wechselnd bewölkt20°
DE | FR
burger
International
Analyse

Natalie Harp: Warum Trump so begeistert von seiner Assistentin ist

White House aide Natalie Harp disembarks Air Force One, Sunday, Aug. 16, 2026, at Joint Base Andrews, Md. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson) Trump
Während hohe Minister der Trump-Regierung oft aussen vor bleiben, darf Natalie Harp regelmässig Air Force One fliegen.Bild: keystone
Analyse

Natalie Harp: Warum Trump so begeistert von seiner Assistentin ist

Natalie Harp ist stets an der Seite des amerikanischen Präsidenten zu sehen. Die junge Beraterin bietet dem Republikaner emotionale Unterstützung – und ignoriert ihre Kritiker.
20.08.2026, 06:1120.08.2026, 06:12
Renzo Ruf
Renzo Ruf

Für ihren Chef steigt Natalie Harp nötigenfalls auch in einen Kofferraum. Als es vor drei Jahren in New York keinen Platz in der Limousine von Donald Trump gab, liess sich seine Assistentin nicht abwimmeln. Kurzerhand kletterte Harp in den (geräumigen) Kofferraum eines Cadillac Escalade, damit sie Trump nicht aus den Augen verlor.

Das war weder das erste noch das letzte Mal, dass Harp sich besonders ins Zeug legte, um ihre aussergewöhnliche Loyalität zum heutigen US-Präsidenten zu dokumentieren. Im Juli zum Beispiel war sie an Bord des geheimen Militärflugs, mit dem Trump aus der Türkei ausgeflogen wurde. Wichtige Kabinettsmitglieder wie Aussenminister Marco Rubio oder Finanzminister Scott Bessent hingegen mussten mit Air Force One vorliebnehmen – dem angeblichen Anschlagsziel der Iraner.

epa13140592 Natalie Harp, Executive Assistant to the President stands in the Oval Office of the White House in Washington, DC, USA, 29 July 2026. US President Donald J. Trump announced a 22 billion US ...
Natalie Harp im Oval Office des Weissen Hauses.Bild: keystone

Diese besondere Nähe der 35 Jahre alten Harp zum Präsidenten sorgt in Washington immer wieder für Gesprächsstoff. Zuletzt spottete der demokratische Senator Jon Ossoff, Trump reise lieber «mit Natalie» in der Air Force One um die Welt, als dass er in der Hauptstadt die anstrengende Arbeit eines amerikanischen Staatschefs leiste.

Wahr an dieser suggestiven Anspielung ist: Harp, die als «Executive Assistant to the President» und «Special Assistant to the President» 150'000 Dollar pro Jahr verdient, ist weit mehr als nur eine Assistentin des Präsidenten.

Sie hilft ihm bei der Formulierung seiner zunehmend wirren Online-Botschaften; auch schleppt sie ständig einen mobilen Drucker mit sich, damit sie dem Präsidenten positive News-Artikel aus dubiosen Publikationen vorlegen kann, wenn er schlechter Laune ist. Im Weissen Haus wird sie deshalb auch der «menschliche Drucker» genannt.

Harp hat stets ein Lächeln auf den Lippen

Trump weiss zu schätzen, dass Harp stets zu Diensten ist. Über seine meist gut gelaunte Assistentin hat er auch schon gesagt: «Sie wird mich nie verlassen.» Während seine anderen Berater früher oder später dem Weissen Haus den Rücken kehren würden, um anderswo viel Geld zu verdienen, werde Harp ihm treu bleiben.

Diese Anekdote erzählten die beiden «New York Times»-Journalisten Maggie Haberman und Jonathan Swan in ihrem kürzlich in den USA publizierten Bestseller «Regime Change». Das Buch enthält mehrere bisweilen absurde Beobachtungen über die Beziehung zwischen dem Präsidenten und seiner Assistentin.

Harp versuche, ständig im Raum zu sein, wenn wichtige Entscheidungen gefällt würden, schreiben Haberman und Swan. Sie soll deshalb nie freinehmen, nicht einmal an einem Sonntag. Zu Wort melde sich Harp in diesen Sitzungen normalerweise nicht, aber sie höre aufmerksam zu, mit einem Lächeln auf ihren Lippen, und tippe fleissig auf ihrem Laptop oder Telefon herum. Wenn der Präsident etwas benötige – einen Hut mit dem Aufdruck «Trump 2028» oder eine Stellungnahme eines ausländischen Regierungschefs –, dann sei es Harp, die den Wunsch des Präsidenten erfülle.

Harp: «Sie sind alles, was für mich zählt»

Ins Zentrum der Macht gelangte Harp, weil sie überzeugt ist, dass Trump ihr das Leben gerettet hat. 2018 oder 2019, während der ersten Amtszeit des Republikaners, erkrankte sie an Knochenkrebs. Dank eines neuen Gesetzes, für das sich der Präsident eingesetzt hatte, erhielt sie Zugang zu einer experimentellen Therapie, die sie angeblich heilte. Darüber sprach sie 2019 auf Trumps Lieblingssender «Fox News», worauf sie auch im Wahlkampf 2020 eine Nebenrolle spielen durfte.

President Donald Trump, from right, White House aide Natalie Harp and Interior Secretary Doug Burgum walk during a tour of the East Potomac Park golf course, Sunday, June 28, 2026, in Washington. (AP ...
Natalie Harp, hier beim Golfen Donald Trump, ist überzeugt, dass der US-Präsident ihr das Leben gerettet hat.Bild: keystone

Nach der Niederlage Trumps heuerte Harp beim Nischensender «One America» an, wo sie Programme moderierte, in denen Trump als der beste Präsident in der Geschichte Amerikas dargestellt wurde. Häufig beendete sie ihre Sendungen mit einem Bibelzitat oder einem Ausspruch Trumps. 2022, als Trump seinen nächsten Wahlkampf vorbereitete, verliess Harp «One America» und zog nach Florida, ganz in die Nähe von Trumps Wohnsitz Mar-a-Lago in Palm Beach.

2023 versicherte Harp dem damaligen Ex-Präsidenten in einer Serie von Briefen ihre ewige Loyalität. «Sie sind alles, was für mich zählt», soll sie ihm geschrieben haben, berichteten Maggie Haberman und Jonathan Swan. Und: «Ich will Sie nie enttäuschen.» Trump sei ihr «Beschützer», dem sie Freude bereiten wolle. Das waren anscheinend keine leeren Worte. (schweizheute.ch)

Mehr zum Thema:

Wie Jon Ossoff Trump zur Weissglut bringt
Analyse
Wie Jon Ossoff Trump zur Weissglut bringt
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Amerikanische Milliardäre und der Techno-Faschismus
1 / 13
Amerikanische Milliardäre und der Techno-Faschismus

Einige der reichsten und mächtigsten Männer aus dem Silicon Valley treiben demokratiefeindliche Machenschaften voran. Der US-Journalist Gil Durán (Bild) prangert in seinem Buch «The Nerd Reich» und einem gleichnamigen Podcast bekannte Akteure an ...
quelle: screenshot: youtube
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Ganz Föhn fies – Trump wird online für seine Frisur getrollt
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
3 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
3
Kurz nach Abtreibungsveto: Liechtenstein lässt Frauen zur Erbfolge zu
Kurz nachdem er sein Veto gegen die Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen angekündigt hat, will Erbprinz Alois Frauen auf dem Thron zulassen. Ist das Taktik?
Einmal im Jahr, am Staatsfeiertag vom 15. August, lädt das sonst äusserst diskrete Fürstenhaus Liechtenstein Würdenträger und Bevölkerung auf die Wiese vor seinem Schloss über Vaduz ein.
Zur Story