Verschleppung von ukrainischen Kindern – so soll Putin dafür büssen

Der russische Präsident vor Gericht? Ein unrealistisches Szenario. Die deutsche Aussenministerin hat bei den Vereinten Nationen (UN) unter schwierigen Bedingungen für die Stärkung des Völkerrechts geworben.

Rieke Havertz / Zeit Online

«Mama, komm und hol mich.» So beginnt Annalena Baerbock ihre Rede vor dem UN-Sicherheitsrat in New York. Die deutsche Aussenministerin erzählt in New York vom Schicksal eines von Tausenden von Russland verschleppten ukrainischen Kindern. Die Geschichte des 15-jährigen Artem geht gut aus, seine Mutter und er werden wieder vereint. Wladimir Putins Krieg gegen die Schwächsten ist das Thema von Baerbocks mittlerweile dritter Rede vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen.

In dem Raum mit dem charakteristischen Halbrund und blauen Stühlen, in dem, wie sie selbst einräumt, nicht alle Länder auf alle Aspekte des russischen Angriffskriegs in der Ukraine gleich blicken. «Aber was uns verbindet, ist die Menschlichkeit», sagt Baerbock am Ende eines Tages, der genau diesen Punkt stärken soll: die Menschlichkeit, die geschützt und verteidigt werden muss. Im Gegensatz zu der Unmenschlichkeit des russischen Präsidenten in seinem Krieg gegen die Ukraine, der nicht straflos bleiben darf. Das ist die Hoffnung, das ist das Ziel.

Verschleppung von Kindern

Dafür müssen mehr als 500 Tage nach Kriegsausbruch, in der sich das Leid der Menschen in der Ukraine und die Verbrechen, die an ihnen begangen werden, in die Normalität der Welt eingeschlichen haben, starke Bilder gefunden werden. Zumal, wenn der Horror eines Krieges auf die so sachliche Ebene der Justiz gehoben werden muss.

Die Verschleppung der ukrainischen Kinder ist nicht nur ein starkes Bild für Reden, es ist auch ein valides strafrechtliches Element in der Verfolgung von möglichen Völkerrechtsverbrechen, die Putin in der Ukraine begeht. Weil Putin selbst darüber spricht – er nennt es «Evakuierungen». Weil die Kinder wie Artem, die gerettet werden können, Zeugen der an ihnen begangenen Verbrechen sind.

Als der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) im März wegen mutmasslicher Kriegsverbrechen in der Ukraine Haftbefehl gegen Putin und die russische Kinderrechtsbeauftragte Maria Lwowa-Belowa erlassen hatte, war genau das das Argument des Gerichts: dass sie mutmasslich verantwortlich für die Deportation ukrainischer Kinder und Minderjähriger aus besetzten Gebieten nach Russland sind.

«Die Tatsache, dass der IStGH seinen Haftbefehl gegen Präsident Putin speziell auf die Deportation ukrainischer Kinder stützt, wirft ein Schlaglicht auf die Schwächsten im Krieg», sagt Baerbock wenige Stunden vor ihrem Auftritt vor dem Sicherheitsrat in einem Saal direkt nebenan im Hauptgebäude der UN in New York.

In dem holzvertäfelten Raum mit blass grünen Stühlen wird das 25-jährige Jubiläum des Römischen Statuts gefeiert, das Grundlage des IStGH ist. Es war dieser Gerichtshof, der Kinder in seinem ersten Prozess 2009 eingeladen hatte, als Opfer in einem internationalen Prozess auszusagen, so Baerbock.

Doch so blass wie die Farbe der Stühle bleiben die Wortmeldungen, die eintönig aufeinanderfolgen. Wichtig, aber schwer vermittelbar. Baerbock sitzt inmitten des Runds, in einer der hinteren Reihen. Sie steht nicht auf, als sie spricht, ihre Worte entfalten nur wenig Kraft, auch wenn die Aussenministerin versucht, über die Kinder und die deutsche Geschichte ihrem Anliegen Ausdruck zu verleihen.

Das moralische Argument

Dass Putin jemals auf einer Anklagebank sitzen wird, ist derzeit ein unrealistisches Szenario. Aber es nicht zu versuchen, sagt Baerbock, und zitiert den US-Amerikaner Benjamin Ferencz, einen der Chefankläger der Nürnberger Prozesse nach dem Zweiten Weltkrieg, das wäre falsch. Es ist das moralische Argument für einen Gerichtshof, der Schwächen hat. Nicht nur Russland oder China, auch Indien und die USA haben den IStGH nicht anerkannt.

«Gerechtigkeit hängt davon ab, was wir als Politiker, Diplomaten und Juristen tun – oder nicht tun», sagt Baerbock bei einer weiteren Rede, der Saal ähnlich holzvertäfelt, die Sessel dieses Mal braun. Doch genau darin zeigt sich das Dilemma dieser komplexen Kurzreise.

Die Vereinigten Staaten werden den IStGH auch in Zukunft nicht ratifizieren, zu angreifbar würde es das Land selbst machen. China, Russland und andere aus vielerlei anderen Gründen eine internationale Gerichtsbarkeit nicht akzeptieren. Das schwächt die Institution. Auch die Ukraine hat das Römische Statut nicht ratifiziert, Baerbock spricht das Land direkt an, dem IStGH beizutreten.

Das Völkerrecht hat in der juristischen Verfolgung Grenzen

Und auch in sich ist die Weiterentwicklung des Gerichts, für die Baerbock an diesem Tag wirbt, nicht einfach. Die deutsche Aussenministerin hatte schon im Januar bei einem Besuch am Sitz des Gerichts in Den Haag vorgeschlagen, die rechtlichen Grundlagen so zu ändern, dass auch der Tatbestand des Angriffskriegs uneingeschränkt verfolgt werden kann. Dafür soll es ausreichen, wenn der Staat, der Opfer eines solchen Angriffs wird, unter die Zuständigkeit des Gerichtshofs fällt. Doch für eine solche Reform gibt es derzeit keine Mehrheit.

Nur wie dann Putin zur Verantwortung ziehen? Das ist die simple Frage, auf die es keine simple Antwort gibt. Weil sich die Welt nicht so geschlossen an die Seite der Ukraine stellt, wie es die Menschlichkeit gebieten würde, die doch, so Baerbocks Wunsch, im Angesicht dieses Krieges alle Länder miteinander verbinden soll. Und weil das Völkerrecht jede Anstrengung wert sein muss, aber in der juristischen Verfolgung dann eben doch sehr Grenzen hat.

Auch deshalb unterstützt Baerbock die Idee eines Sondertribunals, um Putin und andere für den Angriffskrieg gegen die Ukraine zur Rechenschaft zu ziehen. Ein Tribunal, das auf ukrainischem Recht basiert und internationale Elemente enthalten könnte, wie etwa Richter aus unterschiedlichen Ländern und einen Standort im Ausland. Noch so ein Vorschlag, auf den die Welt sich erst einmal einigen müsste.

Bei der Sitzung des Sicherheitsrates am Abend sitzen all diese politischen und diplomatischen Ambivalenzen gemeinsam mit dem Aggressor Russland und dem Opferland Ukraine in einem Raum. Am Jahrestag des Krieges im Februar sprach Baerbock hier über den Horror nächtlicher Raketeneinschläge. «45 Sekunden. 45 Sekunden, um deine Grossmutter in Sicherheit zu bringen. 45 Sekunden, um es in den Keller zu schaffen. 45 Sekunden … so lange braucht eine russische Rakete, um in der Stadt Charkiw einzuschlagen, nachdem der Luftalarm ertönt ist.»

An diesem Montag spricht sie nun also über das Leid der ukrainischen Kinder. Sie fordert Putin auf, die Verschleppung der Kinder zu stoppen und – an dem Tag, an dem Russland das Getreideabkommen beendet –, Hunger nicht als Waffe zu missbrauchen. Es ist Baerbocks emotionalster und moralischster Auftritt in New York, auch, weil nur wenige andere das machen, was zum Standard der Aussenministerin gehört: über die Erzählung eines Einzelschicksals zum Politischen zu kommen.

Drei Reden hält Baerbock an diesem Tag, drei Anläufe, etwas zu verändern bei Themen, die sich nicht einfach umdrehen lassen wie eine Münze. «Es wäre unverantwortlich, nur zuzusehen», sagt Annalena Baerbock in einem Saal. Und in einem anderen: «Wir haben die Verantwortung, es zu versuchen.»

Streumunition kommt nicht zur Sprache

Es sind Versuche, das Völkerrecht zu stärken, obwohl sich nicht einmal die Staaten, die die Grundlage des IStGH ratifiziert haben, darauf einigen können, wie das Gericht reformiert und gestärkt werden soll.

Versuche, das internationale Recht durchzusetzen, das die USA, Russland, China und viele andere für sich nicht anerkennen wollen.

Versuche, Putin strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen, so unrealistisch das unter den derzeitigen Umständen ist. Versuche, die globale Allianz für die Ukraine zu vergrössern, auf allen Ebenen.

Aber auch Versuche, moralisch heikle Entscheidungen wie die Lieferung von Streumunition an die Ukraine irgendwie zu rechtfertigen.

Ein Argument, das der Aussenministerin der Grünen in diesen Tagen sichtbar schwerfällt, aber nichtsdestotrotz gemacht werden muss. Und wohl auch deshalb nicht zur Sprache kommt, um die nicht unumstrittene Nachricht der vorletzten Woche hinter sich zu lassen. Und nicht zuletzt ist es der Versuch, die Verbrechen in der Ukraine, diesen Krieg und seine internationale Komplexität nicht zu einer Normalität für die Welt werden zu lassen. 508 Tage nach Kriegsausbruch zeigt Baerbocks Tag in New York, wie mühselig das ist.

