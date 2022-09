Analyse

Midterms 2022: Mit der Wut der Frauen

Worauf die US-Demokraten bisher nur hofften, könnte nun funktionieren: Die Kongresswahlen werden immer mehr zum Referendum über Schwangerschaftsabbrüche. Aber reicht das?

Johanna Roth / Zeit Online

Ein Artikel von

Als der Supreme Court Ende Juni entschied, das Grundsatzurteil Roe versus Wade zur Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen in den USA wieder aufzuheben, rechneten viele mit einer Protestwelle, die das Land ergreifen würde. Allein: Sie kam nicht. Selbst in New York City demonstrierten an jenem Wochenende nur einige Tausend Menschen. Wut, ja, die gab es. Aber viel stärker noch schienen Schock und Resignation.

Menschen protestieren in Sacramento für Abtreibungrechte. Bild: keystone

Angesichts der Lage war das nachvollziehbar. Eine progressive Mehrheit am Supreme Court, die diese Entscheidung wieder ins Gegenteil verkehren könnte: frühestens in ein paar Jahren realistisch.

Die Mehrheitsverhältnisse im Kongress, wo die Demokraten in den vergangenen Jahrzehnten die Gelegenheit versäumt hatten, Roe versus Wade auch als Gesetz zu verabschieden und damit bundesweit zu verankern: denkbar knapp.

Eine Niederlage bei den Midterms im November: laut Umfragen wahrscheinlich.

Mit einer Mehrheit in beiden Kammern könnten die Republikaner dann womöglich genau das Gegenteil von dem tun, was die Demokraten vorhaben, also Schwangerschaftsabbrüche auch gesetzlich verbieten.

Es wirkte fast absurd, dass Präsident Joe Biden da immer wieder forderte, wer für das Recht auf freie Entscheidung zu einem Schwangerschaftsabbruch sei, solle «wählen, wählen, wählen». Die Demokraten waren ja gewählt worden, aber das hatte diese Situation nicht abgewendet. Von prominenten Vertreterinnen seiner Partei kam entsprechend heftige Kritik an der Passivität der Regierung. Ihr Argument: Jetzt müssten die Demokraten mit aller Kraft wenigstens das Wenige tun, was möglich ist, um ihre Wählerinnen nicht noch weiter zu desillusionieren.

Weiblich, jünger, pro Demokraten

Während zunehmend mehr Staaten teilweise oder sogar komplette Verbote von Schwangerschaftsabbrüchen erliessen, sass die Regierung diese Forderung aus. Sie erliess vereinzelte Massnahmen, lenkte Gelder um und fokussierte sich darauf, den Zugang zu Medikamenten zu schützen, die für einen Schwangerschaftsabbruch verwendet werden können.

Aber um mehr zu tun, das machte Biden immer wieder deutlich, brauche es Mandate: «Wir brauchen zwei weitere Senatoren und ein Repräsentantenhaus, das für das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche einsteht», sagte er. Nur so könne Roe Bundesgesetz werden, was die Entscheidung des Supreme Court aushebeln würde – zumindest vorerst.

Nun, zweieinhalb Monate später, zeichnet sich tatsächlich die Mobilisierung ab, auf die die Demokraten gesetzt hatten.

Das vielleicht deutlichste Signal dafür sind die Zahlen neu registrierter Wählerinnen. Will man in den USA wählen, muss man sich ins Wahlregister eintragen lassen, etwa bei der Anmeldung eines Wohnsitzes oder wenn man 18 geworden ist.

Bei dieser Registrierung muss man üblicherweise angeben, bei welcher Partei man an den entsprechenden Vorwahlen teilnehmen will. So lässt sich darauf schliessen, für welche Partei die jeweilige Person dann auch bei den richtigen Wahlen abstimmt. Und da zeigt sich: Seit der Aufhebung von Roe versus Wade wird die Wählerschaft immer weiblicher, immer jünger – und immer stärker pro Demokratische Partei.

In Kansas, einem recht konservativen Bundesstaat, waren in der Woche nach der Entscheidung zur Abschaffung von Roe 70 Prozent der neu registrierten Wähler Frauen. Wenige Wochen später wurde dort ein restriktives Gesetz zu Schwangerschaftsabbrüchen per Referendum verhindert, als eine deutliche Mehrheit dagegen stimmte – ein erster Hinweis darauf, welches Potenzial die Wut der Frauen für die kommenden Wahlen haben könnte.

In Pennsylvania, einem wichtigen Swing State, meldeten sich von den neu registrierten Wählerinnen nach der Entscheidung des Supreme Court 62 Prozent als Demokratinnen an, nur 15 Prozent als Republikanerinnen. Mehr als die Hälfte von ihnen war jünger als 25 Jahre.

Pennsylvania ist ein besonderer Fall. Noch sind Schwangerschaftsabbrüche dort legal. Die Republikaner, die die Mehrheit im Landesparlament haben, würden das gerne ändern, der Gouverneur des Staates aber – ohne dessen Unterschrift kein Gesetz in Kraft tritt – ist ein Demokrat. Geht dessen Sitz im November an die Republikaner, könnten sie in Pennsylvania in naher Zukunft ebenfalls Schwangerschaftsabbrüche verbieten. Auch in Ohio, Idaho und Oklahoma, wo bereits restriktive Gesetze zu Schwangerschaftsabbrüchen in Kraft sind, gingen die Anteile der Frauen bei den neuen Wählerregistrierungen nach oben.

Eine Umfrage des Wall Street Journal zeigt, dass das Thema Schwangerschaftsabbruch für viele Wähler insgesamt wichtiger wird. Hinter der Wirtschaftslage liegt es auf Platz zwei. Bei der Frage aber, welche fünf Themen sie am meisten zum Wählen motivieren würden, steht es vor der Inflation auf Platz eins. Und mehr als die Hälfte der Befragten gab an, durch die Entscheidung des Supreme Court nun insgesamt motivierter zu sein, zur Wahl zu gehen. Ähnliches ergeben Studien des Pew Research Center.

Das muss natürlich nicht heissen, dass diese Wähler automatisch für die Demokraten stimmen. Auch die Republikaner versuchen, mit dem Thema Wechselwählerinnen anzusprechen. Und doch spricht einiges dafür, dass es vor allem Bidens Partei ist, die von diesem Momentum profitiert – auch weil verschiedene Faktoren zusammenspielen.

Erfahrungsgemäss haben die Demokraten Vorteile in Städten, entscheidend ist oft, ob sie zudem Wählerinnen in Vororten für sich einnehmen können. Viele Städte in den USA dehnen sich rasant aus, aus bislang konservativen Landteilen werden so plötzlich vielfältige Bezirke am Rande einer Metropole. Beispiele sind Städte wie Houston oder Dallas im Bundesstaat Texas, wo der Demokrat Beto O'Rourke statt des bislang regierenden Republikaners Greg Abbott Gouverneur werden will.

O'Rourke galt als abgeschlagen, womöglich kommen ihm jetzt aber neben dieser demografischen Entwicklung zwei Themen zugute. Zum einen der Amoklauf von Uvalde, der längst nicht der erste Amoklauf an einer US-Schule war und doch das Land erschütterte. Zum anderen die Tatsache, dass O'Rourke im Wahlkampf neben strengerem Waffenrecht vor allem auf den Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen setzt. Texas hat bereits jetzt eines der restriktivsten Verbote überhaupt und Lobbyisten reaktionärer Gruppierungen arbeiten daran, es noch strenger zu machen, indem etwa die Finanzierung eines Schwangerschaftsabbruchs in einem anderen Bundesstaat zur Straftat werden soll.

Republikanische Kongresskandidatinnen revidieren Positionen

Das könnte auch Republikanerinnen zu weit gehen. Ausnahmen gibt es schon jetzt kaum, in Texas kann eine Schwangerschaft auch nicht dann beendet werden, wenn sie nach einer Vergewaltigung erfolgte. Dabei sind laut einer Studie der University of Texas 80 Prozent der Wählerinnen dafür, Schwangerschaftsabbrüche in solchen Fällen zu erlauben. 59 Prozent finden ausserdem, der Bundesstaat sei insgesamt auf einem falschen Weg. Für O'Rourke könnte das der Rückenwind sein, den er braucht, um Abbott zu schlagen.

Auch bundesweit ist die Zustimmung für ein grundsätzliches Recht auf Schwangerschaftsabbrüche noch einmal gestiegen. Haben sich die Republikaner verhoben, weil ihr Rückhalt in der Bevölkerung bei dem Thema kleiner ist als gedacht?

In Kansas jedenfalls hat sich gerade schon gezeigt, welche Schubkraft dadurch entstehen kann. Vielleicht auch deshalb nehmen mehr republikanische Kongresskandidatinnen Abstand von früheren Positionen, wie das Magazin Politico kürzlich recherchierte. Mehrere von ihnen löschten entsprechende Texte von ihren Kampagnenwebseiten, und der Gouverneurskandidat Mark Ronchetti aus New Mexico veröffentlichte unmittelbar nach der Entscheidung des Supreme Court ein Statement, in dem er schrieb, ein Abbruch bis zur 15. Woche sei unter bestimmten Umständen eine «sehr vernünftige Position».

All das muss nicht, aber es könnte durchaus zu einem Wahlerfolg der Demokraten führen, zumindest in einer der beiden Kammern. Aktuell sprechen die Umfragewerte dafür, dass sie ausgerechnet den Senat – den viele für sie in diesem Jahr schon verloren gegeben hatten – halten können wird. Laut Prognosen wird die Partei mit John Fetterman aus Pennsylvania dort einen Sitz mehr haben als jetzt. Aber reicht das, um wirklich etwas zu bewegen? Es bräuchte zwei Sitze, um die innerparteiliche Blockade der Senatoren Joe Manchin und Kyrsten Sinema aufzuheben und die Abstimmungsregeln in der Kammer zu ändern. Erst dann könnten die Demokraten auch mit einer einfachen Mehrheit abstimmen – und so dafür sorgen, dass Roe versus Wade im ganzen Land Gesetz wird.

Dieser Artikel wurde zuerst auf Zeit Online veröffentlicht. Watson hat eventuell Überschriften und Zwischenüberschriften verändert. Hier geht’s zum Original.