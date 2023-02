US-chinesische Beziehungen: So geht China mit der Ballonaffäre um

Analyse

Wie China mit der Ballonaffäre umgeht – und was das mit den Beziehungen zu den USA macht

Die Führung in Peking begleitet die Bergung ihres mutmasslichen Spionageballons mit Drohungen und Behauptungen. Welches Ziel verfolgt sie in den Beziehungen zu den USA?

Steffen Richter / Zeit Online

Die Angelegenheit wird mit jedem Tag ein bisschen bizarrer: Innerhalb von acht Tagen wurden über den USA und Kanada vier Flugobjekte vom Himmel geholt. Die letzten drei sind noch nicht identifiziert worden.

Los ging es mit dem Ballon aus China, ein mutmassliches chinesisches Spionagegerät, das die Amerikaner inzwischen über dem Atlantik abgeschossen haben und das zur vorläufigen Absage von US-Aussenminister Antony Blinkens Besuch in Peking führte. China beharrt weiter darauf, dass der Ballon über US-Hoheitsgebiet ein ziviles, vom Kurs abgekommenes Luftschiff für Forschungszwecke gewesen sei. Die USA haben mittlerweile nach eigenen Angaben bedeutende Teile des Objekts geborgen.

Material, das im Atlantik aus einem Höhenballon geborgen wurde, wird in Virginia Beach für den Transport zu Bundesbeamten auf der Joint Expeditionary Base Little Creek vorbereitet. Bild: keystone

Am Montag versuchte das Aussenamt in Peking über einen Sprecher das Problem bei den Amerikanern zu verorten, indem es ihn erklären liess: «Seit vergangenem Jahr sind US-Höhenballons mehr als zehnmal widerrechtlich über chinesischen Luftraum geflogen – ohne Erlaubnis chinesischer Behörden.» Um welche Ballons es sich handelte und wie China darauf reagierte, sagte der Sprecher nicht.

Heikel erscheint auch, dass laut der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua ein Sprecher des Verteidigungsministeriums der Volksrepublik China offenbar damit gedroht hat, dass die Volksrepublik China alle US-Luftschiffe abschiessen könnte, die sich in ihren Luftraum verirrten. Auch hier wurde nicht weiter vertieft, was genau gemeint ist. Aber es sagt etwas über die vermeintliche Spionageaffäre aus: Chinas Führung möchte nicht nachgiebig wirken.

US-Aussenminister Antony Blinken hat seinen Besuch in China vorerst abgesagt. Bild: keystone

Die Erwartungen an die Gespräche des amerikanischen Aussenministers in Peking, wahrscheinlich auch mit Präsident Xi Jinping, waren hinsichtlich konkreter Ergebnisse ohnehin gering. Sie sollten aber zumindest einen Rahmen zur Bewältigung von Krisen setzen. Nach dem Besuch der damaligen Kongresssprecherin Nancy Pelosi in Taiwan im vergangenen Sommer, ein neuer Tiefpunkt in den Beziehungen, sollte eine Politik der Wiederannäherung beginnen. Daran haben beide Seiten ein Interesse – doch stehen beide nach dem Ballonabschuss auf eine für das jeweilige politische System typische Weise innenpolitisch unter Druck, was die Wiederannäherung behindert.

So schlecht wie zuletzt unter Mao

Im Fall der USA ist das relativ einfach zu erklären. Politik wird hier öffentlich verhandelt: Die republikanische Opposition hat einige besonders chinakritische Politiker in ihren Reihen, die regelmässig versuchen, Präsident Joe Biden als zu schwach gegenüber der Volksrepublik darzustellen.

Dabei ist der Kongress parteiübergreifend ohnehin so chinakritisch wie zuletzt während der Ära Mao Zedong. Und vor allem fährt die Biden-Regierung eine konsequente Asien-Strategie, die jene von Donald Trump bei Weitem übersteigt und die strategische Eindämmung Chinas zum Ziel hat – bei gleichzeitiger Beibehaltung des Einflusses der USA in Ost- und Südostasien.

China ist an einer Verbesserung der Beziehungen zu den USA interessiert, weil dies Chinas Wirtschaft wieder in Gang bringen soll. Das Wachstum ist zuletzt eingebrochen, bedingt durch fast drei Jahre Null-Covid-Abschottung. Zudem ist der Immobilienmarkt abgestürzt. Der politische Druck auf Privatunternehmen aus dem Techbereich wurde zuletzt etwas gelockert und Xi Jinpings oberster Handelsfunktionär, der unter Geschäftsleuten international beliebte Liu He, durfte kürzlich auf dem Wirtschaftsforum in Davos auf sympathische Weise um internationale Investoren werben. In westlichen Ländern haben vor allem die diplomatische Unterstützung für Kriegsverbrecher Wladimir Putin und die regelmässigen Drohungen gegen die Inselrepublik Taiwan einen schlechten Einruck Xi Jinpings und seiner Gefolgschaft hinterlassen.

Chinas Aussenpolitiker wurden daher vom eigenen Ballon und von Blinkens (vorläufiger) Absage mit Sicherheit kalt erwischt. Vergangene Woche teilte das Pentagon mit, dass China eine US-Anfrage nach einem Telefonat zwischen Verteidigungsminister Lloyd Austin und dem chinesischen Verteidigungsminister Wei Fenghe abgelehnt habe. Möglicherweise gab es in der KP-Zentrale noch keine eindeutige politische Ansage hinsichtlich der Sprachregelung über den Ballonvorfall im Kontext mit einem potentiellen Blinken-Besuch.

Wer in China über den Ballon genau Bescheid wusste, wird man wohl nie erfahren. Die New York Times berichtete am Montag über neue Hinweise auf einen militärischen Hintergrund des Ballons.

Ein Programm für den Betrieb von Spionageballons würde ganz sicher von der zentralen Führungsgruppe in China abgesegnet. Wahrscheinlich auch von KP-Chef Xi Jinping persönlich, der als Vorsitzender der zentralen Militärkommission ohnehin den Streitkräften vorsteht. Möglich ist, dass der Ballon über dem Norden Amerikas kurz vor dem geplanten Blinken-Besuch vom Kurs abgekommen ist.

Es wäre aber auch denkbar, dass der zuständigen Militärbürokratie die Bedeutung des Blinken-Besuchs nicht gegenwärtig war, sie deshalb den Ballon einfach hat weiterfliegen lassen. Der bürokratische Apparat Chinas ist riesig und daher schwerfällig. Eine extreme Deutung ist, dass nationalistische Militärs Xi Jinpings Aussenpolitik untergraben wollen, was aber angesichts des Einflusses der KP im Militär unwahrscheinlich ist.

Laut der US-Regierung ist der Fall klar: Vergangene Woche hatte das Aussenministerium erklärt, der abgeschossene Ballon habe zu einer ganzen Reihe von Spionageballons gehört, die weltweit unterwegs seien. Seine sichtbare Ausrüstung, zu der auch Antennen gehörten, «diente eindeutig zur Geheimdienstüberwachung und stimmte nicht mit der Ausrüstung an Bord von Wetterballons überein». Damit könnten beispielsweise Mobiltelefone lokalisiert und Daten eingesammelt werde, sagten US-Beamte.

Und das eben auch in der Nähe eines Militärstützpunktes – der Ballon war im amerikanischen Bundesstaat Montana in der Nähe sensibler militärischer Einrichtungen entdeckt worden. Die Bergung der chinesischen Ballontrümmer mit Flugzeugen, Schiffen und Mini-U-Booten vor der Küste des Bundesstaats South Carolina dauert noch an.

Die Führung ist in einer Zwickmühle

Der Wiederaufnahme einträglicherer Beziehungen steht nun auch entgegen, dass Chinas Aussenamt verkünden liess, der Ballonabschuss sei eine Überreaktion. Die USA sollten «erst einmal über sich selbst nachdenken und ihren Kurs ändern, anstatt zu verleumden und Konfrontationen anzuzetteln». Das bedeutet: Chinas Führung ist wahrscheinlich in einer Zwickmühle: Sie möchte den Dialog mit dem US-Pendant – will aber auf keinen Fall schwach wirken, vor allem nicht, wenn sich die Belege weiter verdichten, dass es sich um Spionage handelt.

Wie Autoren des über den KP-Apparat vergleichsweise gut informierten Wall Street Journals berichten, würde aber die Kommunikation zwischen dem US-Aussenministerium und der chinesischen Botschaft in Washington sowie zwischen der US-Botschaft in Peking und dem chinesischen Aussenministerium aber noch funktionieren – wenn auch angespannt.

Beide Seiten haben also Druck zu Hause. Und beide Seiten wollen einen hochrangigen Austausch, am besten zeitnah. Denn der republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, plant, demnächst nach Taiwan zu reisen. Das würde einen neuen Dämpfer für die Beziehungen bedeuten.

Dieser Artikel wurde zuerst auf Zeit Online veröffentlicht.