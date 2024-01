Anhängerinnen und Anhänger der deutschen Partei «Alternative für Deutschland (AfD)» an einer Kundgebung in Altenburg, Deutschland, am 16. Juli 2020. Bild: EPA

Braucht es ein AfD-Verbot? Was dafür und dagegen spricht

Ein Geheimtreffen von Rechtsextremen sorgt in Deutschland für Furore. Die Forderung nach einem Verbot der AfD wird lauter. Ob ein Verbotsverfahren gegen die Partei Erfolg hätte, ist juristisch hochumstritten. Und das politische Risiko wäre enorm.

Tilman Steffen / Zeit Online

Die politische Ausgangslage für das Jahr 2024 ist für viele besorgniserregend: Neun Monate vor den Landtagswahlen liegt die AfD in Sachsen, Brandenburg und Thüringen klar auf Platz eins – und das teils mit deutlichem Abstand zu den demokratischen Parteien. Eine Regierung ohne die AfD zu bilden, das könnte womöglich in einigen Teilen Deutschlands bald nicht mehr möglich sein.

Verfassungsschützer in Bund und Ländern sehen es als erwiesen an, dass ein Teil der Partei rechtsextrem ist – was sich jüngst auf einem Treffen völkischer Vordenker in Potsdam wieder bestätigte.

Und diese Partei, deren Vertreter offen über «Remigration» von deutschen Staatsbürgern mit Einwanderungsgeschichte nachdenken, könnte also über kurz oder lang Schlüsselpositionen in Staat, Justiz, Sicherheitsbehörden und Gesellschaft übernehmen? Nicht ohne Grund kocht gerade eine alte Debatte wieder hoch: Kann, ja muss, man die AfD verbieten, um die Demokratie zu schützen?

Der Staat habe die Pflicht, ein AfD-Verbot zu prüfen, forderte jüngst der ehemalige Bundestagspräsident Wolfgang Thierse (SPD). Ähnlich sehen das seine Parteifreundinnen, Sachsens Sozialministerin Petra Köpping und SPD-Chefin Saskia Esken. In der CDU befürwortet der ehemalige Ostbeauftragte Marco Wanderwitz einen solchen Schritt.

«Ein AfD-Verbotsverfahren hätte aus meiner Sicht ausgezeichnete Chancen» Marco Wanderwitz

Er wirbt unter den Bundestagsabgeordneten um Gleichgesinnte.

Einen entsprechenden Verbotsantrag können die Bundesregierung, der Bundestag oder der Bundesrat stellen. Der Bundestag bräuchte dafür eine absolute Mehrheit. Entscheiden tut das Bundesverfassungsgericht, und die Hürden sind hoch. Die Richterinnen und Richter in Karlsruhe haben erst zwei Parteien verboten, die Sozialistische Reichspartei (SRP) im Jahr 1952 und die Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) 1956. Zwei Verfahren gegen die rechtsextreme NPD scheiterten hingegen, einmal 2003, dann 2017.

Das jüngste Verfahren verwarf das Bundesverfassungsgericht, obwohl es die NPD für verfassungsfeindlich hielt. Das Höchste Gericht argumentierte, die NPD habe prozentual so geringe Zustimmungswerte (unter der Fünfprozenthürde), dass ihr die Relevanz fehle, um die freiheitlich-demokratische Grundordnung tatsächlich zu bedrohen. Salopp gesagt: Verbieten kann man nur, wo wirklich eine Gefahr besteht. Bei der AfD verhält sich das ganz anders: Sie sitzt seit 2017 im Bundestag, in 14 Landtagen, besetzt Bürgermeister- und Landratsposten, liegt in Umfragen bundesweit auf Platz zwei. Und die AfD wächst: Im Jahr 2023 hatte sie 41'000 Mitglieder.

Von allergrösster politischer Brisanz

Weshalb man den Politikerinnen und Politikern, die die AfD am liebsten verbieten wollen, natürlich leicht unterstellen könnte: Es gehe ihnen nicht unbedingt um die Demokratie und deren Verteidigung, sondern um den eigenen Vorteil. Der implizite Vorwurf: Mit politischen Mitteln ist es nicht gelungen, die AfD zu stellen. Deshalb müssen jetzt die Gerichte ran.

Während das Potenzial der NPD zu gering war, um sie zu verbieten, könnte es bei der parlamentarisch stark verankerten AfD genau umgekehrt sein: Ihre schiere Grösse könnte sie vor einem Verbotsverfahren schützen. «Man erzeugt ein starkes Gefühl, dass es hier eher um das Beseitigen einer politischen Konkurrenz geht», warnte die ehemalige Verfassungsrichterin Gertrude Lübbe-Wolff im Politikpodcast von ZEIT und ZEIT ONLINE.

Ein mögliches AfD-Verbot ist also nie nur eine rein juristische Angelegenheit – sondern von allergrösster politischer Brisanz. Und entsprechend hoch sind die Risiken.

Möglicher PR-Sieg der AfD

Skeptisch gibt sich deshalb etwa auch CDU-Chef Friedrich Merz. «Solche Scheindebatten sind doch Wasser auf die Mühlen der AfD», warnte der Unionsfraktionschef in einem Interview. Auch der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider (SPD), und Justizminister Marco Buschmann sind zurückhaltend. Man müsse sich «zu 100 Prozent sicher sein, dass es erfolgreich ausgeht», sagte der FDP-Minister über ein Verbotsverfahren in der Welt am Sonntag. Ein Scheitern in Karlsruhe wäre «ein gewaltiger PR-Sieg der AfD».

Ähnlich sieht das der Berliner Staatsrechtler Ulrich Battis. Dem Portal Legal Tribune Online (LTO) sagte er, ein Verbotsantrag «vor den Landtagswahlen in diesem Jahr würde der AfD mehr nutzen als schaden». Schon die Beobachtung durch den Verfassungsschutz oder die Brandmauer-Debatte in der Union haben die AfD schliesslich nicht kleiner gemacht, eher im Gegenteil.

Dabei scheinen, auf den ersten Blick, die inhaltlichen Kriterien für ein Verbot erfüllt: Der Verfassungsschutz stuft drei AfD-Landesverbände als «gesichert rechtsextrem» ein. Die Jugendorganisation, Junge Alternative, gilt als Verdachtsfall. Zudem wird die Gesamtpartei beobachtet. Dagegen hat sie allerdings geklagt – das Urteil fällt im Februar.

Aus dem völkischen Flügel um den Thüringer Politiker Björn Höcke, der die Partei mittlerweile dominiert, sind seit Jahren zuhauf menschen- und demokratiefeindliche Äusserungen bestens dokumentiert. Dass der Flügel als radikale Strömung relevant und beobachtungswürdig ist, hat das Verwaltungsgericht Köln im März 2022 in seinem Urteil zur Verfassungsschutzbeobachtung der AfD bereits bestätigt. Und der Gesamtpartei attestierten die Verwaltungsrichter damals «ausreichende tatsächliche Anhaltspunkte für verfassungsfeindliche Bestrebungen».

Für solche Fälle wurde die wehrhafte Demokratie zur Selbstverteidigung ertüchtigt – sollte man meinen. Nur: Ganz so einfach ist das mit einem Parteiverbot eben nicht. Das Bundesverfassungsgericht übernimmt nicht einfach Gutachten und Kategorien der Verfassungsschützer, wie Staatsrechtler deutlich machen. Die Richter würden vielmehr eigene Kriterien für ein Parteienverbot formulieren und fortschreiben. Ob sie zum selben Ergebnis kommen, wäre entsprechend offen.

Knifflig wird es bei der Frage: Was würden die höchsten Richter bei der AfD genau auf Verfassungskonformität hin abklopfen? Im NPD-Verfahren suchten die Richter nur nach verfassungswidrigen Zielen der Partei, wie sie in Partei- und Wahlprogrammen festgeschrieben sind, und nach anstössigen Parolen.

Ihre Wirkung auf die Gesellschaft – die regional durch Neonazis verbreitete Angst, die national befreiten Zonen, die «nationalrevolutionäre Graswurzelarbeit» der NPD etwa auf Kinderfesten – sei unberücksichtigt geblieben, erläutert der Kasseler Parteiverbotsexperte Horst Meier, der schon zum KPD-Verbot von 1956 forschte, in einer 2017 in der Zeitschrift Merkur veröffentlichten Analyse des Urteils zur NPD.

Sollte das bei einem AfD-Verbotsverfahren ähnlich laufen, stünden die Chancen wohl gut, dass die Partei einem Verbot entginge. Denn die AfD-Programmatik – das Grundsatzprogramm von 2016 und die Wahlprogramme – vermeiden allzu derbe Ausfälle. Sie sind radikal, aber auf Parteitagen detailreich diskutiert und letztlich rechtskonform abgefasst.

Jenes Potenzial aber, was die parlamentarisch stark verankerte AfD gefährlich macht und möglicherweise verbotswürdig, zeigt sich erst im alltäglichen Handeln: In ihrem Schulterschluss mit extremistischen Szenen wie Pegida, der Identitären Bewegung und den vom Verfassungsschutz beobachteten völkischen Thinktanks oder eben dem völkischen Reden von Remigration.

Wie robust gegen die Verächter vorgehen?

Auch der CDU-Politiker Wanderwitz sieht dieses Problem: «Nur anhand ihrer Programmatik werden wir die AfD nicht der Verfassungsfeindlichkeit überführen», räumt er im Gespräch mit ZEIT ONLINE ein und verbreitet zugleich Optimismus, dass es nicht so läuft wie im NPD-Verbotsverfahren: «Ich gehe davon aus, dass Karlsruhe auch Äusserungen und das Handeln der Anhänger und Funktionäre berücksichtigt.»

Aber selbst, wenn das Bundesverfassungsgericht dem folgen würde, wäre offen, inwieweit das Handeln, Schreiben und Reden Einzelner der AfD als Ganzes zuzurechnen ist. Kurz: Kann man eine ganze Partei verbieten, nur weil beispielsweise Björn Höcke der Verwendung verfassungswidriger Kennzeichen angeklagt ist und in seiner Rhetorik an Adolf Hitler erinnert?

Der Berliner Staatsrechtler Alexander Thiele geht davon aus, dass das Bundesverfassungsgericht da wesentlich strenger sein würde als die Verfassungsschutzbehörden, wie er jüngst dem Portal Legal Tribune Online sagte. Was einzelne Landesvorstands- oder Kreisratsmitglieder an völkischer Hetze in Chats an Parteifreunde schreiben, in Netzwerken posten oder auf Pegida-Demonstrationen sagen, könnte deshalb in einem Verbotsverfahren wirkungslos bleiben.

Zudem könnten die Karlsruher Richter entlastend berücksichtigen, dass die AfD-Parteiführung selbst zuweilen gegen Radikale vorgeht, sich von ihnen distanziert oder Ausschlussanträge stellt. Das Vorgehen der AfD-Spitze mag taktisch motiviert sein und bisweilen scheitern – könnte der Partei in einem Verfahren vor Gericht aber zugutegehalten werden.

An V-Leuten scheiterte das NPD-Verbot

Offen bleibt auch, wie sich die Arbeit des Verfassungsschutzes selbst auf ein mögliches Verbotsverfahren auswirken könnte. Der Inlandsgeheimdienst beobachtet die Partei seit 2021 und dürfte dafür auch V-Leute in der AfD angeworben und in sie eingeschleust haben. Ein heikler Punkt, kann doch der Staat nicht eine Partei verbieten, deren Arbeit er selbst mit beeinflusst. Wegen solcher Staatsspitzel in Reihen der NPD war das erste Verbotsverfahren von 2003 gescheitert.

Und dann wäre ja immer noch die Frage: Was ist eigentlich politisch gewonnen, wenn das Bundesverfassungsgericht die AfD höchstrichterlich von den Wahlzetteln streichen würde?

«Durch ein Parteiverbot verschwinden die Anhänger rechter Ideologien ja nicht» Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang

Abgeordnete blieben erst mal weiter in den Parlamenten. Funktionäre und Sympathisanten könnten sich zu einer neuen Partei zusammenschliessen.

Der Bundestagsabgeordnete Wanderwitz sieht auch diesen Punkt, hält aber entgegen: «Wenn wir die Partei verbieten, ist die Wählerschaft nicht weg, aber wir haben das Lagerfeuer ein Stück kleiner gemacht», sagt er. «Man muss der AfD ihre Echokammer nehmen.» Wenn das Urteil des Oberverwaltungsgerichts Münster im Februar die Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz bestätigen sollte, werde ein Verbotsverfahren mehr Anhänger finden, glaubt Wanderwitz.

«Die AfD ist keine politische Konkurrenz, sondern das sind Rechtsradikale, die muss man nicht in Kauf nehmen», sagt er. Und ist sich sicher, spätestens dann die nötige absolute Mehrheit der Bundestagsabgeordneten für einen solchen Antrag zusammenzubekommen.

Grundrechtsverwirkung als Ausweg?

Ex-Verfassungsrichterin Lübbe-Wolff bringt mit Blick auf all diese Bedenken eine Alternative ins Gespräch: Statt die Partei zu verbieten, könnte das Verfassungsgericht den Extremisten in ihren Reihen das Grundrecht aberkennen, einer Partei anzugehören. Artikel 18 im Grundgesetz ermöglicht das sogenannte «Verwirken von Grundrechten», wenn jemand Meinungs-, Versammlungs- oder Vereinigungsfreiheit «zum Kampfe gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung missbraucht» heisst es da. Einpeitscher wie Höcke dürften dann zum Beispiel nicht mehr bei Wahlen für die AfD antreten. Die Initiative Campact sammelt bereits Unterschriften für ein entsprechendes Verfahren.

Vier Anträge auf Grundrechtsverwirkung wurden in der Geschichte der Bundesrepublik gestellt. Darunter eines gegen den DVU-Gründer Gerhard Frey oder nach dem Mordanschlag von Mölln 1992 gegen den Neonazi Thomas Dienel. Alle vier scheiterten.

Es bleibt beim grundsätzlichen Dilemma: Wie robust darf eine Demokratie gegen ihre Verächter vorgehen, ohne selbst ihre demokratischen Grundsätze zu verraten? Nicht umsonst ist das Parteiverbot die schärfste Waffe der Demokratie und zugleich das allerletzte Mittel, das sie zu ihrem eigenen Schutz aufbieten sollte.

Dieser Artikel wurde zuerst auf Zeit Online veröffentlicht.