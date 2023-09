Analyse

US-Juristen wollen Trumps Kandidatur verhindern – doch ist das gescheit?

Prominente US-Juristen sehen in der Verfassung ein Mittel, eine zweite Amtszeit Donald Trumps abzuwenden. Doch dieser Weg ist juristisch und politisch heikel.

Johanna Roth / Zeit Online

Mehr «International»

Ein Artikel von

Darf Donald Trump jemals wieder Präsident der USA werden? Auf keinen Fall, so empfinden es viele Menschen, die der Sturm auf das Kapitol 2021 tief erschüttert hat. Rechtlich schien die Antwort dagegen bislang klar: Ja, er darf.

Donald Trump im August auf dem Golfplatz. Bild: www.imago-images.de

Auch wenn Trump in einem der vier gegen ihn laufenden Strafverfahren verurteilt werden sollte, selbst wenn er am Wahltag sogar schon im Gefängnis sässe – es gibt kein Gesetz, das es ihm verbieten würde, sein Amt trotzdem anzutreten. Die US-Verfassung kennt nur drei Voraussetzungen für einen Präsidenten: Mindestalter 35 Jahre, geboren in den Vereinigten Staaten und wohnhaft ebendort seit mindestens 14 Jahren. So steht es in Artikel II.

Allerdings gibt es da noch eine andere Stelle in der Verfassung, laut der Trump sich für die kommende Wahl längst disqualifiziert haben könnte. Im 14. Verfassungszusatz, Abschnitt drei, heisst es, niemand dürfe je wieder ein Amt auf Bundesebene bekleiden, der zuvor «einen Eid geleistet hat, die Verfassung der Vereinigten Staaten zu unterstützen, und sich dann an einem Aufstand oder einer Rebellion gegen dieselbe beteiligt oder den Feinden derselben Hilfe oder Beistand geleistet hat».

Trumps Versuch, die Wahl 2020 zu kippen und selbst an der Macht zu bleiben, der Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021, zu dem der damalige Präsident seine Anhänger in aller Öffentlichkeit angestiftet hatte – erfüllt das diese Voraussetzungen nicht geradezu bilderbuchhaft?

Nicht nur graue Theorie

Ja, sagen zwei der renommiertesten Juristen der USA, der ehemalige Bundesrichter Michael Luttig, selbst Republikaner, und der emeritierte Harvard-Verfassungsrechtler Laurence Tribe. Trumps Auftreten rund um die Wahl 2020 und den 6. Januar, argumentieren sie in einem Gastbeitrag für den Atlantic, machten eine erneute Präsidentschaft Trumps unzulässig.

«Niemand, der versucht hat, unsere Verfassung zu untergraben und diese später für ‹beendet› erklärte», schreiben die beiden in Anspielung auf eine entsprechende Äusserung Trumps, «kann in gutem Glauben den Eid ablegen.» Sie berufen sich auch auf die konservativen Juraprofessoren William Baude und Michael Stokes Paulsen, die zuvor in einer juristischen Fachzeitschrift zu demselben Schluss kamen.

Trump verhindern, aber wie? Diese Frage ist nicht nur graue Theorie. Eine Gruppe von Wählerinnen und Wählern, vertreten durch die Non-Profit-Organisation Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW), hat in der vergangenen Woche im US-Bundesstaat Colorado Klage eingereicht. Die Gruppe fordert, dass Trump dort gar nicht erst zur Wahl zugelassen wird. Es käme einer «Pflichtverletzung» des Staatssekretärs – das entspricht in US-Bundesstaaten in etwa einem Innenminister, der zugleich oberster Wahlverantwortlicher ist – gleich, seinen Namen auf dem Wahlzettel zu belassen.

Zwei andere Wählervereinigungen haben eine Kampagne gestartet, um Wahlverantwortliche in wichtigen Bundesstaaten dazu zu bewegen, Trump von der Wahl auszuschliessen. Die Staatssekretärin von Michigan sagte bereits, sie wolle sich mit Kollegen in anderen Bundesstaaten dazu beraten. Und in einer gemeinsamen Erklärung verkündeten der Generalstaatsanwalt und der Staatssekretär von New Hampshire – beide Republikaner – vergangene Woche, auch sie wollten die Frage «sorgfältig prüfen».

Zumindest die Klage in Colorado dürfte eher geringe Erfolgschancen haben, schätzt Derek Muller, Experte für Wahlrecht an der University of Notre Dame. Es sei bislang nicht geklärt, ob der Staatssekretär in Colorado überhaupt die Befugnis hätte, Kandidaten auf dieser Grundlage von der Wahl auszuschliessen, sagt Muller. «Wir befinden uns hier auf weitgehend unerkundetem Gebiet. Es kann also gut sein, dass es in dem Fall gar nicht erst um die eigentliche Frage des 14. Verfassungszusatzes geht.»

Dazu komme, dass die Meldefristen für die parteiinternen Vorwahlen noch gar nicht verstrichen seien, aus Sicht eines Gerichts die Frage also bislang eine rein hypothetische sei. Zumal die Verfassung nicht erwähnt, ob die Klausel schon greift, wenn jemand sich um ein Amt bewirbt; dort ist nur vom Ausüben eines Amts die Rede.

Das föderale System der USA ist kompliziert, jeder Bundesstaat macht für Wahlen seine eigenen Regeln und Gesetze. Das kollidiert nicht selten mit Bundesrecht oder der Verfassung, die durch ihr Alter und ihre Knappheit viele Entscheidungen zu Auslegungssachen mit entsprechendem Spielraum macht. Tatsachen schafft im Zweifelsfall erst die Rechtsprechung des Supreme Courts – ein Prozess, der sich häufig über Jahre hinzieht. So war es zuletzt in diversen Fällen zu beobachten, die sich mit dem Zuschnitt von Wahlkreisen oder dem allgemeinen Zugang zu Wahlen befassten.

Mindestalter 35 Jahre, geboren in den Vereinigten Staaten und wohnhaft ebendort seit mindestens 14 Jahren: Trump erfüllt die formalen Anforderungen an einen US-Präsidenten. Bild: keystone

Die Grundsatzdebatte über den Sinn des Vorhabens, Trump per verfassungsrechtlichem Einwand an der Wahlteilnahme zu hindern, ist derweil in vollem Gange. Ein Einwand dagegen: Insurrection, also gewaltsamer Aufstand gegen die Vereinigten Staaten, ist nicht unter den zahlreichen Straftatbeständen, wegen derer sich Trump bald vor verschiedenen Gerichten verantworten muss. Und ein Amtsenthebungsverfahren im Kongress wegen dieses Vorwurfs blieb ohne Ergebnis. Die vier Verfassungsexperten sehen beides nicht als Hindernis: «Die Disqualifikationsklausel wirkt unabhängig von einem solchen Strafverfahren und auch unabhängig von einem Amtsenthebungsverfahren», schreiben etwa Luttig und Tribe.

Weiterhin steht die Frage, ob die Klausel überhaupt noch zeitgemäss ist: Der 14. Verfassungszusatz stammt aus den späten 1860er-Jahren, also der Zeit unmittelbar nach dem amerikanischen Bürgerkrieg. Absatz drei zielte auf Politiker, die gegen die Union gekämpft hatten. Die unterlegenen Südstaaten sollten daran gehindert werden, Männer, die sich am Aufstand gegen den Norden beteiligt hatten, auf ihre alten Posten in Washington zu entsenden. Seitdem wurde die Klausel nur selten angewandt – und noch nie in einem Präsidentschaftswahlkampf.

Doch Absatz drei sei kein Relikt aus der Vergangenheit, schreiben Luttig und Tribe, «sondern gilt heute mit derselben Kraft und Wirkung wie am Tag seiner Ratifizierung». Dafür spricht, dass Trump nicht der Erste wäre, der in diesem Zusammenhang sein Amt nicht ausüben dürfte. Im vergangenen Jahr entschied ein Bezirksgericht in New Mexico, dass ein örtlicher County Commissioner – eine Art Landrat – seinen Posten umgehend räumen müsse. Der Mann war am Sturm auf das Kapitol beteiligt gewesen.

«Ich kann Trump nicht vom Wahlzettel streichen»

Die Frage, ob dies auch auf Trump zutreffen sollte, sie ist keine ausschliesslich juristische, sondern eine politisch hochbrisante. Denn was würde es in der Praxis bedeuten, jenen Bewerber von der Wahl auszuschliessen, für den sich – Stand jetzt – rund die Hälfte der republikanischen Wählerschaft ausspricht?

«Man riskiert, viele Tausend Wähler zu entmündigen», sagt Rick Hasen, Experte für Wahlrecht an der University of California in Los Angeles. Diese Frage solle deshalb möglichst vor den Wahlen geklärt werden.

Sprich: Trump per Order einzelner Wahlverantwortlicher gar nicht erst zuzulassen, wäre noch das kleinere Übel im Vergleich zu dem Szenario, dass er zwar gewählt würde, laut Artikel drei aber sein Amt nicht ausüben darf. Das nämlich könnte, so erklärt es Hasen, theoretisch auch der Kongress entscheiden, wenn er am 6. Januar 2025 zusammenkommt, um den Wahlausgang zu bestätigen. Praktisch ist das allerdings angesichts der derzeitigen Mehrheitsverhältnisse nahezu ausgeschlossen.

Eine schnelle gerichtliche Klärung wiederum ist schon deshalb unwahrscheinlich, weil Trump sich juristisch wehren dürfte. Es würde dauern, bis die jeweiligen Fälle durch die Instanzen im Supreme Court ankommen. Zudem gehen die Meinungen in dieser Sache weit auseinander: Während die Kläger in Colorado selbst Republikaner sind, spricht sich ausgerechnet Brad Raffensperger gegen die Strategie aus – jener republikanische Staatssekretär im Bundesstaat Georgia, der sich einst Trumps Aufforderung widersetze, fehlende Stimmen für diesen zu «finden».

«Ich kann Trump nicht vom Wahlzettel fernhalten», schreibt Raffensperger in einem Gastbeitrag für das konservative Wall Street Journal. Weder Staatssekretäre noch Gerichte dürften über Trumps Tauglichkeit für das Amt entscheiden, argumentiert Raffensperger, sondern allein die Wählerinnen: «Die amerikanische Bevölkerung wird ihre eigene Entscheidung treffen.»

Die Wähler sind tief gespalten

Und was denkt die amerikanische Bevölkerung? Dass die Ereignisse des 6. Januar überhaupt die Kriterien einer insurrection erfüllen, sehen nur 52 Prozent der US-Amerikaner so. Was Trumps Verantwortlichkeit für die ihm vorgeworfenen Vergehen betrifft, ist die Wählerschaft ebenfalls tief gespalten. Während die eine Hälfte überzeugt ist, er habe das Gesetz gebrochen, glauben über 80 Prozent der Republikaner, die Ermittlungen seien politisch motiviert. Und der Prozess, der über Trumps Verantwortlichkeit für die Gewalt am 6. Januar 2021 entscheidet und die öffentliche Meinung zumindest geringfügig beeinflussen könnte, beginnt erst im kommenden Frühjahr und dürfte sich über viele Monate hinziehen.

Jetzt auf

Angenommen, einer oder mehrere Wahlverantwortliche strichen Trump erfolgreich vom Wahlzettel, und statt seiner gewönne im November Joe Biden: Man wüsste nie genau, ob andernfalls auch Biden gewonnen hätte oder vielleicht doch Trump. Er selbst würde es natürlich so darstellen, als hätten die Demokraten ihm und dem ganzen Land den Sieg «gestohlen» – noch viel erbitterter und skrupelloser als 2020. Und die vier von zehn US-Amerikanern, die noch immer daran glauben, damals sei es nicht mit rechten Dingen zugegangen? Ihr Misstrauen würde sich erhärten, ihre Zahl mutmasslich wachsen.

Dann ist da noch eine weitere Gefahr, auf die Wahlrechtsexperte Hasen hinweist: «Es ist gut möglich, dass erst recht Schaden entsteht, wenn diese Bemühungen scheitern. Etwa, wenn ein Gericht feststellt, Trump habe sich keines Aufstands schuldig gemacht.»

Wie schon in so vielen Momenten zeigt sich: Die Verfassung, auf die viele Menschen in den USA stolz sind, hat das Land nicht vorbereitet auf einen wie Donald Trump. So bleiben die Mittel und Wege, noch mal vier Jahre unter ihm zu verhindern, nicht nur begrenzt. Sondern sie führen auch in ein Dilemma: Sie könnten mindestens genauso grossen Schaden wie Nutzen anrichten.

Dieser Artikel wurde zuerst auf Zeit Online veröffentlicht. Watson hat eventuell Überschriften und Zwischenüberschriften verändert. Hier geht’s zum Original.