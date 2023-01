Joe Biden. Bild: keystone

Bidens kleine Geheimnisse

Der US-Präsident gibt vertrauliche Dokumente aus einem alten Büro zurück. Ist das so schlimm wie Donald Trumps Aktenskandal? In jedem Fall bedeutet es Ärger für Biden.

Carsten Luther / Zeit Online

Das Weisse Haus kooperiere. Damit ist eigentlich das Wichtigste gesagt, was auch in diesem Fall US-Präsident Joe Biden von seinem Amtsvorgänger Donald Trump unterscheidet. Aber unangenehm ist die Sache schon:

In den Räumen des Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement der Universität von Pennsylvania fanden sich kürzlich in einem Schrank vertrauliche Regierungsdokumente aus Bidens Zeit als Vizepräsident unter Barack Obama. Er hatte das Büro des 2018 gegründeten Thinktanks in Washington genutzt, bis er 2019 in den Wahlkampf eingestiegen war. Ganz schön lang her, längst hätten die Unterlagen dem Nationalarchiv übergeben werden müssen. Immerhin waren sie, soweit die Details bekannt sind, halbwegs weggeschlossen.

Jetzt geht alles seinen geregelten Gang, die Papiere sind bereits da, wo sie hingehören; ordnungsgemäss soll ein Bundesanwalt die Angelegenheit prüfen. Ob das juristische Folgen für Biden haben wird, ist fraglich. Unter anderen Umständen wären darüber wohl nicht mehr viele Worte zu verlieren.

Aber die Parallelen zu Trump heben die Angelegenheit dann doch auf eine andere Stufe. Gegen den Ex-Präsidenten wird bekanntlich weiterhin ermittelt, unter anderem in einer ganz ähnlichen Angelegenheit, wenn auch von ungleich grösserer Dimension: Der Skandal um vielfach als geheim eingestufte Regierungsdokumente, die er nach seiner Amtszeit hortete und nur widerwillig in Teilen zurückgab, könnte sogar auf eine Anklage nach dem Spionagegesetz hinauslaufen und potenziell mit einer mehrjährigen Haftstrafe enden.

Gibt es Ärger für Biden? Bild: keystone

Vorsatz oder nicht?

Anders als Biden musste ihm das Material allerdings gegen grossen Widerstand aus den Händen genommen werden – vom Streit mit dem Nationalarchiv, über das Leugnen, dass da überhaupt noch etwas sei, was ihm nicht zustehe, bis hin zur Razzia auf seinem Anwesen Mar-a-Lago in Florida. Und der Inhalt dessen, was Trump da rumliegen hatte und offenbar ganz bewusst gern für sich behalten hätte, ist einigermassen brisant: Hunderte Seiten mit den strengsten Geheimhaltungsstufen, einige der sensibelsten Geheimnisse der USA kaum geschützt, wie berichtet wurde – ein enormes Sicherheitsrisiko.

Das mag in Bidens Fall anders sein. Gerade einmal um die zehn Dokumente sollen es sein, die klassifiziert sind. Laut CNN sollen die Unterlagen unter anderem Geheimdienstinformationen zur Ukraine, dem Iran und Grossbritannien beinhalten. Wie sensibel die Informationen tatsächlich sind, ist aber noch unklar.

Klar hingegen ist: Die Papiere wurden nach ihrer Entdeckung ungefragt und freiwillig den Behörden übergeben – während sich die schwersten Vorwürfe gegen Trump vor allem auch auf seine Verschleierung und Behinderung beziehen können. Rein juristisch gesehen müsste die Sache also eigentlich glimpflich für Biden ausgehen, selbst wenn die Ermittlerinnen und Ermittler sicherlich gerade wegen des Trump-Skandals ganz genau hinsehen werden. Denn dafür bräuchte es den Vorsatz, der Biden sicherlich schwerer nachzuweisen sein würde als Trump. Im Übrigen ist Biden ja noch Präsident, mit allen entsprechenden Rechten.

Der grössere Schaden ist daher gewiss ein politischer. Nicht nur, weil Trump schon jetzt genüsslich auf den vermeintlich kleinen Fehltritt einsteigt: «Wann wird das FBI eine Razzia in den vielen Wohnungen von Joe Biden durchführen, vielleicht sogar im Weissen Haus?» – und den neuen Stoff gern für seine alte Erzählung von der ungerechten Hexenjagd gegen ihn hernimmt, während seine Gegner ja im Grunde selbst die schlimmsten Verbrecher seien.

Fragen, die eine Antwort verdienen

Womöglich beeinflusst Bidens eigenes Versäumnis auch die juristische Aufarbeitung von Trumps Fall. Das Justizministerium dürfte sich ohnehin reichlich schwer mit der Frage tun, ob der Ex-Präsident tatsächlich angeklagt werden sollte oder nicht. Eben weil der so geschickt darin ist, jegliche Ermittlungen gegen ihn als allein politisch motiviert zu verkaufen – und seinen Anhängerinnen und Anhängern ein gewisses Gewaltpotenzial zu unterstellen ist, siehe der Sturm aufs Kapitol im Januar 2021.

Mindestens soll nun offenbar der Eindruck vermieden werden, hier werde mit zweierlei Mass gemessen und die Regierung halte den Fall klein: Justizminister Merrick Garland soll mit John R. Lausch Jr. in Chicago einen Bundesanwalt mit der weiteren Prüfung betraut haben, der seinerzeit von Trump eingesetzt wurde. Möglicherweise könnte auch ein Sonderermittler beauftragt werden, ähnlich wie bei Trump.

Ganz sicher aber werden sich die Republikanerinnen und Republikaner dankbar auf diese neue Vorlage stürzen, ob sie nun treue Trump-Fanatiker geblieben sind oder einfach eigene Interessen im Sinn haben. Mit der neuen Mehrheit im Repräsentantenhaus zeichnet sich bereits jetzt ab, wie sehr die Partei mit allen Mitteln des Parlaments Biden das Regieren schwer machen, um nicht zu sagen: Den ganzen demokratischen Betrieb ins Chaos stürzen will. Vor allem mit oftmals unsinnigen Untersuchungen wollen sie die Demokratinnen und Demokraten vor sich hertreiben. Da kommt die Sache mit den Dokumenten ganz gelegen: Da gibt es wirklich einige Fragen, die Antworten verdienen.

Etwa, warum die unschöne Angelegenheit erst jetzt bekannt wurde. Schliesslich sollen Bidens persönliche Anwälte bereits am 2. November auf die Dokumente gestossen sein, als sie besagtes Büro in Washington für eine neue Nutzung räumten – also knapp vor den Midterm-Wahlen.

Zwar seien die Behörden unmittelbar informiert worden, das Nationalarchiv habe das Material tags darauf bereits in Empfang genommen. Doch im Nachhinein zählt die Verschwiegenheit über die Sache wieder nur auf die Verschwörungserzählungen des politischen Gegners ein, gerade weil das für die Wahlen vielleicht ganz hilfreich war. Wie auch immer es weitergeht: Biden hat sich unnötigen Ärger eingehandelt – als hätte er nicht schon genug davon.

Dieser Artikel wurde zuerst auf Zeit Online veröffentlicht. Watson hat eventuell Überschriften und Zwischenüberschriften verändert. Hier geht’s zum Original.