Javier Milei zersägt jetzt auch Argentiniens Hochschulen

Argentiniens Unis ermöglichen armen Bürgern den Aufstieg. Doch Präsident Javier Milei will sie nun kaputtsparen – weil sich dort Widerstand gegen seine Politik formiert.

Julia Jaroschewski / Zeit Online

Rocio Cano ist hoch qualifiziert, doch sie weiss nicht, wie sie zukünftig überleben soll. Die Argentinierin steht kurz vor dem Abschluss ihres Studiums der Atmosphärenwissenschaften an der renommierten Universität von Buenos Aires (UBA). Aber ob es in diesem Bereich in Argentinien bald noch Arbeitsplätze geben wird, ist ungewiss. «Die Regierung macht es für uns unmöglich, zu studieren und zu arbeiten», sagt die 22-Jährige. «Unser Studiengang wird nur an öffentlichen Universitäten studiert, es gibt keine private Universität, die Atmosphärenwissenschaften oder Meteorologie lehrt, alle unsere Arbeitsplätze sind öffentliche Institute, die mittlerweile unterfinanziert sind oder vor der Schliessung stehen.»

Bisher hatten die argentinischen Universitäten auch international einen guten Ruf. Die akademische Ausbildung an den öffentlichen Universitäten ist kostenfrei und hat ein angesehenes Niveau. Die UBA, an der Cano studiert, belegt im internationalen Ranking Platz 71 der besten 100 Universitäten und liegt dort beispielsweise vor der Uni Heidelberg (84) oder der FU Berlin (Platz 97). Die Argentinier waren stolz auf ihre Hochschulen, die auch den Armen den Aufstieg ermöglichten – dann kam Javier Milei.

Seit rund einem Jahr ist der ultraliberale Präsident an der Macht und hat wie angekündigt die Kettensäge in vielen Bereichen angesetzt. Mileis Regierungsbilanz nach einem Jahr: 30'000 entlassene Angestellte des öffentlichen Dienstes, 13 geschlossene Ministerien, Kürzungen vor allem in den Bereichen Bildung, Soziales und Kultur – auch die Universitäten und die Wissenschaftszentren sind Opfer der Kettensäge.

«Ich bin eine erfundene Studentin»

Anstatt die Erfolge im Bildungsbereich weiter zu fördern, hat der Präsident die öffentlichen Universitäten zum Feindbild erklärt. Universitäten und Wissenschaft sind ihm offenbar ein Dorn im Auge, weil sich dort ein Klima des Widerstands gegen seine Politik formiert. Kaum anders zu erklären ist, warum Milei so hart gegen Universitäten wettert, jede finanzielle Unterstützung blockiert, sie sogar ganz entzieht, die Unis in eine höchst prekäre Lage bringt. Bei seinem radikalen Kürzungsprogramm wurde den Ressorts für Bildung und Wissenschaft jeweils der Rang eines Ministeriums entzogen und sie zu sogenannten Sekretariaten degradiert, ihre Mittel dabei um 52 beziehungsweise 98 Prozent gekürzt.

«Es gibt viele Entlassungen und auch Professoren, die uns freiwillig verlassen, weil die Absolventen der Universität Buenos Aires in anderen Teilen der Welt sehr angesehen sind, sodass es recht einfach ist, ins Ausland zu gehen und dort einen Job zu bekommen», beobachtet Rocio Cano. Die Gehälter der Dozentinnen und Dozenten wurden nach den Protesten zwar angehoben, konnten die Inflationsrate aber nicht ausgleichen. Die meisten Dozierenden verzeichnen daher Verluste von rund 30 Prozent. Zudem sind die Gehälter in der Lehre alles andere als üppig: So bekommt ein fest angestellter, in Vollzeit arbeitender Dozent in leitender Position umgerechnet 1'000 Euro, Dozierende in unterster Position nicht mehr als umgerechnet 150 Euro im Monat. Dennoch machen viele weiter.

Im Mai musste die Medizinische Fakultät der Universität Buenos Aires die Lichter ausschalten, weil für den riesigen Gebäudekomplex das Geld für den Strom fehlte. Trotz gespenstisch dunkler Gänge und stillstehender Fahrstühle lief der Unterricht weiter. In der Universität der Künste UNA blättern die Wände ab, das Personal bangt, dass die Mieten nicht mehr gezahlt werden können und die teils maroden Gebäude komplett verlassen werden müssen. Dort begann der erste Tag des Semesters mit einem Streik. So ging es jeden Monat bis zum Jahresende. Kaum eine Woche verging, in der nicht Dozierende oder das Universitätspersonal streikte. Unterricht fiel regelmässig aus – ein Jahr im Ausnahmezustand.

Im Oktober kamen bei einem landesweiten Protest mehr als eine Million Menschen zusammen. «Wir können jetzt nicht zurückschalten, wir müssen weitermachen», sagt die 19-jährige Studentin Maitena bei der zweiten nationalen Demonstration in Buenos Aires. «Ich bin eine erfundene Studentin», steht auf ihrem Schild. Als Anspielung auf den Vorwurf der Milei-Regierung, dass Universitäten Fake-Studierende erfinden, um vom Staat Gelder für diese zu kassieren. Maitenas Mutter Karina hat sie zur Demo begleitet. Die Bibliothekarin hatte damals nicht die Möglichkeit, zu studieren, weil die Familie kein Geld für den langen Weg zur nächsten Uni aufbringen konnte. Jetzt will sie ihre Tochter unterstützen, die Umweltmanagement studiert. Sie findet: Unis müssen kostenlos und allen zugänglich bleiben. «Ich und mein Mann könnten Studiengebühren für unsere Tochter nicht bezahlen», sagt sie.

Die 23-jährige Maya Jimenez, die Umweltwissenschaften studiert, hat ihre Eltern und ihre Grosseltern mitgebracht: «Ich bin die erste in meiner Familie, die studiert», sagt sie. «Ich protestiere, damit ich und die künftigen Generationen studieren können. Ich möchte nicht zulassen, dass sie uns unsere Bildung, unsere Rechte und unser Recht zu denken nehmen.»

Mehr als die Hälfte aller Studierenden in Argentinien waren im Jahr 2022 die ersten in ihrer Familie, die studierten – das bisher gut ausgebaute Bildungssystem ermöglichte auch Menschen aus Nicht-Akademikerfamilien den Zugang zu höherer Bildung und vielen den Weg in einen besser bezahlten Arbeitsmarkt. Im Jahr 1949 gab es sieben nationale öffentliche Universitäten – heute sind es in jeder der 23 Provinzen mindestens eine. Hinzu kommen zahlreiche private Universitäten. Im Vergleich zu anderen Ländern Lateinamerikas hat Argentinien eine geringe Rate von Analphabeten und eine hohe Prozentzahl Akademiker. Unter Milei drohen mehr Armut und weniger Chancen.

Mit seinem Sparkurs hat er zwar die Inflation gesenkt, doch die wirtschaftliche Situation hat sich für grosse Bevölkerungsteile extrem verschlechtert. 57 Prozent der Argentinierinnen leben unterhalb der Armutsgrenze. Viele klagen über die hohen Preise bei Lebensmitteln, Gesundheit, im Transport- und Energiebereich, steigende Mieten.

Wer Geld hat, kommt voran

«Immer mehr Kinder und Jugendliche leben in Armut, und das verringert ihre Chancen, die Sekundarschule abzuschliessen», beobachtet Analía Inés Meo, Dozentin der Sozialwissenschaften der Universität Buenos Aires und Wissenschaftlerin im Nationalen Rat für wissenschaftliche und technologische Forschung, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET. «Auch die Studierenden sagen mir, dass es für sie schwierig ist, zur Fakultät zu kommen, weil nicht nur der Transport teurer geworden ist, sondern auch die Materialien, die Fotokopien, sie bringen ihr eigenes Essen mit.»

Trotzdem wollen Meo und andere Angehörige aller Fakultäten der UBA beim «Markt der Wissenschaften» Passanten mit Experimenten für die Wissenschaft begeistern. Die Dozentin hat mit ihren Soziologiestudentinnen und -studenten für diesen Aktionstag vor der Medizinischen Fakultät ein wissenschaftliches Spiel vorbereitet. «Wir produzieren Wissen, um es in die Institutionen und die Politik einfliessen zu lassen und um das Land zu verbessern», wendet sich Analía Inés Meo an Interessierte. «Es ist wohl wahr, dass die Regierung sich nicht um unsere Proteste kümmert. Aber mit unseren Aktionen wollen wir die Gesellschaft erreichen.»

Während die Passanten Wasser färben, sich Gesteine und Mineralien anschauen, sollen sie nebenbei den Wert der Bildung und die schwierige Situation der Universitäten verstehen. Hinter der Bühne mit politischen Debatten spielen Kinder auf dem Rasen Fussball. An der Fassade des Universitätsklinikums prangen riesige Banderolen mit der Aufschrift: «Ohne angemessene Gehälter funktioniert die UBA nicht».

Soziologiestudenten leiten ein Rollenspiel, drei Personen nähern sich schrittweise dem Ziel, den Schulabschluss zu erreichen. Doch es gelingt erwartungsgemäss der Person mit hohem Einkommen leichter als jener der Mittelklasse oder der Person aus dem Arbeitermilieu. Es ist nur ein Spiel, doch es zeigt die argentinische Realität: Wer Geld hat, kommt voran, wer keines hat, bleibt zurück.

