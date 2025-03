Mahmoud Khalil war massgeblich an den Pro-Palästina-Protesten auf dem Campus der Columbia Universität in New York beteiligt und soll nun abgeschoben werden. Bild: keystone

Die Trump-Regierung will an Mahmoud Khalil ein Exempel statuieren

Es mag Gründe geben, Mahmoud Khalil aus den USA abzuschieben. Doch die US-Regierung will politische Gegner einschüchtern – und beschädigt damit die Demokratie.

Jochen Bittner / Zeit Online

Glückwunsch, Trumpisten. Gerade schien es, als beginne die autoritäre Linke endlich zu begreifen, dass sie kein Recht hat, Leute zum Schweigen zu bringen, die ihren vermeintlich überragend richtigen Lehren widersprechen. Gerade schien es möglich, die schiefe Ebene zu korrigieren, auf der sich auch ein Land wie die Bundesrepublik befindet, wenn das Haus eines 64 Jahre alten Familienvaters durchsucht wird, mit der rechtlichen Begründung, der Mann habe den Vizekanzler als «Schwachkopf» bezeichnet (ein zweites Verfahren wegen einer womöglich antisemitischen Äusserung war nicht Anlass der Durchsuchung). Gerade schien es, die westlichen Gesellschaften könnten diese Phase der diskursiven Selbsteinschüchterung hinter sich lassen – da wiederholt die US-Regierung diesen Fehler von rechts.

Zu Risiken und Nebenwirkungen von Zeitgeistwenden fragen Sie aktuell Mahmoud Khalil, der seit dieser Woche in Louisiana in Abschiebehaft sitzt. Vorab: Der Fall des gebürtigen Syrers und Absolventen der New Yorker Columbia University ist deutlich komplexer, weil nicht so offenkundig unverhältnismässig wie jener der «Schwachkopf»-Hausdurchsuchung in Bayern. Aber Donald Trump hat den Mann als Exempel auserkoren, als jemand, der «zur Hölle das Land zu verlassen hat». So redet keine Regierung, die faire Verfahren anstrebt. So redet man, wenn man einen abschieben und dadurch Tausende andere einschüchtern will – wobei es, Achtung: Ambiguitätstoleranz ist jetzt gefragt, durchaus sein kann, dass es gute Gründe gibt, dass Mahmoud Khalil nicht in den USA bleiben sollte.

Khalil, 30 Jahre alt, wird vorgeworfen, bei den propalästinensischen Protesten nach dem 7. Oktober 2023 an der Columbia University Hamas-verherrlichende Flugblätter verteilt zu haben. Der US-Aussenminister Marco Rubio sagte, Khalil sei auch an Blockaden beteiligt gewesen, die Studentinnen und Studenten daran gehindert hätten, ihre teuer bezahlten Unikurse zu besuchen. Deswegen sei sein Fall keiner, in dem es um Meinungsfreiheit gehe, sondern darum, dass Khalil «von Anfang an gar nicht in den USA hätte sein dürfen». Das könnte stimmen. Khalil reiste 2022 mit einem Studentenvisum in die USA ein, heiratete 2023 eine US-Bürgerin und bekam 2024 eine Greencard und damit ein permanentes Aufenthaltsrecht.

Wer in den USA ein Visum beantragt, muss eine Reihe Fragen beantworten, unter anderem dazu, wie er oder sie zu Terrororganisationen steht. Wäre er ein Hamas-Unterstützer, hätte er die Aufenthaltsberechtigung zu Unrecht bekommen und die Greencard könnte ihm entzogen werden. Der Unterschied zwischen einer Staatsbürgerschaft, die volle Bürgerrechte gewährleistet, und einer Aufenthaltsgenehmigung besteht darin, dass das Privileg des Aufenthalts an bestimmte Bedingungen und Erwartungen geknüpft ist. Die Inhaber dieser Aufenthaltsrechte sollten das wissen.

Aus ebendiesem Grund würde man sich auch in Deutschland wünschen, dass Hamas-Unterstützer abgeschoben werden, wo dies ausländerrechtlich möglich ist. In einem auf Solidarität ausgelegten Gemeinwesen kann niemandem zugemutet werden, das Land mit Leuten zu teilen, die auf die Werte dieses Gemeinwesens spucken, indem sie zum Mord an Juden aufrufen.

In den USA darf man eigentlich vieles sagen

Allerdings: Zu den zentralen Werten des amerikanischen Gemeinwesens zählt die Redefreiheit aus dem Ersten Zusatzartikel der Verfassung. Diese Freiheit geht deutlich weiter als die Meinungsfreiheit in Deutschland. Sogar die Unterstützung für eine islamo-faschistische Mördertruppe wie die Hamas fällt in den USA unter diese Freiheit. Kann sich Khalil auf dieses Bürgerrecht berufen, obwohl er kein Bürger ist? Dafür könnte sprechen, dass er mit einer Amerikanerin verheiratet ist. Dagegen spricht, dass diese Ehe offenbar die Folge eines Aufenthalts in den USA war, der womöglich von Anfang an unrechtmässig war.

Schwierig also alles, wie der Yale-Rechtsprofessor Jed Rubenfeld erläutert. Auch ein Nicht-Staatsangehöriger erwerbe immer mehr Verfassungsrechte, je «substanzieller seine Verbindungen zu diesem Land werden». Vor einer Abschiebung wäre also zu prüfen, ob Khalil nicht dieselbe Redefreiheit geniesst wie ein US-Bürger.

Gerade wegen dieser Unklarheiten ist der Fall ein Beispiel dafür, wie eine Regierung die Meinungsfreiheit beschädigen kann: Es ist (mindestens) die Inkaufnahme eines chilling effect, einer abschreckenden Wirkung auf alle, die vielleicht gar nicht gleicher, sondern nur ähnlicher Meinung sind wie Khalil. Man muss kein Hamas-Unterstützer sein, um Politik und Kriegsführung der israelischen Regierung scharf, ja selbst auf überzogene Art zu kritisieren. Zudem beschränkt sich der chilling effect nicht nur auf Meinungsäusserungen zum Nahostkonflikt. Wer erlebt, dass die Regierung überreagiert, wenn sie bestimmte Positionen hört, wird sich auch mit anderen Äusserungen zurückhalten. Diese Wirkung kann sich insbesondere durch die Art und Weise der Strafverfolgung oder hier: des Abschiebeprozesses einstellen. Und der zeichnet sich eben durch eine politisch gewollte, demonstrative Härte aus. Obwohl die Rechtslage alles andere als glasklar ist und obwohl Khalils Frau hochschwanger ist, sitzt der Mann in Haft, weit entfernt von seinem Wohnort. Ausserdem kündigte Trump an, Khalils Verhaftung sei nur die erste «von vielen, die noch kommen werden».

In diesem Fall könnte am Ende also beides wahr sein: Khalil könnte ein Terrorunterstützer sein, der in einer liberalen Demokratie kein Aufenthaltsrecht in Anspruch nehmen sollte. Zugleich beschädigt sich diese liberale Demokratie selbst durch die Art und Weise seiner Behandlung. In einem besseren Westen wäre das eine möglich ohne das andere, die Ausweisung von Extremisten ohne den Ausverkauf der eigenen Prinzipien: Eine wehrhafte Demokratie, mit anderen Worten, muss sich auch wehren gegen Rachegelüste, die sie ins Illiberale kippen lassen.

Dieser Artikel wurde zuerst auf Zeit Online veröffentlicht. Watson hat eventuell Überschriften und Zwischenüberschriften verändert. Hier geht’s zum Original.