Joe Biden zeigte sich bisher äusserst stur. Bild: keystone

Analyse

Noch ist genug Zeit für die Revolution gegen Joe Biden

Joe Biden will die Debatte um seine Präsidentschaftskandidatur beenden, die Führung der Demokraten die Nominierung vorziehen. Den Aufruhr in der Partei beruhigt das kaum.

Carsten Luther / Zeit Online

Mehr «International»

Ein Artikel von

Sie verlieren alle die Geduld. Joe Biden, so berichten US-Medien, hatte in Gesprächen mit prominenten demokratischen Parteikolleginnen und -kollegen zuletzt vor allem eine Botschaft: Die Debatte um meine Zukunft ist vorbei, seht es endlich ein – und sagt es weiter. Die Parteiführung drängt nun ebenfalls, will den amtierenden Präsidenten noch vor dem geplanten Parteitag im August als erneuten Kandidaten nominieren.

Das ist zwar schon lange in Vorbereitung und hatte ursprünglich einen anderen Grund; es ging darum, eine Frist einzuhalten, damit Biden in Ohio überhaupt auf dem Wahlzettel stehen würde, die ist aber zwischenzeitlich verlängert worden.

Trotzdem sollen die Delegierten nun offenbar noch im Juli virtuell abstimmen. Auch das wirkt für viele in der Partei wie der plumpe Versuch, die Debatte um Bidens weitere Eignung, seine Altersschwäche und die damit verbundenen Wahlchancen abzuwürgen. Ein «Machtspiel erster Güte», das nicht gut ankommen werde, sagte der kalifornische Abgeordnete Jared Huffman der New York Times. Gemeinsam mit einer wachsenden Zahl von Abgeordneten steht er hinter einem entsprechenden Protestbrief.

Die aktuellen Entwicklungen rund um die US-Wahlen im Liveticker:

Spätestens seit dem blamablen TV-Duell gegen Donald Trump ist die Partei in Aufruhr. Die lange unterdrückten Forderungen nach einem anderen Kandidaten, einer anderen Kandidatin, mit mehr Energie für den Wahlkampf und den Job im Weissen Haus, liessen sich unter dem Eindruck von Bidens holpriger Vorstellung nicht mehr bändigen.

Und klar, die Geduld derer, die einen solchen Neustart wollen, ist ebenfalls begrenzt: Wer auch immer sonst für die Demokraten gegen Trump antreten soll – er oder sie muss schnell durchstarten, jeder Tag bis zur Wahl zählt, und es sind nicht mehr viele bis November. Das gilt ja selbst dann, wenn es bei Biden als Kandidat bleiben soll.

«Ich gehe nirgendwo hin»

Biden besteht – manche sagen: stur – darauf, dass er es kann. Dass er dem Amt und dem Gegner gewachsen ist. «Ich gehe nirgendwo hin», sagte er am Freitag bei einer Wahlkampfveranstaltung in Detroit, nicht zum ersten Mal. Überzeugt sind davon aber offenbar immer weniger Anhängerinnen und Anhänger der Partei.

Das Attentat auf Donald Trump am Wochenende schien zunächst all das Gerede über Bidens Patzer und Tattrigkeiten zu überlagern, beendet ist das Thema damit für viele nicht. Und die Pläne für eine vorzeitige Nominierung tragen da eher nicht zur Beruhigung bei. In einer aktuellen Reuters/Ipsos-Umfrage sprachen sich 39 Prozent der Demokraten dafür aus, dass er seine Kandidatur aufgeben solle, kurz nach der TV-Debatte waren es 32 Prozent gewesen. Dazu kommen viele Stimmen mit Gewicht, die Ähnliches fordern, und die grossen Spender der Partei ziehen auch nicht mehr so einfach mit.

Jetzt auf

Biden ist somit nicht der Einzige, der nervtötend viele Gespräche darüber führt, wie es weitergehen kann. Und nicht wenige, die lieber ohne ihn in die Zukunft gehen wollen, melden sich in diesen Tagen bei der früheren Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, die noch immer einigen Einfluss hat. Sie hatte sich zuletzt etwas gewunden und festgestellt, die Debatte über Bidens Tauglichkeit sei legitim, er müsse aber selbst entscheiden.

Offenbar setzen nun manche Hoffnungen in sie, wenn es darum geht, diese Entscheidung zu forcieren. Es heisst, sie sei «sehr empfänglich» für die Sorgen mancher Abgeordneter, die nicht an Bidens Siegchancen glauben, berichtet etwa Politico. Demnach erwecke sie stark den Eindruck, seinen Rückzug zu befürworten. Vielleicht wäre sie tatsächlich die beste Überbringerin der Botschaft: Zieh dich zurück, solange du es noch selbst bestimmen kannst. Sie hatte es so gemacht und damit einen Generationenwechsel in der Führung ermöglicht.

Biden allerdings scheint sich gegen schlechte Nachrichten und Kritik mehr und mehr abzuschotten. Das fürchten zumindest viele, die ihren Unmut deshalb verstärkt öffentlich machen. Der Kreis derer, mit denen er sich ernsthaft berate, werde zusehends kleiner, heisst es. Die vorgezogene Nominierung passt da gut ins Bild der zuletzt kolportierten Strategie, schlicht die Uhr herunterlaufen zu lassen.

Sprich: Jeder Tag, an dem er der Kritik standhält, verringert die Chancen, dass der Widerstand gegen seine Kandidatur so stark wird, dass er doch noch weichen muss. Sie sollen einsehen, dass es nicht anders geht. Bloss, ob nun Ende Juli oder Mitte August die Entscheidung fallen soll: Für Chaos und Revolution bleibt allemal genug Zeit. Es brodelt weiter, und Geduld haben viele nicht mehr.

Dieser Artikel wurde zuerst auf Zeit Online veröffentlicht. Watson hat eventuell Überschriften und Zwischenüberschriften verändert. Hier geht’s zum Original.