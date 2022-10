Krisenjahre statt Aufbruch – wie sich der Brexit für die Briten zum Eigentor entwickelte

Analyse

Wie sich der Brexit für die Briten zum Eigentor entwickelte

Mit dem Brexit wollte Grossbritannien wirtschaftlich durchstarten. Von dem Plan geblieben ist nicht viel. Eine wirtschaftliche Bilanz von vier Premiers in sieben Jahren

Tina Groll, Bettina Schulz / Zeit Online

Der Brexit sollte wirtschaftliche Unabhängigkeit bringen und die Volkswirtschaft Grossbritanniens wettbewerbsfähiger machen und wachsen lassen. Davon ist nicht viel zu spüren – es wird weniger im Land investiert, Unternehmen finden nicht mehr ausreichend gut ausgebildete Arbeitskräfte, der Handel mit der EU stockt und als einzige Lösung experimentierte die letzte Regierung unter Premierministerin Liz Truss mit einem radikalen Programm der libertären Umgestaltung der Wirtschaft.

Das Programm scheiterte: Die Zentralbank musste an den Kapitalmärkten eingreifen, um die Anleihemärkte zu stabilisieren. Politisch verschleissen sich die regierenden Konservativen – Premier Liz Truss trat nach nur 45 Tagen vom Amt zurück. Der EU-Austritt kommt das Vereinigte Königreich teuer zu stehen. Denn er verstärkt die Folgen der externen Krisen: der Corona-Pandemie, des Angriffskrieges auf die Ukraine, der Energiekrise. Grafiken zeigen, wie sich Inflation, Wirtschaftsleistung, Aussenhandel, Arbeitsmarkt und Staatsschulden entwickelt haben.

Liz Truss ist mit ihrer Politik gescheitert. Bild: keystone

Pfund im freien Fall

Als Grossbritannien noch zur EU gehörte und viele europäische Staaten den Euro einführten, behielt das Vereinigte Königreich das Pfund. Das hat auch mit seiner langen Geschichte zu tun: Das Pfund ist 1200 Jahre alt und damit die älteste noch gebräuchliche Währung. Es gilt zudem neben dem US-Dollar als eine der wichtigsten Reservewährungen.

Zuletzt verfiel die Währung rasant. Etwa, als der inzwischen entlassene Finanzminister Kwasi Kwarteng vor Kurzem milliardenschwere und nicht gegenfinanzierte Steuerpläne vorstellte. An den Finanzmärkten befürchtete man eine stark steigende Staatsverschuldung und noch höhere Inflationsraten und Zinsen. Zwischenzeitlich lag das Pfund gleichauf mit dem Dollar. Schon unter den Vorgängern der zurückgetretenen Premierministerin Liz Truss hatte die Währung enorm an Wert verloren. Besonders drastisch war der Absturz nach der Brexit-Abstimmung am 23. Juni 2016.

Für die britische Wirtschaft ist der Verfall der Währung aus mehreren Gründen problematisch. Zwar werden britische Waren für ausländische Firmen günstiger. In Grossbritannien ist aber vor allem der Dienstleistungssektor stark, viele Industriegüter importiert das Land dagegen. Die schwache Währung erschwert es, das Aussenhandelsdefizit auszugleichen.

Waren aus dem Ausland werden mit jedem Kursverfall teurer, was die Inflation in Grossbritannien hochtreibt. Unter Liz Truss hatte sich der Kurs des Pfunds zunächst zwar etwas verbessert. Doch die Verunsicherung an den Märkten ist gross und wird sich erst legen, wenn der neue Premierminister Rishi Sunak fiskalpolitisch verantwortliche Politik macht und das Land zum Wachstum zurückführt.

Der neue britische Premier Rishi Sunak ist gefordert. Bild: keystone

Inflation fast wie zu Thatchers Zeiten

Die Inflation ist seit dem Brexit ein Problem. Mittlerweile ist sie auf ein neues 40-Jahres-Hoch gestiegen. Insgesamt verteuerten sich Waren und Dienstleistungen im September um 10.1 Prozent zum Vorjahresmonat, so das britische Statistikamt. Getrieben wird die Teuerung nicht etwa nur durch die Energiekrise – die kommt noch dazu. Es sind vor allem die steigenden Lebensmittelpreise, zuletzt wurden Nahrungsmittel 14.5 Prozent teurer. Hintergrund ist auch der Brexit: Grossbritannien ist auf Lebensmittelimporte angewiesen, etwa von Schweinefleisch – nur 60 Prozent des Bedarfs kommt aus dem Inland.

Bei der Einfuhr aus der EU sind jetzt auch mehr Einfuhrbestimmungen einzuhalten, zudem haben sich die Lieferzeiten verlängert, Unternehmen müssen deshalb Warenlager dazwischenschalten – alles Kosten, die sie auf die Verbraucher umlegen. Zudem erschweren durch Corona bedingte Lieferkettenschwierigkeiten und der Angriffskrieg Russlands die Warenströme.

Das britische Institute of Grocery Distribution (IGD) prognostiziert, dass die durchschnittlichen monatlichen Ausgaben für Lebensmittel für eine typische vierköpfige Familie im Januar 2023 bei etwa 439 Pfund (511 Euro) liegen werden. Im vergangenen Januar waren es nur 396 Pfund. Besonders Fleisch, Getreide- und Milchprodukte sowie Obst und Gemüse dürften noch teurer werden.

Nicht nur der schwache britische Pound sorgt derzeit für Probleme. Bild: keystone

Noch 2015, also vor dem Brexit, gab es quasi gar keine Inflation, sie betrug damals 0.05 Prozent.

Schwächere Wirtschaftsleistung ohne die EU

Die Wirtschaftsleistung ist seit dem Brexit gesunken, das Bruttoinlandsprodukt war wiederholte Male im Minuswachstum, ökonomisch betrachtet befindet sich das Vereinigte Königreich damit in der Rezession. Mittelfristig wird sich das Wachstum laut britischer Haushaltsfachleute vier Prozent schwächer entwickeln als ohne Brexit. Damit wäre der volkswirtschaftliche Schlag des EU-Austritts schlimmer als die ökonomische Wirkung der Corona-Pandemie.

Zahlreiche Branchen leiden an dem Brexit und daran, dass Geschäftsreisende Visa in der EU brauchen: Plötzlich ist es komplizierter geworden, Techniker und Ingenieure von der EU zur Wartung von Maschinen nach Grossbritannien zu entsenden. Die Fischerei hatte gehofft, alleinigen Zugang zu den britischen Gewässern zu haben – vergebens. Die EU fischt weiter in den britischen Gewässern – wenn auch langfristig etwas weniger. In Grönland verloren die Briten die Fischereirechte. Auch ist es schwieriger Tourneen für Musikorchester, Rockbands oder Models in der Modebranche zu organisieren.

Allein die aktuellen Daten zeigen ein eher ernüchterndes Bild: Die Einzelhandelsumsätze etwa im September lagen 6.9 Prozent unter Vorjahresmonat, einen ähnlichen Absturz gab es nur zu Beginn der Pandemie. Davor hatte die Wirtschaftsleistung pro Kopf bei mehr als 42'000 US-Dollar gelegen – 2020 waren es nur noch gute 40'000 US-Dollar.

Einer der grossen Brexit-Befürworter: Boris Johnson. Bild: keystone

Beim Aussenhandel mit der EU behandelt wie ein Drittstaat

Das Gesamthandelsvolumen mit der EU hat sich um 20 Prozent reduziert, also deutlich. Denn die EU behandelt das vereinigte Königreich wie einen Drittstaat und wendet Zollbeschränkungen an. Bereits im Januar 2021 war der Export in die EU im Monatsvergleich um 41 Prozent geschrumpft. Der Warenstrom aus der EU nach Grossbritannien ging um 29 Prozent zurück – der grösste Einbruch seit Beginn der nationalen Statistik im Januar 1997.

Grossbritannien hatte mit dem Brexit mehr als 1'500 EU-Vorschriften und Regulierungen übernommen, die eigentlich lang hätten aussortiert, abgeändert und in britisches Recht übernommen werden müssen. Doch die Regierung hatte – auch wegen der ständigen politischen Krisen – nie Zeit dazu. Den wirtschaftsnahen Behörden fehlen dadurch politische Vorgaben, der Wirtschaft selbst ein Konzept. Die ständige Unsicherheit hält Unternehmen davon ab, zu investieren. Den viel gepriesenen Handelsvertrag mit den USA, der den Einbruch des Handels mit der EU ausgleichen sollte, gibt es bis heute nicht.

Die Arbeitslosenquote ist nur wegen Massenabwanderung gering

Stolz sind die Brexit-Befürworter auf eines: Die Arbeitslosigkeit in Grossbritannien ist so niedrig wie zuletzt 1974. Allein von Mai bis August in diesem Jahr war sie laut Statistikbehörde auf 3.5 Prozent gesunken, das ist ein Prozentpunkt niedriger als vor der Corona-Pandemie.

Der Arbeitsmarkt in Grossbritannien brummt also – und das ist tatsächlich, neben einem Nachholbedarf nach Corona, eine Folge des Brexits. Das klingt nur gut. Denn die Wirtschaft holt nur die Corona-Zeit nach. Auch garantieren viele dieser Jobs keine Vollzeitbeschäftigung, sind oft nur Zeitarbeitsjobs und bieten keinerlei Absicherung. Auch haben viele Hochqualifizierte, aber auch Arbeitskräfte wie etwa Lkw-Fahrer, mit dem Brexit den britischen Arbeitsmarkt verlassen, auch solche aus dem Hotel- und Gaststättengewerbe, dem Gesundheits- und Pflegesektor, der fleischverarbeitenden Industrie, im Handel und in der Landwirtschaft. Nach der Corona-Pandemie verhinderten hohe Visa-Hürden ihre Rückkehr. Einen Vorteil hatte dies: Diese Fachkräfte nahmen keine Arbeitslosenhilfe oder andere Sozialleistungen in Anspruch, das entlastet den britischen Staat.

Seit Monaten sind mehr als eine Million Stellen unbesetzt. Vier Fünftel (78 Prozent) der Firmen finden nur schwer Personal, ergab eine Umfrage des britischen Handelskammerverbundes British Chambers of Commerce (BCC) unter 5'500 Betrieben im ersten Quartal. Dennoch ist die Beschäftigungsquote der Briten nicht signifikant gestiegen, sie lag zuletzt bei 75.5 Prozent, wie in den vergangenen 30 Jahren auch. Und auch die Quote jener, die weder einen Job haben noch danach suchen, war zuletzt so stark gestiegen wie seit Beginn der Aufzeichnungen 1971.

Immer mehr Menschen brauchen Sozialhilfe

Immer mehr Menschen in Grossbritannien sind auf Sozialhilfe angewiesen. Das hat aber nicht nur mit dem Brexit, der Pandemie oder dem Krieg in der Ukraine zu tun, sondern auch mit dem sogenannten Universal Credit (UC), ein 2013 eingeführtes Sammelsurium von sechs staatlichen Hilfsleistungen. Einiges deutet darauf hin, dass mit den wirtschaftlichen Folgen des Brexits auch mehr Menschen bedürftig geworden sind. Viele sind wegen des katastrophalen Zustandes des Gesundheitssystems auch schlichtweg krank, bekommen keine Operationen und können allein deshalb nicht arbeiten.

Zwischen 2018 und 2021 stieg die Zahl der Empfänger von mehr als eine Million Haushalte auf fast fünf Millionen – hier spielte sicherlich Corona eine Rolle. Im Mai 2022 waren es immerhin noch über 4.7 Millionen Haushalte, wie die amtliche Statistik zeigt. Insbesondere seit Februar 2021 stieg die Zahl der Bedürftigen stark. Immer mehr beziehen auch aufstockende Sozialleistungen, weil ihre Löhne nicht reichen.

Die Staatsschulden scheinen zu explodieren

Angesichts der vielfältigen negativen Auswirkungen des Brexits verwundert es nicht, dass Grossbritannien sehr hohe Staatsschulden hat. Auch deshalb hatten die Verschuldungspläne der Ex-Premier Liz Truss so starke Kritik ausgelöst.

Demonstranten forderten letzte Woche eine Rückkehr in die EU. Bild: keystone

Hohe Schulden zu machen, ist seit vielen Jahren Alltag in der britischen Politik. Noch 2015 lagen sie bei 1'664.70 Milliarden Pfund. Im vergangenen Jahr war diese Summe auf 2'209.27 Milliarden Pfund angewachsen – die Schuldenquote betrug daher 95.35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts.

Die Schuldenquote stieg zuletzt sogar über 100 Prozent, im Coronajahr 2020. Damals hatte der Staat mehr Schulden als an Wirtschaftsleistung überhaupt vorhanden war. Die Schuldenquote betrug 102.61 Prozent des BIP, die Schulden beliefen sich auf 2'206.46 Milliarden Pfund.

Mitarbeit: Jurik Caspar Iser

Dieser Artikel wurde zuerst auf Zeit Online veröffentlicht. Watson hat eventuell Überschriften und Zwischenüberschriften verändert. Hier geht’s zum Original.