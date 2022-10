Analyse

Hier droht bald das grösste Unheil für die US-Demokratie

Mitten im Wahlkampf könnte der Oberste Gerichtshof der USA das Recht auf freie Wahlen einschränken. Davon würde am Ende möglicherweise Donald Trump profitieren.

Johanna Roth / Zeit Online

Ein Artikel von

Am 8. November wählen die USA einen neuen Kongress. Es ist die erste landesweite Wahl seit der Präsidentschaftswahl 2020 und dem Angriff auf das Kapitol. Donald Trump steht nicht auf dem Wahlzettel, dafür aber zahlreiche Kandidatinnen, die wie er behaupten, die Wahl 2020 sei «gestohlen» worden und Joe Biden nicht rechtmässiger Präsident der USA. Und es gibt nach wie vor viele Millionen Menschen, die ihnen das glauben.

Vergangene Woche beriet der Supreme Court zum ersten Mal über den Fall Moore versus Harper. Bild: www.imago-images.de

Die Verschwörung, die am 6. Januar des vergangenen Jahres in teils tödliche Gewalt mündete, hat nichts von ihrer Bedrohung verloren. Trump und seine Unterstützer spielen offen mit dem Szenario eines Bürgerkriegs, während sich schon jetzt abzeichnet, dass er 2024 erneut versuchen wird, an die Macht zu kommen – mit allen schwerwiegenden Folgen, die das für die US-Demokratie haben würde. Als wäre das nicht genug, steht auch grundsätzlich die Frage im Raum, wie in diesem Land künftig Wahlen stattfinden – und wessen Stimme wie viel zählt.

Darüber wird in den kommenden Monaten der Supreme Court entscheiden, das höchste Gericht der Vereinigten Staaten. Die rechte Mehrheit der Richterinnen und Richter – deren Ernennung Trumps Vermächtnis ist – liess schon im vergangenen Sommer erahnen, wie sie ihren Auftrag versteht. Ihre Argumentation, auf der die Abschaffung des grundlegenden Rechts auf Schwangerschaftsabbrüche beruhte, deutete in eine gefährliche Richtung: Entscheidungen über solche Gesetze gehörten zurück in die Hand der Bundesstaaten.

Der Supreme Court soll Macht zementieren

Im ersten Moment klingt das nach einem Dienst an der Demokratie. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. In den Parlamenten der Bundesstaaten regiert mehrheitlich die Republikanische Partei, die jahrzehntelang auf die Mehrheit am obersten Gericht hingearbeitet hat, um eine konservative bis reaktionäre Agenda durchzusetzen. Der Supreme Court soll vor allem dazu dienen, ihre Macht zu zementieren. Macht, die im Zweifel unabhängig davon ist, wie viele Wählerstimmen man bekommen hat.

Vergangene Woche beriet der Supreme Court zum ersten Mal über den Fall Moore versus Harper. Darin geht es um das – mehrheitlich republikanisch besetzte – Parlament von North Carolina. Das hatte ein Gesetz verabschiedet, das die Grenzen der 14 Wahlkreise im Bundesstaat zugunsten der Republikaner festlegte. Zehn der 14 Wahlkreise würden so dank des Mehrheitswahlrechts selbst dann an sie gehen, wenn die Demokraten rein rechnerisch 50 Prozent der Stimmen holten.

Es war ein besonders dreister Fall des sogenannten Gerrymandering, bei dem die jeweils regierende Partei (meist die Republikaner) Wahlbezirke so verformt, dass die Wählerklientel für sie selbst besonders vorteilhaft ist.

In North Carolina wie auch anderswo haben die Republikaner Gefallen an einer Theorie gefunden, um das zu legitimieren: die der Independent State Legislature, einer unabhängigen Gesetzgebung der Bundesstaaten. Das klingt zunächst harmlos, schliesslich gibt es in den USA vom Rechtsabbiegen bis zum Fluchen in Hörweite von Kindern alle möglichen Gesetze, die sich je nach Staat unterscheiden.

Diese Doktrin aber – kurz ISL – zielt auf etwas, das seit der Bürgerrechtsbewegung in den Sechzigerjahren aus gutem Grund eigentlich Bundessache ist: das Recht auf freie und unabhängige Wahlen. Ihre Anhänger legen die US-Verfassung so aus, dass auch den Ablauf von Wahlen auf Bundesebene die Parlamente der einzelnen Staaten regulieren sollten, ungehindert von Gerichten oder Gouverneuren.

Nicht nur der Fall aus North Carolina liegt derzeit beim Supreme Court. Das republikanisch regierte Alabama versucht, durch ein ähnliches Zurechtbiegen der Wahlkreise den Voting Rights Act von 1965 zu begraben, der die rassistische Ungerechtigkeit beim Wahlrecht beenden sollte, aber schon seit langem schrittweise unterwandert wird.

Die Bevölkerung des Bundesstaats ist zu knapp 27 Prozent Schwarz, aber noch immer verzeichnet nur ein einziger von sieben Wahlbezirken eine mehrheitlich Schwarze Bevölkerung. Eigentlich müssten es mindestens zwei sein.

Während die Independent State Legislature für jene Teile der Republikanischen Partei immer attraktiver wird, denen demokratische Prinzipien wie freie Wahlen eher lästig sind, wird sie von Fachleuten selbst aus dem konservativen Spektrum für Unsinn gehalten. In der Vergangenheit hatte auch der Supreme Court Fälle mit ISL-Argumentation wiederholt zurückgewiesen, aber da waren seine Mehrheitsverhältnisse noch andere. Dass er den Fall aus North Carolina überhaupt annahm, ist alarmierend: Gibt er den Republikanern recht, schafft er einen Präzedenzfall – und macht aus dem ISL-Fantasiegebilde geltendes Recht.

Donald Trumps Versuch, die Wahl 2020 nachträglich zu seinen Gunsten zu kippen, scheiterte. Bild: keystone

Das gibt den Parlamenten keine automatische Befugnis, Wahlergebnisse zu manipulieren. Die Gefahr, die dieser Fall birgt, ist subtiler: eine De-facto-Abschaffung der Gewaltenteilung.

Kein Gericht könnte die örtlich regierenden Republikaner mehr daran hindern, den Zuschnitt von Wahlkreisen zu manipulieren, den Ablauf von Wahlen zu beeinflussen oder das Wahlrecht besonders für Minderheiten massiv einzuschränken; allein im Jahr 2022 haben sieben Bundesstaaten entsprechende Gesetze beschlossen.

Das Gericht könnte beeinflussen, wer der nächste US-Präsident wird

Und das nützte am Ende vor allem einer Person. Donald Trumps Versuch, die Wahl 2020 nachträglich zu seinen Gunsten zu kippen, scheiterte. Die Strategie hinter diesem Versuch ist inzwischen en detail bekannt, auch dank der Arbeit des Untersuchungsausschusses zum 6. Januar. Einzelne Bundesstaaten sollten demnach falsche – oder, wie die Trump-Mitverschwörer sie nennen, «alternative» – Wahlleute entsenden, die dann statt Biden Trump zum Präsidenten wählten.

Damals fand er nicht genügend Republikaner, die dazu bereit gewesen wären. 2024 könnte das anders laufen. Nicht nur das Repräsentantenhaus und Teile des Senats in Washington werden sich neu zusammensetzen. Auch mehr als 80 parlamentarische Kammern in den einzelnen Bundesstaaten stehen am 8. November zur Wahl.

Am Ende könnten es die Republikaner in North Carolina, Pennsylvania oder Georgia sein, die nicht nur bestimmen, wessen Stimme bei künftigen Wahlen zählt, sondern auch massgeblich darüber entscheiden, wer 2024 US-Präsident wird – ermächtigt von einem Bundesgericht, das sich nicht mehr der Verfassung verpflichtet fühlt, sondern einer antidemokratischen Minderheit.

Welche Partei vom kommenden Jahr an die Mehrheiten in den beiden Kammern des Kongresses hält, ist wichtig. Aber das grössere Unheil für die US-Demokratie droht an anderen Stellen.

Dieser Artikel wurde zuerst auf Zeit Online veröffentlicht. Watson hat eventuell Überschriften und Zwischenüberschriften verändert. Hier geht’s zum Original.