man für einen CO₂-Ausgleich, heisst es von dem Konzern.

Protest gegen Shell anlässlich der Aktionärsversammlung im Mai 2023. Bild: keystone

Den Plan, jedes Jahr ein bis zwei Prozent weniger Öl zu fördern, hat das Unternehmen faktisch aufgegeben. Zudem plant der Konzern Hunderte Stellen in seiner Erneuerbare-Sparte zu streichen, auch der erst vor vier Jahren gekaufte bayerische Batteriehersteller Sonnen soll schon wieder verkauft werden.

In einem Interview mit dem Sender BBC sagte Vorstandschef Wael Sawan im Juli, die Öl- und Gasförderung zu kürzen, wäre «gefährlich und unverantwortlich», weil dann die Lebenshaltungskosten der Bürger in die Höhe schiessen würden. Die Welt benötige «weiter dringend Öl und Gas», weil ein Übergang zu erneuerbaren Energien nicht schnell genug geschehe.

Man darf wohl ergänzen: Seitdem die Ölpreise nach der Corona-Pandemie stark gestiegenen sind, verdienen die Konzerne auch wieder gut daran. Von 2021 auf 2022 verdoppelte sich der Gewinn von Shell auf rund 42 Milliarden US-Dollar.

Milliarden Dollar für neue Ölreserven

In den USA wird der US-Energiebehörde EIA zufolge die Ölförderung in diesem Jahr einen Rekord erreichen – mit durchschnittlich 12,9 Millionen Barrel pro Tag. Die Grossen der Branchen, ExxonMobil und Chevron, haben im vergangenen Jahr dank der gestiegenen Ölpreise Rekordgewinne gemacht, bei Exxon waren es fast 56 Milliarden US-Dollar, bei Chevron 35,5 Milliarden Dollar.

Erdgas in Erdöl mit gleichem Energiegehalt umgerechnet. grafik: zeitonline

Es ist ein Wachstum, das auch durch Übernahmen entsteht. Um an die riesigen Öl- und Gasreserven vor der Küste im lateinamerikanischen Guayanas zu kommen, kündigte Chevron die Übernahme des US-Ölförderers Hess für 53 Milliarden Dollar an. Der US-Konzern ExxonMobil wiederum gab im Oktober bekannt, den für knapp 60 Milliarden Dollar den Mitbewerber Pioneer Natural Resources übernehmen zu wollen. Pioneer ist nach Chevron und Conoco der drittgrösste Ölförderer im Perm-Becken in Texas und New Mexico, wo riesige Mengen an Schieferöl liegen.

Ein «Superzyklus» steht bevor

Dass die Ölfirmen sogar noch neue Quellen anzapfen, ist besonders heikel. Denn das widerspricht wissenschaftlichen Untersuchungen, die belegen, dass selbst bestehende und im Bau befindliche Öl- und Gasfelder nicht mehr weiter ausgehoben werden dürften, um in den Leitplanken des 1,5-Grad-Ziels zu bleiben.

Erdgas in Erdöl mit gleichem Energiegehalt umgerechnet. grafik: Zeit Online

Allein in den 25'000 Öl- und Gasfeldern, die gerade erschlossen werden oder aus denen bereits gefördert wird, sind noch 936 Gigatonnen CO₂ gebunden, zeigt eine Studie. Soll das Emissionsbudget, das noch zur Verfügung steht, um das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten, nicht überschritten werden, dürften 40 Prozent dieser Reserven nicht gefördert werden.

Doch wo es Geld zu verdienen gibt, hat der Klimaschutz das Nachsehen. «Unternehmen wie Equinor, BP oder Shell machen weiter neue Felder auf», sagt die stellvertretende Leiterin der Abteilung Energie, Transport und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, Franziska Holz.

Nach Prognosen von J.P.Morgan und Goldman Sachs steht ein «Superzyklus» bevor. Im kommenden Jahr werde der Preis für ein Fass Rohöl deutlich über 100 Dollar steigen. Derzeit kostet ein Fass des Nordseeöls Brent knapp 80 Dollar, 2025 soll er den Analysten zufolge bei 150 Dollar liegen. «Länder in Südostasien und Afrika entwickeln sich, es kaufen mehr Leute Autos», sagt Ökonomin Holz.

Gleichzeitig wird in diesen Regionen der Wohlstand steigen. Man könne daher damit rechnen, dass es auch bei einem höheren Ölpreis eine steigende Nachfrage nach Öl gebe. «Bis 2040 auf jeden Fall noch.»

Problemfall: Saudi Aramco

Einer der Profiteure: Saudi Aramco, das grösste Erdölunternehmen der Welt mit Sitz in der saudischen Erdölmetropole Dhahran. Das Unternehmen ist zu 98,5 Prozent in Besitz des Königshauses und pumpt aus knapp einem Fünftel aller weltweit bekannten Ölvorkommen.

Vergangenes Jahr förderte Saudi Aramco 4,8 Milliarden Barrel Erdöl und erwirtschaftete so einen Gewinn von 161 Milliarden Dollar. Die Hälfte des Erdöls exportiert Saudi-Arabien, um die Nachfrage aus anderen Ländern zu bedienen.

Ölförderplattformen von Saudi Aramco im Persischen Golf. Bild: EPA

In allen Wohlstandsgesellschaften und besonders im bevölkerungsreichen China und Indien wächst mit der Mittelschicht der Bedarf nach Plastik, Diesel und Benzin. Daran verdient Saudi-Arabien mit: Die Erdölförderung trägt zur Hälfte des Bruttoinlandsproduktes bei.

Ein Widerspruch. Denn Saudi-Arabien hat das Pariser Klimaabkommen ratifiziert und sich politisch das Ziel gesetzt, im Jahr 2060 emissionsneutral zu wirtschaften. Für Saudi Aramco gilt dieses Ziel schon zehn Jahre früher. 2030 will das Unternehmen zwölf Gigawatt Solarleistung installiert haben, so viel wie acht Atomkraftwerke leisten. Um seine Nachhaltigkeitsbemühungen zu unterstreichen, hat das Unternehmen vergangenes Jahr einen Fonds von 1,5 Milliarden Dollar aufgesetzt, der eine Transformation der Energiegewinnung erleichtern soll.

Kein Klimaschutz, sondern Feigenblatt, kritisieren manche. «Saudi Aramco muss als börsennotiertes Unternehmen bestimmte Standards erfüllen», sagt Jan Steckel, Leiter der Arbeitsgruppe Klimaschutz und Entwicklung am Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change (MCC). «Das widerspricht nicht dem Geschäftsmodell, das weiterhin bleibt: Wir fördern billiges Öl.»

Der Nachhaltigkeitsfonds macht zudem nicht einmal ein Prozent des vergangenen Jahresgewinns aus. Eine Strategie von «Greenwashing», die auch bei anderen Ölunternehmen existiere, sagt Franziska Holz vom DIW. «Die Sparte wird im Marketing vorangestellt, obwohl sie nur einen kleinen Teil des Umsatzes ausmacht. Und sobald die Profitabilität infrage steht, werden diese als Erstes gestrichen.»

Bis zum Jahr 2030 möchte Saudi-Arabien das Fördervolumen um fünfeinhalb Prozent im Vergleich zu 2021 erhöhen – das ist Rekord unter den Erdöl fördernden Ländern. Kurzfristig sollen neue Reserven im Umfang von 16,8 Milliarden Barrel Erdöl und Erdölprodukten erschlossen werden.

Die Zahlen belegen die politisch seit Jahren verfolgten Expansionspläne: Im Juli blockierte eine Koalition von Ländern, angeführt von Saudi-Arabien, eine Absichtserklärung der G20-Staaten, künftig weniger Erdöl fördern zu wollen. Und im August warnte Saudi-Aramco-Chef Amin H. Nasser, ein verfrühter Ausstieg aus den fossilen Energien würde die globale Energiesicherheit gefährden.

Öldeals statt Klimaschutz-Bemühungen

Nicht nur bei Umweltorganisationen stehen Saudi-Arabien und Aramco dafür in der Kritik, sondern mittlerweile auch bei den Vereinten Nationen. Im Juni schrieben Vertreter des Hohen Kommissars für Menschenrechte einen Brief (PDF) an Nasser, in dem sie «ernsthafteste Bedenken» gegenüber den Expansionsplänen des Unternehmens äusserten.

«Wir sind besorgt darüber, wie die Massnahmen von Saudi Aramco zur Untergrabung des Pariser Abkommens und der internationalen Zusammenarbeit angesichts der existenziellen Bedrohung der Menschenrechte durch den Klimawandel beitragen könnten.»

Der Brief ging auch an Banken, die Saudi Aramco mit Krediten unterstützen – zum Beispiel J.P.Morgan, HSBC oder Morgan Stanley.

Doch das Königreich scheint davon unbeeindruckt. Nach Recherchen der BBC will die Delegation aus Saudi-Arabien die aktuelle Weltklimakonferenz in Dubai sogar dafür nutzen, Öldeals abzuschliessen.

Eine Überraschung ist das nicht, schon bei den vergangenen Klimakonferenzen hatte sich immer wieder eine Kluft aufgetan. Auf der einen Seite Staaten, die in den fossilen Rohstoffen die Grundlage für Wachstum sehen – weil sie die Welt mit Erdöl versorgen oder auf günstiges Erdöl angewiesen sind.

«Viele ärmere Länder hoffen darauf, die fossilen Ressourcen als Vehikel für mehr Wohlstand nutzen zu können», sagt Steckel vom MCC. «Und Saudi-Arabien macht vor, dass es funktioniert: Bis vor 80 Jahren war das Land bettelarm.»

Heute hingegen: eine geringe Staatsverschuldung, billiges Benzin, subventionierte Lebensmittel, ein weitgehend kostenloses Bildungs- und Gesundheitssystem, eine reiche Herrscherfamilie. Nachvollziehbar, dass da auch andere Staaten auf Erdöl als Garant für Wohlstand setzen.

«Produktion und Verbrauch von Erdöl dürfen sich nicht mehr lohnen.»

Auf der anderen Seite der Kluft stehen westliche Wohlstandgesellschaften wie die EU-Staaten, die USA und Kanada, mit ihren breit aufgestellten Wirtschaften, die sich den Verzicht auf Erdgas, Öl und Kohle leisten können – auch, weil sie einen Vorsprung in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung haben. Diese Kluft muss die COP überwinden.

Es braucht ökonomische Anreize

«Um die Interessen zusammenzubringen, muss man ökonomische Anreize setzen», sagt Franziska Holz vom DIW. «Die Erdöl fördernden Länder müssen auf die Einnahmen verzichten können und Alternativen haben.» Vor allem deshalb, weil sie noch immer von ihren fossilen Rohstoffen als Einnahmequelle abhängig seien. Und die importierenden Länder seien auf das billige Öl angewiesen, um ihre Volkswirtschaften am Laufen zu halten.

Jan Steckel vom MCC fordert deshalb, auch über Klimaschutzabkommen hinaus zu denken: «Was wollen die Länder, was können wir ihnen anbieten?» Mehr Mitsprache in internationalen Organisationen zum Beispiel oder langfristige Abkommen über Wasserstofflieferungen. «Es ist wichtig, die Länder genau zu verstehen.»

Schneller wäre es, wenigstens in den Wohlstandsgesellschaften die Erdölproduktion zu senken. Nur: ExxonMobil, Chevron, Shell und BP sind private Unternehmen mit der dazugehörigen Freiheit, die Nachfrage zu bedienen. Es brauche daher marktwirtschaftliche Instrumente, sagt Holz vom DIW. «Es dürfen sich Produktion und Verbrauch von Erdöl nicht mehr lohnen», sagt die Ökonomin. Möglich würde das zum Beispiel über einen CO₂-Preis, der auf allen Märkten existiert, weltweit.

Doch dafür müsste der Emissionsrechtehandel überhaupt erst mal in Europa und den USA flächendeckend eingeführt werden. Davon ist die EU noch ein Stück entfernt: Das Green-Deal-Reformpaket Fit für 55, in dem auch der Emissionsrechtehandel ausgeweitet werden soll, wird noch von der Europäischen Kommission überarbeitet. Solange sprudelt also auch das Öl noch – vielleicht bis zum letzten Tropfen.

Dieser Artikel wurde zuerst auf Zeit Online veröffentlicht. Watson hat eventuell Überschriften und Zwischenüberschriften verändert. Hier geht’s zum Original.