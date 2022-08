Was wollte Ex-US-Präsident Donald Trump mit den vielen Geheimakten in seinem Golfresort Mar-a-Lago? Bild: keystone

Donald Trump, der Albtraum der Nachrichtendienste

Das US-Justizministerium macht teilweise öffentlich, auf welcher Grundlage die Wohnräume des Ex-Präsidenten durchsucht wurden. Gerade die Schwärzungen sprechen für sich.

Johanna Roth / Zeit Online

Mehr als 180 klassifizierte Dokumente, 25 davon «streng geheim», 92 «geheim» und 67 «vertraulich»: Was Donald Trump an Unterlagen aus dem Weissen Haus mitgehen liess, war denkbar sensibles Material. Das dürfte den FBI-Agenten ziemlich schnell klar geworden sein, als sie Anfang dieses Jahres die Papiere sichteten, die der ehemalige Präsident in insgesamt 15 Kisten an das Nationalarchiv der Vereinigten Staaten zurückgegeben hatte. Dahin hätten sie eigentlich schon ein Jahr zuvor gehen müssen, gleich nach dem Ende von Trumps Amtszeit.

Die Tatsache, dass sich stattdessen Unterlagen verschiedener Geheimhaltungsstufen in seiner Residenz in Florida anhäufen, teils mit handschriftlichen Notizen Trumps versehen, achtlos mit Zeitschriftartikeln und Fotos vermischt und durch wer weiss wessen Hände gegangen, ist Stoff für nachrichtendienstliche Albträume – und für das FBI Grund genug für einen Anfangsverdacht gegen den ehemaligen Präsidenten. Er soll gegen das Spionagegesetz der USA verstossen haben.

Noch konkreter aber war die Befürchtung, dass Trump weiteres heikles Material zurückhielt. Damit hätte sich der Ex-Präsident auch der Behinderung der Justiz schuldig gemacht. Dieser Verdacht veranlasste die Ermittler, Trumps Privaträume im Golfresort Mar-a-Lago in Florida zu durchsuchen. Dorthin hatte sich der ehemalige Präsident nach dem Ende seiner Amtszeit zurückgezogen, und dort wurden die Agenten Anfang August auch fündig: im Arbeitszimmer, in einem Lagerraum und in einem Schlafzimmer lagerten weitere Dokumente. Dokumente, die das Nationalarchiv in den Monaten zuvor bereits vergeblich versucht hatte, einzufordern.

All das geht aus einer eidesstattlichen Erklärung hervor, die das FBI einem Richter präsentierte, um einen Beschluss für die Razzia bei Trump zu bekommen. «Es besteht der begründete Verdacht, dass derzeit noch weitere Dokumente in den Räumlichkeiten lagern, die als Verschlusssache eingestufte NDI enthalten oder bei denen es sich um Unterlagen des Präsidenten handelt, die der Aufbewahrungspflicht unterliegen», heisst es darin. «NDI» steht für «national defense information», also relevant für die Nationale Sicherheit. Hochgefährlich, wenn solches Material in die falschen Hände geriete. Laut Recherchen der Washington Post befürchteten die Behörden, dass sich darunter auch Informationen zu Nuklearwaffen befinden könnten.

Die Parolen führen zu Gewalt

Die Erklärung, mit der das FBI die Notwendigkeit der Durchsuchung begründete, ist seit diesem Freitag für alle einsehbar – zumindest Teile davon, denn vieles bleibt geschwärzt. Auf diesen Kompromiss hatten sich das US-Justizministerium und der zuständige Richter Bruce Reinhart geeinigt. Der Vorgang ist aber insgesamt höchst ungewöhnlich, denn Details zu laufenden Ermittlungen werden normalerweise streng unter Verschluss gehalten.

Die ungewöhnliche Transparenz hat auch damit zu tun, dass die Durchsuchung die US-Öffentlichkeit längst weitaus mehr beschäftigt als die Tatsache, dass Trump offensichtlich mit Staatsgeheimnissen hantierte wie mit Romanen aus der Leihbücherei. Seine Anhänger sehen in Trump keinen beliebigen Ex-Präsidenten, sondern das Opfer einer «Hexenjagd» der regierenden Demokraten. Diese haben deshalb Mühe, einen angemessenen Umgang mit dem Verdächtigen Donald Trump zu finden.

Es geht nicht nur um den sich intensivierenden Wahlkampf zu den im November stattfindenden Kongresswahlen, in dem Republikaner jede Gelegenheit nutzen, um die Regierung und besonders das Justizministerium als parteiisch bis illegitim darzustellen. Von ganz rechts kamen nach der Durchsuchung Forderungen, das FBI zu «enteignen», was eine im historischen Kontext bemerkenswerte Forderung ist. Ein Bewaffneter versuchte, in eine Zweigstelle der Bundespolizeibehörde in Ohio einzudringen, und wurde bei einem darauffolgenden Schusswechsel mit der Polizei getötet. Auch die vielen derzeit laufenden Verfahren gegen Personen, die 2021 am Angriff auf das Kapitol beteiligt gewesen waren, zeugen davon, wie Parolen aus Trumps Umfeld unmittelbar zu Gewalt führen.

Weite Teile des FBI-Dokuments bleiben deshalb nach wie vor geheim. Zu gross die Gefahr, dass Zeuginnen eingeschüchtert und bedroht werden könnten, wie es etwa rund um den Untersuchungsausschuss zum 6. Januar geschah. Gleiches gilt für den FBI-Agenten, auf dessen eidesstattlicher Erklärung der Durchsuchungsbeschluss beruht. Er hatte die bis dahin gewonnenen Erkenntnisse und Einschätzungen zusammengefasst – seine Identität ist in dem Dokument deshalb anonymisiert. Die Bedrohung für Zeuginnen sei durchaus «nicht hypothetisch», bestätigt das zuständige Gericht.

Die Bedenken spielen für das Justizministerium auch deshalb eine Rolle, heisst es in dessen Anmerkungen, weil man noch weitere Zeugen befragen wolle. Wie wichtig das werden dürfte, zeigt die Schwärzung anderer Passagen, aus denen hervorgehen könnte, in welchem Umfang sich Trump selbst schuldig gemacht haben könnte. Es sind die Stellen, die möglicherweise die nötigen Anhaltspunkte liefern, um Trump gegebenenfalls anzuklagen. Allerdings dürfte es schwierig werden, eine solche Anklage wasserdicht zu machen. Die Dokumente in Mar-a-Lago sollen weitgehend ungesichert herumgelegen haben, es hatten also mutmasslich noch andere Personen Zugriff darauf, auch ist nicht abschliessend geklärt, wie die Unterlagen ihren Weg nach Florida fanden und wie genau die Anweisungen dafür aussahen.

Dass das Justizministerium diese Details geschwärzt liess, ist aus ermittlungstechnischer Sicht nachvollziehbar, bietet aber auch eine Angriffsfläche für alle, die glauben – oder behaupten – wollen, es ginge nicht mit rechten Dingen zu bei dieser Ermittlung. Trump bestreitet nicht, dass er die Akten hat entfernen lassen. Er sagt aber, er habe sie zuvor in seiner Funktion als Präsident «deklassifiziert». Das dürfte ihm nicht helfen, und vermutlich weiss er das auch. Tatsächlich kam die Forderung, die eidesstattliche Erklärung zu veröffentlichen, gar nicht von ihm selbst, sondern von einer Reihe von Medien, die ihm wenig nahestehen, darunter die New York Times und CNN. Trumps Anwältin habe sich bei einer Anhörung vor Gericht nicht einmal zu der Sache äussern wollen, berichtet die Washington Post.

Was wollte er mit den Dokumenten?

Das könnte darauf hindeuten, dass es konkrete Belege gibt und der Fall für Trump tatsächlich noch juristisch gefährlich werden könnte. Dafür spricht auch ein weiteres Detail aus der nun veröffentlichten Erklärung: Es sei «eine nennenswerte Anzahl ziviler Zeugen» befragt worden, deren Identität es zu schützen gelte, heisst es in den Anmerkungen des Justizministeriums. Die Informationen, die zu der Ermittlung beziehungsweise der Durchsuchung führten, stammten also massgeblich von Personen aus Trumps direktem Umfeld. Sie müssen folglich so konkret wie belastend gewesen sein.

Trump kann kein Interesse daran haben, dass Details über die Ermittlungen gegen ihn öffentlich werden. Umso mehr mag ihm daran liegen, es so aussehen zu lassen, als seien die Anonymisierungen und Schwärzungen ein Indiz für politische Einflussnahme. Trump beharrt, es gebe es keine rechtliche Grundlage für die Ermittlungen und die Razzia. Sein Umfeld unterstützt ihn wie gewohnt: Die rechte Website Breitbart stellte vor einigen Wochen den bis dahin unter Verschluss gehaltenen Durchsuchungsbeschluss ins Netz, auch die Namen beteiligter FBI-Agenten wurden geleakt und die Personen bedroht.

Offen bleibt weiter die Frage: Was hatte Trump mit den Dokumenten eigentlich vor? Wollte er sie einfach besitzen, das Machtgefühl geniessen? Glaubte er ernsthaft, damit etwas Richtiges zu tun? Oder hatte er vor, sie irgendwann zu niederen Zwecken einzusetzen, sei es für Erpressungen politischer Gegner oder gar Schlimmeres – Stichwort Nationale Sicherheit? Nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre spricht viel für eine Kombination aus Möglichkeit eins und drei. Beantworten können wird das der ehemalige Präsident selbst – vielleicht aber auch eine erfolgreiche Ermittlung des FBI.

