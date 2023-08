Donald Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung am 29. Juli 2023. Bild: keystone

Analyse

Warum Donald Trump wohl wieder Präsidentschaftskandidat wird

2016, 2020, 2024: Er wird es wohl wieder schaffen. Warum es so unvermeidbar scheint, dass Donald Trump erneut Präsidentschaftskandidat der Republikaner wird.

Johanna Roth / Zeit Online

Mehr «International»

Ein Artikel von

In dem Filmklassiker «Und täglich grüsst das Murmeltier» ist Bill Murray in einer Zeitschleife gefangen: Er erlebt ein und denselben Tag immer wieder. Erst, als er erkennt, dass er sein Leben ändern und – unter anderem – ein ehrlicherer Mensch werden muss, findet er wieder heraus. Und ein neuer Tag beginnt.

Man kommt nicht umhin, auch die USA in einer solchen Zeitschleife zu sehen. Im kommenden Jahr wählt das Land einen neuen Präsidenten, die parteiinternen Vorwahlen der Republikaner beginnen Mitte Januar. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass es auf genau denselben Kandidaten hinausläuft wie bei der vorherigen Wahl. 2016, 2020, 2024: Donald Trump ist immer noch da.

Man könnte leicht sagen: Damit war nicht zu rechnen. Trumps Verschwörung, seine Wahlniederlage nachträglich zu einem Sieg umzuwandeln, war gescheitert, Vertreter seiner Make-America-Great-Again-(MAGA-)Bewegung konnten sich auch bei den darauffolgenden Kongresswahlen nicht durchsetzen. Joe Biden wiederum hatte angedeutet, nach einer Amtszeit den Weg freizumachen für eine neue Generation. Nun aber klammert er sich an sein Amt und die Demokraten mit ihm, angetrieben von der Überzeugung, nur mit ihm könne gelingen, was ihm schon einmal gelang: Trump zu besiegen. Er tritt noch einmal an, weil Trump noch einmal antritt.

Der Block der Gegner ist zu klein

Aber war ernsthaft davon auszugehen, es käme anders? Laut einer aktuellen Umfrage im Auftrag der New York Times sind 37 Prozent der republikanischen Wähler «MAGA-Basis», unbeirrbare Trump-Anhänger, die niemand anderen wählen würden. Weitere 37 Prozent sind grundsätzlich offen dafür, ihn zu wählen. Insgesamt planen 54 Prozent, ihm bei den republikanischen Vorwahlen ihre Stimme zu geben – damit hat Trump mehr potenzielle Wählerinnen als alle anderen Mitbewerber zusammengerechnet. Und 71 Prozent der Befragten sind überzeugt, dass die Republikaner sich trotz Ermittlungs- und Gerichtsverfahren hinter Trump stellen sollten. (Sämtliche sich mit MAGA identifizierende Teilnehmende finden, er habe überhaupt kein Verbrechen begangen.)

Das ist nur eine Umfrage unter vielen – aber alle kommen zum gleichen Ergebnis: Der Block von Trumps Unterstützern bleibt weitgehend stabil. Zwar reicht er allein noch nicht für eine Mehrheit. Aber das ist auch nicht so wichtig, solange der zweite Block – diejenigen, die nicht dafür offen sind, Trump zu wählen – mit 25 Prozent zu klein ist. Und Block drei – die Vielleicht-Trump-Wähler – zu gross.

Vereidigung zum Präsidenten am 20. Januar 2017. Bild: EPA/REUTERS POOL

2016 war es ähnlich

2016 war es ähnlich. Trump war einer von vielen Bewerbern, dem lange keine grossen Chancen eingeräumt wurden. Mitte April waren nur noch drei Kandidaten im republikanischen Rennen übrig, und Trump hatte bereits 16 Vorwahlen gewonnen, wenn auch bei keiner davon mehr als 50 Prozent der Stimmen geholt. Sprich: Er war ganz augenscheinlich nicht der Liebling der Partei und doch der Stärkste. Schliesslich überschritt er die Fünfzig-Prozent-Schwelle, in einem Staat nach dem anderen – in New York, Pennsylvania, Indiana. Sein letzter grosser Konkurrent Ted Cruz, Senator aus Texas, der ihn bei elf Vorwahlen geschlagen hatte, stieg Anfang Mai aus; Trump wurde Kandidat und einige Monate später Präsident.

Dass er es 2020 kein zweites Mal wurde, ist der Mobilisierung der Demokraten zu verdanken, nicht einer Abkehr der Republikaner. Die Möglichkeit, dass sich im kommenden Jahr das Szenario von 2016 wiederholt, sie ist eine sehr reale und wird doch allzu gern verdrängt. Ein häufig genanntes Argument ist etwa, bis zum Nominierungsparteitag könne noch viel passieren. Das stimmt natürlich. Nur: Was sollte das sein?

Keines von Trumps zahlreichen und schweren Vergehen hat die Zahl seiner Gegner nennenswert erhöht. Ebenso wenig die Tatsache, dass es ihm nicht gelingt, den rechtsstaatlichen Konsequenzen zu entgehen: In zwei Strafverfahren ist der Ex-Präsident bereits angeklagt, zwei weitere könnten demnächst folgen. Trump mag es zwar nicht geschafft haben, auf dem Vorplatz des jeweiligen Gerichts die Massenproteste anzuzetteln, mit denen er gedroht hatte. Aber seinem Wahlkampf tun die Anklagen eher gut, als dass sie ihm schaden würden.

Das Bedenklichste sind bei alldem gar nicht unbedingt die Umfragen. Jener Ted Cruz, einst ein angeblich überzeugter Gegner Trumps (er nannte ihn etwa einen «pathologischen Lügner» und «völlig ohne Moral»), sagt heute wie viele andere republikanische Politiker, er werde Trump «mit Begeisterung unterstützen, sollte er der Kandidat werden». Sollte, das ist hier das Schlüsselwort. Wenig beschreibt die Feigheit dieser Partei besser als das: Man will sich Trump nicht offen entgegenstellen, um die 37 Prozent Fans nicht gegen sich aufzubringen – man will ihn aber auch nicht offen unterstützen, es könnte ja zum eigenen Nachteil ausfallen.

Die Wähler werden es schon machen

Die bittere Ironie ist, dass das noch dazu beiträgt, Trump zum Kandidaten zu machen. Wenn gewählte Abgeordnete die Haltung vertreten, er sei ein unterstützungswürdiger Bewerber, und mehr noch – wie es dieser Tage geschieht – Trumps Erzählung vorantreiben, Bidens Regierung sei illegitim, seine ganze Familie kriminell und die demokratischen Institutionen korrupt, wen wundert es da, dass sich das auch in der Haltung der Leute widerspiegelt? Zumal – ähnlich wie Cruz 2016 – Ron DeSantis versucht, Trump von rechts zu überholen und sich so für dessen Gegner unwählbar macht, aber wohl nie genug Trump-Fans von sich wird überzeugen können.

Jetzt auf

Also, auf ins Murmeltierjahr. Von selbst wird Trump nicht einfach verschwinden, selbst aus dem Gefängnis heraus würde – und dürfte – er noch antreten. Womöglich könnte er sich im Falle eines Wahlsiegs sogar selbst begnadigen. Was ihm Einhalt gebieten könnte, wäre eine Partei, die sich wieder darauf besinnt, dass die Demokratie niemandem egal sein darf; die die Murmeltierschleife durchbricht, indem sie sich dazu durchdringt, besser zu werden; die sich von Extremismus löst, anstatt sich ihm zu unterwerfen.

Es fühlt sich naiv an, diesen Gedanken überhaupt aufzuschreiben. Nichts deutet darauf hin, dass die Republikaner das in naher Zukunft tun werden. Sie scheinen zu hoffen, dass ihre Wähler schon irgendwann den Job erledigen werden, den sie selbst nicht machen wollen, und die Partei von Trump befreien. Damit aber sorgen sie nur dafür, dass der Trumpismus ihn noch lange überdauern wird.

Mehr zu Donald Trump: Trump verhöhnt Rivalen DeSantis – der lässt es über sich ergehen

Dieser Artikel wurde zuerst auf Zeit Online veröffentlicht. Watson hat eventuell Überschriften und Zwischenüberschriften verändert. Hier geht’s zum Original.