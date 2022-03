Analyse

Joe Biden: Alle sind froh, ist er und nicht Trump Präsident - aber der Druck wächst

Er muss die Ukraine unterstützen, ohne einen Atomkonflikt zu riskieren und Verantwortung zeigen, ohne angreifbar zu werden: Der Krieg verschärft auch Joe Bidens Krise.

Johanna Roth / Zeit Online

Unter Druck: Joe Biden. Bild: keystone

Wie auch immer man zum aktuellen US-Präsidenten steht: Die Welt kann froh sein, dass er nicht Donald Trump heisst. Vergangene Woche gab der ehemalige Amtsinhaber bei einem Dinner mit republikanischen Grossspendern einen Einblick in seine Gedankenwelt, in der er den Krieg in der Ukraine folgendermassen beenden würde: US-amerikanische Kampfjets müssten Russland einfach «in Grund und Boden bomben», aber natürlich gut getarnt – mit chinesischen Flaggen. «Und dann», Trump weiter, «sagen wir, das waren wir nicht, sondern China war's, und dann fangen sie an, sich gegenseitig zu bekämpfen, und wir lehnen uns zurück und gucken zu.» Die anwesenden Gäste sollen gelacht haben, als seien sie sicher, dass er nur einen Scherz machte. Aber wann weiss man das bei Trump schon so genau?

Ohne Umwege in den Dritten Weltkrieg – das ist von Joe Biden nicht zu erwarten. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine versucht der US-amerikanische Präsident vielmehr, den richtigen Mittelweg zwischen Konfrontation und Beistand zu finden. Und das ist gar nicht so einfach bei Atomwaffendrohungen aus Moskau einerseits und innenpolitischem Handlungsdruck andererseits.

Immer deutlicher zeigt sich: Weder Diplomatie noch Wirtschaftssanktionen bringen Russland bislang dazu, seine Truppen zurückzuziehen. Aufgehalten werden sie bislang vor allem von militärischer Verteidigung in Form der sich verzweifelt wehrenden Ukraine. Die fleht immer drängender um Unterstützung – und bekommt sie auch, allerdings mit einer klaren Obergrenze: Dass Nato-Staaten Truppen statt nur Waffen und Munition schicken, ist ein klares Nein, auch und gerade aus den USA.

Nicht allein wegen der Hemmschwelle eines absehbaren und möglicherweise nuklear eskalierenden Konflikts mit Russland. Die Einsätze im Irak und in Afghanistan, bei denen mehrere Tausend US-Soldaten und -Soldatinnen starben, haben sich tief ins öffentliche Gedächtnis eingegraben. Dass Biden zu seiner Zeit als Vizepräsident dagegen war, US-amerikanische Truppen nach Afghanistan zu schicken, nützte ihm politisch später nicht mehr viel: Den Beschluss zum Abzug hatte er zwar von Trump geerbt, aber dass er dann so chaotisch und gefährlich verlief, wird der Fehleinschätzung seiner Regierung zugeordnet, wie ein in der Washington Post geleakter Bericht der Army feststellte. Und auch der Öffentlichkeit hatte Biden kurz zuvor noch versichert, eine Machtübernahme der Taliban sei so schnell nicht zu befürchten – was, als es sich im Nachhinein als falsch erwies, auf seine ohnehin schwankenden Zustimmungswerte schlug. Dass die USA ihre Bürgerinnen und Bürger in der Ukraine so frühzeitig warnten, man werde sie im Falle eines Kriegsausbruchs nicht retten, lässt sich auch als Absicherung gegen ein erneutes Desaster wie in Kabul verstehen.

Auch eine Flugverbotszone, die Zivilistinnen schützen würde, gilt als De-Facto-Kriegseintritt und scheint weiterhin ausgeschlossen. Eine Stufe darunter wird es schon konkreter – und komplizierter. Was die Ukraine sich ebenfalls dringend wünscht, sind Kampfflugzeuge. Die MiG-29 der polnischen Luftwaffe wären ideal: Sie sind noch aus sowjetischer Produktion, ukrainische Pilotinnen können sie ohne grössere Einweisung fliegen. Und so war die Hoffnung gross, als US-Aussenminister Antony Blinken am vergangenen Wochenende sagte, man sei in «sehr regen Diskussionen» mit Polen darüber, wie man dem Land seine Kampfflugzeuge ersetzen könne, wenn es die eigenen Maschinen der Ukraine übergäbe.

Dann aber wurden die Bedenken innerhalb der US-Regierung offenbar doch zu gross: Was, wenn Russland diesen Deal zum Anlass nähme, auch die Nato anzugreifen? Die Zusagen aus Washington wurden aufgeweicht: Man stehe einer Lieferung an die Ukraine nicht im Wege, könne aber einen zeitnahen Ersatz nicht garantieren. Das hätte bedeutet: Ausgerechnet Polen, dessen Warnungen vor Putin über Jahre hinweg abgetan wurden und das aufgrund seiner Lage gegenüber Russland mit am exponiertesten ist, hätte womöglich über Monate ohne einsatzfähige Luftwaffe dagestanden. Auch wenn die Nato ihre Präsenz in Osteuropa zuletzt verstärkt hat: Das wirkte nicht wie jene Geschlossenheit des Westens, derer man sich gerade in Washington immer wieder rühmt.

Die polnische Strategie, daraufhin Druck auf die USA auszuüben mit der Ankündigung, man wolle die Flugzeuge auf die US-Militärbasis Ramstein in Deutschland bringen, von wo aus sie in die Ukraine starten könnten, sollte offenbar einen Überraschungseffekt haben. Die Regierung in Washington reagierte tatsächlich konsterniert. Und ablehnend: Ein Transfer der Flugzeuge via Ramstein bringe «ernsthafte Bedenken für das gesamte Nato-Bündnis» mit sich, sagte ein Sprecher des Pentagon. Nicht mal eine Woche nachdem Bidens Aussenminister einen Deal mit Polen selbst zum Thema gemacht hatte, kam also aus Washington das für alle Welt deutlich verständliche Signal: Ach nee, dann lieber doch nicht.

Wie der Ukraine beistehen, wie den Westen zusammenhalten, wie Führungsstärke beweisen, ohne eine direkte Konfrontation mit Russland zu riskieren? Für die USA als wichtigster Nato-Staat ist das die härteste geopolitische Herausforderung seit vielen Jahren, die sich in immer neuen Formen präsentiert. Etwa in dem Dilemma, in welchem Umfang man der Ukraine jetzt noch geheimdienstliche Erkenntnisse zur Verfügung stellen kann, ohne die Grenze zur Kriegsbeteiligung zu überschreiten. Für Joe Biden kommt der Konflikt jetzt, ein halbes Jahr vor den Kongresswahlen, zu einem empfindlichen Zeitpunkt. Er muss Verantwortung übernehmen, ohne sich angreifbar zu machen.

Oder eher: sich noch angreifbarer zu machen als ohnehin schon. Dass im ersten Jahr der Biden-Präsidentschaft, in der seine zentralen Wahlkampfvorhaben scheiterten, auch noch die Inflation zunahm, hängen ihm die Republikaner schon länger genüsslich an. Jetzt ziehen die Benzinpreise, ein politisch ohnehin sensibles Thema, noch mal erheblich an. Und obwohl eine Mehrheit der US-Bürgerinnen das Embargo auf russische Öllieferungen befürwortete, sagt das wenig darüber aus, welchen Rückhalt Biden in der Bevölkerung hat – und ob seine aktuell leicht steigenden Zustimmungswerte anhalten.

Einerseits rückt durch den Krieg die politische Spaltung, die das Land so quält, in den Hintergrund; Demokraten wie Republikaner sind weitgehend geeint in ihrer Verurteilung des russischen Angriffs. Wie damit umzugehen ist, darüber gehen die Meinungen wild durcheinander. Auch prominente Demokraten wie Bob Menendez, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, haben sich für den Kampfjetdeal ausgesprochen. Adam Kinzinger, einer der wenigen Republikaner, die sich Trump offen entgegenstellen, verurteilte das Scheitern der Pläne: «Die Ukraine kämpft für uns alle, also sollten wir sie dafür ausrüsten.»

Je unmittelbarer die Folgen der jeweiligen Entscheidung auch den US-amerikanischen Alltag betreffen, desto komplizierter wird sie für Biden und seine Regierung – und desto heftiger schlachten seine Gegner sie aus. Einen Importstopp für russisches Öl etwa hatten die Republikaner dringend gefordert. Biden erliess ihn und bemühte sich, dabei klarzumachen, dass nicht er der Verantwortliche dafür sei, dass das Tanken nun teurer werde: «Das ist Putins Preisanstieg», sagte er analog zum stetig wiederholten «Das ist Putins Krieg» des Weissen Hauses.

Das hindert Leute wie Elise Stefanik, prominente Trump-Unterstützerin im Repräsentantenhaus, nicht daran, genauso mantraartig zu wiederholen, Biden seinerseits führe «Krieg» gegen die US-amerikanische Wirtschaft. Schlichter Populismus, aber einer, der verfangen könnte, je mehr die ökonomischen Randwellen des Krieges an Tanksäulen und auf Kassenzetteln in Georgia, Arizona oder anderen Swing States auftauchen. Ruft man sich dann noch in Erinnerung, wie eng verflochten Trumps Aufstieg und Putins versuchte Destabilisierung der US-amerikanischen Demokratie waren, dann liegt der Gedanke nicht völlig fern, dass der russische Präsident sich von diesem Krieg einen Nebeneffekt erhofft: je geschwächter Biden, desto besser.

Der US-Präsident hat eine klare Linie gezogen: Die USA werden keinen Krieg in der Ukraine führen. Aber das Eskalationspotenzial auf russischer Seite ist noch immer hoch und mit jedem neuen Schritt steht Biden wieder vor der Frage, was diese Linie bedeutet. Die Ukraine fürchtet nun einen möglichen russischen Chemieangriff. Biden – der mal Teil einer Regierung war, die dem syrischen Machthaber Assad für den Einsatz solcher Waffen harte Konsequenzen androhte, aber sie nie folgen liess – sagte dazu, Russland müsse mit einem «hohen Preis» rechnen. Was auch immer das heissen mag.

