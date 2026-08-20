Während hohe Minister der Trump-Regierung oft aussen vor bleiben, darf Natalie Harp regelmässig Air Force One fliegen. Bild: keystone

Analyse

Natalie Harp: Warum Trump so begeistert von seiner Assistentin ist

Natalie Harp ist stets an der Seite des amerikanischen Präsidenten zu sehen. Die junge Beraterin bietet dem Republikaner emotionale Unterstützung – und ignoriert ihre Kritiker.

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Für ihren Chef steigt Natalie Harp nötigenfalls auch in einen Kofferraum. Als es vor drei Jahren in New York keinen Platz in der Limousine von Donald Trump gab, liess sich seine Assistentin nicht abwimmeln. Kurzerhand kletterte Harp in den (geräumigen) Kofferraum eines Cadillac Escalade, damit sie Trump nicht aus den Augen verlor.

Das war weder das erste noch das letzte Mal, dass Harp sich besonders ins Zeug legte, um ihre aussergewöhnliche Loyalität zum heutigen US-Präsidenten zu dokumentieren. Im Juli zum Beispiel war sie an Bord des geheimen Militärflugs, mit dem Trump aus der Türkei ausgeflogen wurde. Wichtige Kabinettsmitglieder wie Aussenminister Marco Rubio oder Finanzminister Scott Bessent hingegen mussten mit Air Force One vorliebnehmen – dem angeblichen Anschlagsziel der Iraner.

Natalie Harp im Oval Office des Weissen Hauses. Bild: keystone

Diese besondere Nähe der 35 Jahre alten Harp zum Präsidenten sorgt in Washington immer wieder für Gesprächsstoff. Zuletzt spottete der demokratische Senator Jon Ossoff, Trump reise lieber «mit Natalie» in der Air Force One um die Welt, als dass er in der Hauptstadt die anstrengende Arbeit eines amerikanischen Staatschefs leiste.

Wahr an dieser suggestiven Anspielung ist: Harp, die als «Executive Assistant to the President» und «Special Assistant to the President» 150'000 Dollar pro Jahr verdient, ist weit mehr als nur eine Assistentin des Präsidenten.

Sie hilft ihm bei der Formulierung seiner zunehmend wirren Online-Botschaften; auch schleppt sie ständig einen mobilen Drucker mit sich, damit sie dem Präsidenten positive News-Artikel aus dubiosen Publikationen vorlegen kann, wenn er schlechter Laune ist. Im Weissen Haus wird sie deshalb auch der «menschliche Drucker» genannt.

Harp hat stets ein Lächeln auf den Lippen

Trump weiss zu schätzen, dass Harp stets zu Diensten ist. Über seine meist gut gelaunte Assistentin hat er auch schon gesagt: «Sie wird mich nie verlassen.» Während seine anderen Berater früher oder später dem Weissen Haus den Rücken kehren würden, um anderswo viel Geld zu verdienen, werde Harp ihm treu bleiben.

Diese Anekdote erzählten die beiden «New York Times»-Journalisten Maggie Haberman und Jonathan Swan in ihrem kürzlich in den USA publizierten Bestseller «Regime Change». Das Buch enthält mehrere bisweilen absurde Beobachtungen über die Beziehung zwischen dem Präsidenten und seiner Assistentin.

Harp versuche, ständig im Raum zu sein, wenn wichtige Entscheidungen gefällt würden, schreiben Haberman und Swan. Sie soll deshalb nie freinehmen, nicht einmal an einem Sonntag. Zu Wort melde sich Harp in diesen Sitzungen normalerweise nicht, aber sie höre aufmerksam zu, mit einem Lächeln auf ihren Lippen, und tippe fleissig auf ihrem Laptop oder Telefon herum. Wenn der Präsident etwas benötige – einen Hut mit dem Aufdruck «Trump 2028» oder eine Stellungnahme eines ausländischen Regierungschefs –, dann sei es Harp, die den Wunsch des Präsidenten erfülle.

Harp: «Sie sind alles, was für mich zählt»

Ins Zentrum der Macht gelangte Harp, weil sie überzeugt ist, dass Trump ihr das Leben gerettet hat. 2018 oder 2019, während der ersten Amtszeit des Republikaners, erkrankte sie an Knochenkrebs. Dank eines neuen Gesetzes, für das sich der Präsident eingesetzt hatte, erhielt sie Zugang zu einer experimentellen Therapie, die sie angeblich heilte. Darüber sprach sie 2019 auf Trumps Lieblingssender «Fox News», worauf sie auch im Wahlkampf 2020 eine Nebenrolle spielen durfte.

Natalie Harp, hier beim Golfen Donald Trump, ist überzeugt, dass der US-Präsident ihr das Leben gerettet hat. Bild: keystone

Nach der Niederlage Trumps heuerte Harp beim Nischensender «One America» an, wo sie Programme moderierte, in denen Trump als der beste Präsident in der Geschichte Amerikas dargestellt wurde. Häufig beendete sie ihre Sendungen mit einem Bibelzitat oder einem Ausspruch Trumps. 2022, als Trump seinen nächsten Wahlkampf vorbereitete, verliess Harp «One America» und zog nach Florida, ganz in die Nähe von Trumps Wohnsitz Mar-a-Lago in Palm Beach.

2023 versicherte Harp dem damaligen Ex-Präsidenten in einer Serie von Briefen ihre ewige Loyalität. «Sie sind alles, was für mich zählt», soll sie ihm geschrieben haben, berichteten Maggie Haberman und Jonathan Swan. Und: «Ich will Sie nie enttäuschen.» Trump sei ihr «Beschützer», dem sie Freude bereiten wolle. Das waren anscheinend keine leeren Worte. (schweizheute.ch)