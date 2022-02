Haben sich bereits 38-mal getroffen: Xi Jinping und Wladimir Putin, hier im Juni 2019. Bild: keystone

Russland und China: Warum Xi jetzt ein Putin-Problem hat

Gerade erst hat Chinas Staatschef seine Freundschaft zu Russland erklärt. Doch mit Putins offener Aggression gegen die Ukraine droht er zu dessen Komplizen zu werden.

Steffen Richter / Zeit Online

Die Autokraten in Moskau und Peking sind sich in einem Punkt vollkommen einig: Sie finden die geopolitische Dominanz der USA nicht gut. Und sie verachten auch liberale Staaten, deren politische und wirtschaftliche Offenheit sie für sich nutzen, wo es nur geht – Xi Jinping und Wladimir Putin eint ihre Präferenz des repressiven Herrschens. Ideologisch, wenn man das so nennen darf, sind damit die Gemeinsamkeiten erschöpft.

Insofern ist der Schulterschluss Xis mit Putin von Anfang Februar in Peking ein Zweckbündnis, eine Interessen- und kaum eine Wertegemeinschaft. Xi hatte erklärt, China würde eine Ausdehnung der Nato in Osteuropa ablehnen, was Putin gefreut haben wird. Im Gegenzug will Russland zukünftig aus einem Gasfeld, das bislang Europa beliefert, über eine neue Pipeline Erdgas an China verkaufen. Die Ukraine wurde in der gemeinsamen Erklärung nicht erwähnt.

Nun aber eskaliert Wladimir Putin: Nachdem er viele Wochen lang die Ukraine mit Militär umstellt hatte, erklärte er am Montag die völkerrechtlich zur Ukraine gehörenden Separatistengebiete von Donezk und Luhansk für unabhängig. Zu befürchten ist jetzt, dass russische Truppen dort offiziell einmarschieren, den Lügenmärchen der Moskauer Propaganda folgend, dass die Ukraine dort Aggressor ist. Befürchtet wird auch, dass Russland die gesamte Ukraine überfallen will. Für Chinas Führung aber ist das ein Problem: Putin erkennt die Souveränität der Ukraine nicht an – China aber schon.

Putin stellt China bloss

Ganz im Gegenteil zu Russland unterhält China rege wirtschaftliche und politische Kontakte mit der Ukraine. Seit 2020 ist sie Mitglied der globalen Vorzeigeinitiative Belt and Road (BRI) für Grossaufträge wie Häfen, Brücken, Bahnstrecken oder Energienetze. China ist einer der grössten Handelspartner der Osteuropäer, seine grossen Staatsunternehmen haben viel Geld in den Energie- und Bausektor gesteckt, während die Ukraine wichtiger Lieferant für landwirtschaftliche Produkte ist, aber auch für Speiseöl, für Kernreaktoren und im Maschinenbau. Wladimir Putin strapaziert das neue Zweckbündnis also erheblich – und stellt Chinas offizielle Politik damit bisweilen bloss.

Noch am Samstag durfte Chinas Chefdiplomat Wang Yi per Video auf der Münchener Sicherheitskonferenz ganz auf der neuen Linie gegen die Nato austeilen: «Die westlichen Staaten müssen überlegen, ob es mehr Sicherheit bringt, die Nato-Osterweiterung immer weiterzutreiben.» Über Russland und die Ukraine meinte er, die Parteien müssten zum Minsker Abkommen zurückkehren: «Warum können sich nicht alle Seiten zusammensetzen und detailliert Gespräche führen und einen Zeitplan erarbeiten, wie dieses Abkommen umgesetzt werden kann?» Dummerweise hat Putin am Dienstag dann gleich das Minsker Abkommen aufgekündigt. Wang hatte auch gesagt, dass Souveränität, Unabhängigkeit und territoriale Integrität eines jeden Landes gewahrt werden sollen. «Die Ukraine ist keine Ausnahme», meinte Wang – eine Absage an Putins Ukraine-Aggressionen.

Nun werden für China allerlei Verrenkungen notwendig, denn man pocht in der Aussenpolitik immer wieder auf den Grundsatz der Nichteinmischung in andere Länder. Chinas legendärer Premier Zhou Enlai hatte dafür kurz nach Gründung der Volksrepublik 1949 die «fünf Prinzipien der friedlichen Koexistenz» festgelegt, auf die man sich in China bis heute beruft. Zu ihnen zählen die Wahrung territorialer Integrität und Souveränität sowie der Verzicht auf Aggression und Einmischung in anderen Ländern.

Ein Problem für Chinas Aussenpolitiker ist, wie weit man Autokraten wie Wladimir Putin trauen darf.

Wie viel also kann heute ein Schulterschluss mit Russland wert sein? Seit den Fünfzigerjahren waren China und Russland nicht mehr so eng, als die Kommunistische Partei der Sowjetunion ihrem Pendant beim Aufbau einer Kommandowirtschaft half. Ideologischer Zank führte zum Split, der sich erst mit Chinas Öffnung wieder auflöste. Die neuerliche Annäherung der beiden Atomdiktaturen war besonders die letzte Dekade über offensichtlich, Xi und Putin sind jetzt 38-mal zusammengetroffen. Russland ist für China vor allem Energielieferant, zudem erhält China aus Moskau Unterstützung bei der Entwicklung neuer Waffen und es gab auch gemeinsame Militärmanöver.

Doch ist Chinas wirtschaftlicher Output unvergleichlich viel grösser als der Russlands. Chinas Unternehmer verkaufen Konsumgüter und Textilien nach Russland und seit Putins Ärger mit dem Westen ist auch Chinas grosse Digital- und Telekommunikationsindustrie auf dem russischen Markt unterwegs. Nur: Als Handels- und Technologiepartner sind die USA, die EU und Japan viel wichtiger für die Regierung in Peking.

Geopolitisch spräche für ein von Russland ausgelöstes Chaos in der Ukraine allenfalls, dass es die USA militärisch vom ostpazifischen Raum ablenken könnte, dessen Hegemonie China beansprucht: Die US-Amerikaner müssten «Aufmerksamkeit und Ressourcen auf China im Indopazifik reduzieren», sagte etwa Shi Yinhong, Professor für internationale Beziehungen an der Pekinger Renmin Universität, der South China Morning Post aus Hongkong. Andererseits haben die USA und Präsident Joe Biden, wie auch schon unter Vorgänger Donald Trump, China als aussenpolitische Priorität identifiziert und es ist davon auszugehen, dass dies auch so bleibt.

Russland und China konkurrieren im postsowjetischen Raum

Ein Problem für Chinas Aussenpolitiker ist, wie weit man Autokraten wie Wladimir Putin trauen darf. So ist ein Angriff auf die Ukraine ein Vordringen in den postsowjetischen Raum, wie Wladimir Putin es zuletzt auch in Kasachstan getan hat, als er dort von Russland geführte Truppen zur Niederschlagung von Unruhen einfliegen liess. Russlands Bestreben, Einfluss in den ehemaligen Sowjetrepubliken Zentralasiens auszuüben, stösst hier auf Chinas ähnlich gelagerte Interessen. Für China sind die postsowjetischen Staaten unter anderem wichtiger Baustein für seine transeurasischen Eisenbahnverbindungen und die Erdgas- und Ölpipelines aus Zentralasien.

Was die Strateginnen in Peking aber akut mehr beschäftigen muss: nicht in den Sog der noch zu erwartenden Wirtschaftssanktionen der USA und der EU gegen Russland zu kommen. Nach dem Einmarsch Russlands auf der Krim 2014 hatte China dezente Hilfen geleistet, indem grosse staatliche Auslandsbanken wie die China Exim-Bank und die China Development Bank Kredite für russische Staatsbanken bereitgestellten, die vom Westen sanktioniert worden waren. Auch heute könnte China seinem Freund in Moskau dabei helfen, Wirtschaftssanktionen abzuschwächen. «Sollte Peking beschliessen, Russland zu unterstützen, könnten die beiden versuchen, das von den USA dominierte globale Finanzsystem zu umgehen, indem sie den Handel in chinesischen Yuan ausweiten und ein im Entstehen begriffenes chinesisches Interbankenzahlungssystem für grenzüberschreitende Finanzierungen anstelle des weltweit dominierenden Swift-Systems nutzen», schreibt dazu die Finanzzeitung Wall Street Journal.

Doch so weit wird es vorerst nicht kommen, denn besonders Chinas erfolgreiche Digitalindustrie ist auf Hightechprodukte aus den USA, Europa und Taiwan angewiesen, genauso auf globale Finanz- und Zahlungssysteme. Eine allzu offensichtliche Unterstützung Russlands und besonders der von Sanktionen sicher betroffenen Entourage Putins würde China weiter vom Westen entfremden, besonders von der auch in München durch Chinas Aussenminister wieder stark umworbenen EU. Zudem haben Putins Aggressionen gegen die Ukraine ohnehin eine beachtliche Solidarität der Nato-Staaten und ihrer Freunde offenbar gemacht.

Wladimir Putin wird Xi Jinping mit Sicherheit darum bitten, Sanktionen gegen Moskau wirtschaftlich abzufedern. Xi wäre damit in einer Bredouille und könnte das nur niederschwellig tun. Russlands Präsident hat bereits mit der Erklärung zu Donezk und Luhansk am Montag einen mehr oder weniger endgültigen Bruch mit den USA und der EU vollzogen. Eine offene Solidarität Xi Jinpings mit dem Russen wird für ihn zunehmend heikel. Auch könnte Xi sich fragen, ob Putin seine Anti-Nato-Unterstützung als Freibrief fehlinterpretiert hat. Oder ob Putin einfach tut, was er will, und Xi ihm egal ist. Um China nicht allzu blöd dastehen zu lassen, darf man zu diesem Zeitpunkt aber sicher mit einem rechnen: dass in Peking und in Chinas Staatsmedien jetzt fleissig behauptet werden wird, die USA und die Nato seien schuld an der Russland-Krise.

