Zwei Diktatoren unter sich: Kim Jong Un und Wladimir Putin. Bild: keystone

Analyse

Das Duo des Grauens – zwei Diktatoren unter sich



Russland und Nordkorea wollen militärisch kooperieren. Dahinter steht das Problem, dass Putin im Krieg die Munition ausgeht. Kim Jong Un könnte das für sich nutzen.

Steffen Richter / Zeit Online

Nordkoreas Diktator wird es gefreut haben. Endlich mal wieder eine offizielle Einladung ins Ausland. Wladimir Putin hatte ihn zu einem Treffen am Weltraumzentrum von Wostotschny in der Amur-Region geladen. Dafür ist Kim Jong Un extra über 2'000 Kilometer in seinem ebenso gesicherten wie luxuriösen Sonderzug aus der Hauptstadt Pjöngjang angereist. Der wegen seines international geächteten Atomprogramms diplomatisch fast vollständig isolierte Kim hatte Nordkorea seit Beginn der Covid-19-Pandemie vor fast vier Jahren nicht mehr verlassen. Seine letzte Auslandsreise führte ihn 2019 in die russische Pazifikstadt Wladiwostok – wo er auch auf Putin traf.

Dass sich die beiden jetzt ausgerechnet im russischen Weltraumbahnhof trafen, ist kein Zufall. Das Gespräch der beiden Diktatoren wird sich vor allem um Rüstungsthemen gedreht haben. Schon vor dem Treffen am Mittwoch mit Putin zeigte sich Kim im Kosmodrom interessiert an Trägerraketen für die Raumfahrt. Nordkorea hat hier offensichtlich Bedarf. In den vergangenen Monaten war man wiederholt daran gescheitert, den ersten militärischen Aufklärungssatelliten ins All zu bringen. Kim wird sich von Russland daher technische Hilfe versprechen. Dafür hat er am Mittwoch dem russischen Staatschef «bedingungslose Unterstützung» zugesagt und meinte damit Putins Krieg gegen die Ukraine.

Für den militärisch-technischen Charakter des Treffens spricht auch die Zusammensetzung von Kims Reisetross. Die Nordkorea-Beobachter des Fachmediums NK News haben analysiert, wer alles mit ihm in den Zug nach Russland gestiegen ist: hochrangige Militärbeamte, darunter ein Verantwortlicher der Munitionsindustrie, ein Vertreter aus der Weltraumwissenschaft, ein Marine- und ein Luftwaffenkommandant. Die Besetzung bestätigt, dass es Kim und Putin um Waffentechnik und Rüstungsdeals geht.

Nordkorea verfügt über viele konventionelle Waffen

Präsident Putin benötigt für seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine Nachschub. Konkret braucht sein Militär Munition für Raketenwerfer und Artillerie, 122- und 152-mm-Granaten, sowie Panzerabwehrraketen. Tatsächlich liegt er damit bei Nordkorea auch ganz richtig. Zwar steht die Herrscherfamilie seit 1996 wegen der verbotenen und von den UN und den USA sanktionierten Entwicklung von Atomsprengköpfen und Trägersystemen im Fokus der internationalen Öffentlichkeit, aber das Land produziert auch andere Rüstungsgüter.

Weniger bekannt ist, dass Nordkorea ein mit konventionellen Waffen extrem gerüstetes Militär unterhält. Als Drohung gegen das demokratische Südkorea und deren Schutzmacht, den USA. Die Grenzregion zwischen Nord und Süd ist auf beiden Seiten voll von konventionellen Waffensystemen. Nordkorea könnte durchaus aus seinem reichhaltigen Bestand eine gewisse Menge Munition an Russland abgeben. Dafür muss Wladimir Putin aber Kim Jong Un etwas bieten

In der über drei Generationen in Nordkorea regierenden Kim-Familie herrscht seit dem Korea-Krieg von 1953 eine gewisse Paranoia vor einem Regimesturz durch die in Südkorea stationierten US-Truppen. Deshalb entwickelt das Regime Atomraketen und deswegen gibt es auch die hochgerüstete Grenze. Am Ende würden daher wohl auch nicht besonders viele Granaten geliefert, vermutet der russische Analyst Boris Bondarew. Nordkorea sei auf Reserven angewiesen und würde kaum nennenswerte Teile seines Arsenals abgeben. Die Rüstungsindustrie müsste dann eigens neue produzieren. Zudem weist Bondarew darauf hin, dass die Güter wegen der sanktionsbedingten Isolation Nordkoreas über die Transsibirische Eisenbahn transportiert werden müssten, was langsam und schwerfällig wäre.

Kim Jong Un winkt Wladimir Putin zum Abschied. Bild: keystone

Etwas unsicher ist auch die Qualität der nordkoreanischen Artilleriegeschosse: 2010 etwa feuerte Nordkorea 170 Granaten auf die südkoreanische Insel Yeonpyeong, vier Menschen starben. Dem renommierten Nordkorea-Thinktank 38 North zufolge fielen mehr als die Hälfte der Geschosse rund um die Insel ins Meer. 20 Prozent der Granaten, die auf der Insel niedergingen, explodierten nicht. Diese hohe Fehlerquote deutet laut dem Bericht darauf hin, dass entweder die Qualitätskontrolle während der Herstellung in Nordkorea mangelhaft ist oder die Lagerungsbedingungen schlecht seien.

Dass Russland dennoch bei Nordkorea Artilleriegeschosse nachfragt, dürfte auf den Mangel daran in Russland hinweisen. Allerdings würde ein Zugang zu den Vorräten Nordkoreas den Krieg zwar verlängern, am Ausgang aber wahrscheinlich nichts ändern, vermutet Joseph Dempsey, der zu Verteidigungs- und Militärthemen am International Institute for Strategic Studies in London forscht. Ein russischer Waffen- oder Munitionsdeal mit Nordkorea wird keinen wesentlichen Einfluss auf den Krieg haben, meint auch Nico Lange, ein sicherheitspolitischer Experte, der für die Münchner Sicherheitskonferenz arbeitet.

Ob Nordkorea Russland jemals offen und direkt mit Waffen versorgen wird, hängt ausserdem auch von China ab. China ist (neben Indien) die wichtigste internationale Stütze Russlands und Wladimir Putins. Nordkorea ist verarmt, weil seine Führung die vorhandenen Ressourcen zuerst in Militär und Absicherung der Diktatur steckt, und erst an zweiter Stelle in den Lebensunterhalt der Bevölkerung. Zudem schneiden die internationalen Atomsanktionen das Land von der Welt ab. Das Regime ist daher seit Langem abhängig von Chinas Lieferungen mit Öl, Reis und Dünger.

Obwohl sie Russlands Position stützt, positioniert sich Chinas Führung in der Frage des Ukraine-Krieges offiziell als neutral. Ein waffentechnischer Austausch zwischen Nordkorea und Russland würde deswegen vorerst nicht allzu offensichtlich vonstattengehen. Zudem gab es bereits Gerüchte, dass es eine zumindest indirekte Zusammenarbeit gegeben hat: Nach US-Angaben hat Nordkorea 2022 Waffen an die russischen Wagner-Söldner geschickt.

Falls aber ein offizieller Deal zustande kommt, wird Kim am Ende wohl der Gewinner dieser Zusammenarbeit sein. Er wird von Russland für die darbende Bevölkerung Lebensmittel und Öl verlangen und er könnte genug Granaten zusagen, um über die von Putin versprochene Satellitenkooperation ausreichend russisches Ingenieurswissen ins Land zu holen, und so Nordkoreas Raketentechnik voranzubringen. Solche Trägerraketen transportieren ja nicht nur Satelliten – sondern auch Sprengköpfe.

Das sind alles noch Vermutungen. Und so ist vorerst nur sicher, dass sich mit dem Treffen im Raumfahrtzentrum zwei diplomatisch mehr (Kim) oder weniger (Putin) isolierte Staatschefs treffen, die ihrer Bevölkerung mitteilen wollen, dass sie noch Partner haben. Ideologisch verbindet die Regime nichts. Am Ende sind es zwei rücksichtslose Diktatoren mit Atomwaffen, die sich etwas näher kommen. Ein Duo des Grauens, wenn man so will.

Dieser Artikel wurde zuerst auf Zeit Online veröffentlicht. Watson hat eventuell Überschriften und Zwischenüberschriften verändert. Hier geht’s zum Original.