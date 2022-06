Analyse

China und Russland: Ein geschwächter Putin wäre China ganz recht

Je länger die Führung in Peking Russland stützt, desto heikler wird das Verhältnis zum Westen. Putin ist ein toxischer Partner, doch am Ende könnte China profitieren.

Steffen Richter / Zeit Online

Die Weltbank warnt vor einer globalen Stagflation: Das durch den Ukraine-Krieg, Covid-Lockdowns in China und unterbrochene Lieferketten abgebremste Wirtschaftswachstum könne bis 2024 so anhalten. Bei gleichzeitig hoher Inflation, schreibt die Weltbank in ihrem neuen Ausblick. Mit dem Krieg und wachsender Nahrungsmittelknappheit steige das Risiko von Rezession und Unruhen.

Zwei der Faktoren haben mehr (Corona) oder weniger (Krieg) direkt mit China zu tun. Die Führung des Landes reklamiert weltpolitische Macht und sollte starkes Interesse daran haben, einen grossen Krieg beenden zu helfen, weil er sozial und ökonomisch weltweit schweren Schaden anrichtet. Doch daraus wird so schnell nichts, denn zu beiden Aspekten gibt es eindeutige Ansagen von Chinas Nr. 1, Xi Jinping, die den Handlungsraum verengen.

Chinas Präsident Xi Jinping. Bild: keystone

Chinas Null-Covid-Politik ist unter den neuen Bedingungen hochinfektiöser Corona-Varianten zwar, wenn überhaupt, nur mit hohen sozialen und wirtschaftlichen Kosten durchsetzbar. Doch die Strategie wurde und wird von Chinas Propaganda als Verdienst Xis und der Kommunistischen Partei (KP) gepriesen. Ohne Imageschaden kommt die KP da vorerst nicht raus.

Chinas Haltung zum Krieg ist zweideutig

Für den Ukraine-Krieg ist allein Wladimir Putin verantwortlich. Allerdings verkündeten Xi und Putin am 4. Februar in Peking eine Partnerschaft «ohne Grenzen». Chinas Hauptinteresse an Russland ist Putins Gegnerschaft zu den USA. Xi will deren globale Dominanz zugunsten Chinas beenden, dafür sucht er ein Bündnis mit dem Atomstaat Russland. Zu diesem Zweck nannte er den künftigen Kriegsherren, als dieser längst seine Truppen an der Grenze zur Ukraine aufgefahren hatte, «Präsident Putin, mein alter Freund!».

Xi Jinping hat seine Gründe, warum er zu Putin einen guten Draht beibehalten möchte. Bild: keystone

Die anfängliche Hoffnung des Westens, dass Xi Einfluss auf Putin nehmen kann, den Krieg zu beenden, erfüllt sich nicht. Russlands Präsident macht weiter und nimmt schwere Wirtschaftskrisen in Kauf, zu Hause und global. Setzt er seine Getreideblockaden in der Ukraine weiter durch, werden arme Länder Hunger leiden. Doch die Führung in Peking deckt Putins Angriffskrieg, in Chinas Staatsmedien wird verbreitet, dass die USA und die Nato die Schuld daran trügen. Im Verlauf der drei Kriegsmonate sei zudem verstärkt russische Rhetorik übernommen worden, sagte kürzlich Helena Legarda, Analystin beim China-Thinktank Merics, auf einem Onlinepanel.

Die harten Russland-Sanktionen der USA, der EU, Japans und Südkoreas nennt die Führung in Peking falsch, allerdings halten Chinas Unternehmen sich weitgehend an die Bedingungen. Das Wall Street Journal zitierte unlängst einen Beamten aus Peking damit, dass die Führung sich dagegen sträube, Russland bei der Umgehung von Sanktionen zu helfen, da es befürchte, dass die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten China von kritischer Technologie, einschliesslich Halbleitern und Luft- und Raumfahrtausrüstung, abschneiden und sein Finanzsystem ins Visier nehmen könnten. Chinesische Beamte sagen zudem, man würde aktuell keine Waffen oder Flugzeugteile mehr an Russland verkaufen.

Chinas Haltung zum Krieg ist also zweideutig und widersprüchlich. Je länger der Krieg anhält und der Westen es schafft, Sanktionen gegen Russland aufrechtzuerhalten, desto schwieriger wird dieser Spagat, denn Xis Putin-Freundschaft hat in einigen Weltregionen eine für China toxische Wirkung. Die Zweideutigkeit kommt in der EU nicht gut an, was in Peking registriert wird. Der China-Europa-Experte Noah Barkin zitiert dazu einen hochrangigen EU-Beamten mit den Worten: «Die neue Angst in Peking ist, dass wir China als eins mit Russland sehen, dass eine ernsthafte Verschlechterung unserer Beziehungen zu Russland zu demselben Ergebnis mit China führen wird.»

Die Führung in Peking hat deswegen ihren EU-Beauftragten nach Brüssel geschickt. Doch die Europäer waren mit den Gesprächen offenbar nicht zufrieden, der Gesandte aus Peking habe laut Barkins Gesprächspartnern nichts zu bieten gehabt, was über Xis Linie der Zweideutigkeit hinausginge.

Chinas politische Beziehungen zu vielen Staaten Mittel- und Osteuropas gelten ohnehin als bereits verloren, denn ausser wahrscheinlich bei Viktor Orbán in Ungarn wirken dort Xis Putin-Freundschaft und Chinas Übernahme russischer Positionen abstossend. Dabei hatte China in den vergangenen zehn Jahren viel Einsatz für seine wirtschaftspolitische Osteuropa-Initiative 16 + 1 gezeigt.

Setzt im Verhältnis zu Europa also Entfremdung ein, ist es in dem zu den USA inzwischen Sprachlosigkeit, was aus Sicht des State Department sehr viel mit der diplomatischen Rhetorik des chinesischen Aussenministeriums zu tun hat. Die sogenannten wolf warriors ätzen gegen den Westen und scheuen auch vor bizarren Verschwörungsgeschichten nicht zurück. Putins Krieg macht die Tonlage nicht besser: Die USA seien ja schuld daran.

Exportkapazitäten Richtung China ausgebaut

Chinas Zweideutigkeit beim Ukraine-Krieg belastet also die Beziehungen zu den wichtigsten Wirtschaftspartnern und die Sorge vor Sekundärsanktionen beschränkt die «grenzenlose» Russland-Partnerschaft. Deswegen werde jetzt auch der Schwerpunkt auf die Beschleunigung von Projekten mit russischer Beteiligung in China gelegt, um die Beziehungen zu Russland zu festigen und gleichzeitig das Sanktionsrisiko für China zu minimieren, berichteten chinesische Beamte dem Wall Street Journal.

Spannend wird es spätestens ab Herbst, wenn das Teilölembargo der EU greift. Dann wird Chinas Anti-USA-Partner Russland umso mehr wünschen, dass es bei der Umgehung der Sanktionen hilft. Asiatische Länder wie Indien, Indonesien oder China kaufen bereits jetzt auf dem Weltmarkt billiger gewordenes Öl aus Russland. Und wegen des Embargos soll Russland seine Exportkapazitäten nahe der russisch-chinesischen Grenze bereits ausbauen. Auch eine neue Gaspipeline nach China ist im Bau.

Je länger aber Wladimir Putin seinen tödlichen Krieg in der Ukraine fortsetzt, desto länger bleibt er eine Belastung für Chinas Führung. Aus deren Sicht ist das wahrscheinlich beste Nachkriegsszenario ein geschwächter Putin. Einer, dem der Krieg in der Ukraine geschadet hat, der aber zu Hause weiterhin stabile Verhältnisse aufrechterhält.

Den Westen hat Putin politisch und wirtschaftlich weitgehend verloren, deshalb wird Russland dann umso mehr eine Art Alliierten brauchen – und das passt eben gut zu Xi Jinpings Kurs gegen die US-Dominanz. China ist wirtschaftlich schon heute der stärkere Partner, das Bruttoinlandsprodukt war 2021 zehnmal so hoch wie das des Nachbarn. Und weil Russland gezwungen ist, seine Energieexporte umzuleiten, wird China bei künftigen Preisverhandlungen in der besseren Position sein. Für Europa, die USA und die demokratischen Pazifikstaaten bedeutet die Allianz eine autoritäre Herausforderung: ein geopolitischer Block aus der Volksrepublik China und einem geschwächten Russland.

