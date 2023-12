Analyse

Haushaltskrise in Deutschland: Die 17-Milliarden-Euro-Frage und vier mögliche Auswege

Sparen, Schulden machen – oder eine ganz andere Lösung? Vier Wege könnten die Ampel aus der Haushaltskrise führen. Schmerzhaft sind sie alle.

Ferdinand Otto, Michael Schlieben / Zeit Online

Jetzt hat die Koalition also ein Preisschild, zumindest ein vorläufiges. 17 Milliarden Euro fehlen für den Haushalt 2024, nachdem das Bundesverfassungsgericht der Regierung die Praxis der Schattenhaushalte abdrehte. Das ist die Summe, die der Bundesfinanzminister Christian Lindner am Mittwochabend im ZDF nannte. Lange war spekuliert worden, wie viel denn wirklich fehlen würde – über womöglich hohe zweistellige Milliardenbeträge war spekuliert worden. Jetzt will der FDP-Chef wenigstens in dieser Frage Klarheit schaffen.

Noch immer ist offen, wie die Ampelparteien das Loch im kommenden Haushalt stopfen wollen. Nun gibt es immerhin einen Überblick, um wie viel Geld es überhaupt geht. Bild: keystone

Denn eine Einigung darüber, wo das Geld herkommen soll, zeichnet sich weiter nicht ab. Ein Koalitionsausschuss aus führenden Ampelvertretern und -vertreterinnen war am Mittwochabend nach «konstruktiven Gesprächen», wie es von FDP und Grünen heisst, zu Ende gegangen. Auch die SPD lobt, die Stimmung sei gefasster als bei den Debatten über das Gebäudeenergiegesetz oder die Kindergrundsicherung. Allerdings: bislang alles ohne zählbare Ergebnisse.

Die Union macht nicht mit

Im Wesentlichen gäbe es vier Lösungen. Erstens: Man adelt die Schattenhaushalte, hebt sie auf Verfassungsrang. Ein Sondervermögen fürs Klima oder die Infrastruktur, nach dem Vorbild des Sondervermögens, das nach Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine die Bundeswehr mit 100 Milliarden Euro ertüchtigen soll. So fordert es etwa die DGB-Chefin Yasmin Fahimi gegenüber ZEIT ONLINE. Allerdings, um das ins Grundgesetz zu schreiben, bräuchte die Ampel erneut eine Zweidrittelmehrheit, also die Stimmen der Union. Und die winkt jetzt schon ab: nicht mit uns.

Der Parteivorsitzende der Union: Friedrich Merz. Bild: keystone

Denn an die Verhandlungen für den Bundeswehr-Topf im Frühjahr 2022 mit der Ampel hat man noch lebhafte und gleichsam schlechte Erinnerungen. Die Union fühlt sich getäuscht – die Koalition nutze das Geld, das die Union zu beschaffen half, nicht etwa für die versprochenen grossen Anschaffungen, sondern um den laufenden Betrieb zu finanzieren, so der Vorwurf. Und dafür sei doch der Bundeshaushalt da. In dem sieht die Union ohnehin genug Sparpotenzial. Aussicht auf ein Klimavermögen also: etwa so wahrscheinlich wie das Erreichen des 1.5-Grad-Ziels.

Dasselbe gilt für Option zwei, eine Reform der Schuldenbremse. FDP und Union sind dagegen. Eine Zweidrittelmehrheit ist nirgends in Sicht. Höhere Steuern haben die Liberalen ebenfalls ausgeschlossen und werden von SPD und Grünen auch nur halbherzig gefordert.

Notlage erklären und/oder sparen

Lösung drei und vier für das Haushaltsdilemma der Ampel schliessen sich nicht aus, könnten am Ende vielleicht Hand in Hand gehen. SPD und Grüne wollen erneut eine Notlage erklären, also auch für das Jahr 2024 die Schuldenbremse aussetzen und das Haushaltsloch mit neuen Krediten stopfen. Für eine Notlage reicht die Ampelmehrheit im Bundestag. Lindner sagte dazu im ZDF, er sei «noch nicht davon überzeugt». Ein Nein war das nicht. Die Aussage lässt zumindest nach aussen Spielraum.

Christian Lindner. Bild: keystone

Intern, das weiss Lindner, ist die Stimmung eine andere. Telefoniert man dieser Tage mit führenden Liberalen, wird klar: Ein erneutes Aussetzen der Schuldenbremse wäre ein Tabubruch. «Dann kramt Lindner lieber die alten Wahlplakate raus», glaubt ein Bundestagsabgeordneter, «'Lieber neue Wahlen als neue Schulden'». So war Lindner 2012 in Nordrhein-Westfalen in den Wahlkampf gezogen – nachdem Rot-Grün einen verfassungswidrigen Haushalt vorgelegt hatte und den Landtag auflösen musste.

«Lieber neue Wahlen als neue Schulden»

Ein Mitglied im Bundesvorstand der Liberalen macht klar: Er könne im Fall einer erneuten Notlage seinem Landesverband nicht mehr empfehlen, für die Ampel zu stimmen. Ein versteckter Aufruf zur Revolte: Eine Gruppe FDP-Mitglieder hatte zuletzt vermeldet, man habe nun die nötigen Unterschriften für eine Mitgliederbefragung über die Ampel beisammen. Bindend wäre das Ergebnis zwar nicht. Aber sollte die Ampel erneut die Schuldenbremse reissen, droht es zu brodeln an der FDP-Basis.

Zudem: Der Bundestag kann die Notlage nicht nach Gutdünken beschliessen. Das braucht einen gerichtsfesten Anlass. Er muss sie spezifisch begründen. Das Grundgesetz spricht von einer «Ausnahmeregelung für Naturkatastrophen oder andere aussergewöhnliche Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen». Corona war so ein Fall.

Aber jetzt? Die Pandemie ist vorbei. Die Energiepreise sind hoch, aber längst nicht mehr exorbitant. Die Inflation ebenso. Der Krieg im Gazastreifen ist eine Katastrophe – aber nicht relevant für den Bundeshaushalt. Der Krieg in der Ukraine kostet, ist aber 2024 anders als 2023 nicht mehr unabsehbar und entzieht sich auch nur bedingt der Kontrolle des Staates. Militärhilfen kann man zahlen – oder eben nicht. Ob das als Argument Bestand hätte?

Die Begründung für die Notlage müsste sitzen

Genau darauf setzen SPD und Grüne. Sie würden eine Notlage wohl mit dem Krieg in der Ukraine begründen und den damit verbundenen Kosten des Bundes. Was aber auch bedeutet, dass das zusätzliche Geld dann nur für Ukraine-Hilfe ausgegeben werden darf. Wie weit das dann gefasst ist, ob etwa auch Bürgergeldzahlungen an ukrainische Staatsbürger darunterfallen oder primär die militärische und logistische Unterstützung, darüber wird diskutiert.

Man darf davon ausgehen: Sollte die Ampel die Notlage erklären, würde die Union umgehend eine Klage beim Bundesverfassungsgericht einreichen. Sollte sie dort erneut gewinnen, wäre die Ampel wohl endgültig am Ende. Mit unabsehbaren Folgen für die Staatsfinanzen – und die politische Landschaft. Ein Risiko, das die Liberalen derzeit scheuen.

In der Koalition machen sie sich darüber keine Illusionen: Die Begründung für die Notlage müsse sitzen. Die Ampel, die schon etliche Krisen überstanden habe, erlebe derzeit ihre «grösste innenpolitische Bewährungsprobe», sagt ein Spitzenpolitiker.

Ohne Sparen geht es wohl ohnehin nicht

Bliebe also noch Variante vier: sparen. Daran dürfte so oder so kein Weg vorbeiführen. Die FDP will an den Sozialetat, die Grünen an die klimaschädlichen Subventionen. Die SPD will an ihren sozialpolitischen Reformen festhalten, betont aber zwischen den Zeilen Pragmatismus und Verhandlungsbereitschaft. 17 Milliarden Euro als Sparziel klingen da zumindest nicht völlig unrealistisch, nimmt man als Vergleichsgrösse den aktuellen Bundeshaushalt: 476 Milliarden. Auch wenn es Stimmen gibt, die den tatsächlichen Finanzbedarf viel höher einschätzen als der Finanzminister.

Rechnen – politisch motiviert: Wer ein Interesse daran hat, die Schuldenbremse auszusetzen und/oder zu reformieren, tut gut daran, das Loch möglichst unüberbrückbar darzustellen. Wer das genau nicht will, suggeriert natürlich: alles halb so wild. Die Hoffnung von SPD und Grünen ist, die FDP zu überzeugen, eine Notlage zu akzeptieren, dafür will man ihr mit Sparvorschlägen entgegenkommen.

Olaf Scholz, Robert Habeck und Christian Lindner werden in den nächsten Tagen nach belastbaren Kompromisslinien suchen. Die Terminkalender der drei Ampelspitzen sind weitgehend leer geräumt, nur unterbrochen von Scholz' und Habecks kurzen Reisen zur Weltklimakonferenz nach Dubai. Bis zum 5. Dezember, so ist aus Koalitionskreisen zu hören, sollen sie einen Vorschlag präsentieren. Dann bestünde noch eine Resthoffnung, dass der Haushalt 2024 vielleicht sogar noch in diesem Jahr verabschiedet werden kann.

Wenigstens in einem Punkt funktioniert die Ampel noch: Verschwiegenheit. Konkrete Kürzungstabellen dringen nicht nach draussen. So viel scheint den Beteiligten wohl klar: Dieser Haushalt wird allen wehtun. Schaffen sie es nicht, dürfte der Ampel das Licht ausgehen.

