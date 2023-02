US-Präsident Joe Biden bei einer früheren Konferenzschaltung mit Chinas Xi Jinping. Die beiden Staatschefs haben erneut viel zu besprechen. archivBild: keystone

Chinesischer Spionage-Ballon: Zwischen angemessener Härte und gefährlicher Konfrontation

Die USA veröffentlichen immer mehr Erkenntnisse zu Chinas Spionageprogramm und stellen damit die Führung in Peking vor aller Welt bloss. Das bringt neue Gefahren mit sich.

Johanna Roth / Zeit Online

Wenn sich ein Fehler nicht mehr verbergen lässt, dann versuche zumindest, ihn so zu verpacken, dass er möglichst wenig auffällt: Diese Strategie nutzen Regierungen weltweit. Auch China. Dessen Regime bestimmt üblicherweise mit aller Härte darüber, was von seiner Politik nach aussen dringt und was nicht. Aber dann entdeckten die USA da diesen Ballon in ihrem Luftraum, rund 60 Meter hoch und ausgestattet mit einem technischem Unterbau, der allein so gross war wie mehrere Busse, heisst es aus dem Pentagon.

Dass dieser Ballon aus China stammte, war schnell klar. Ebenso, dass er kein harmloser Wetterballon war. Aber warum schwebte er gerade jetzt so aufreizend lange über US-amerikanischem Boden, kurz bevor es zum ersten Besuch eines hochrangigen US-Regierungsmitglieds seit Jahren kommen sollte? Schliesslich war damit zu rechnen, dass ein Objekt von dieser Grösse nicht unbemerkt bleiben würde.

Gab es etwa Durcheinander im streng hierarchisch organisierten Machtapparat in Peking? War das keine gezielte Aktion, sondern ein Unfall?

Dafür spricht die Reaktion: Man «bedaure» das Eindringen in den US-amerikanischen Luftraum, hiess es. Solche Töne hört man aus China sonst selten. Offenbar hoffte die Führung in Peking, damit nicht nur den Besuch von US-Aussenminister Antony Blinken noch retten zu können, sondern auch das Bild einzufangen, das sich der Weltöffentlichkeit zu offenbaren drohte: Herrscht Chaos in Peking? Weiss eine Stelle nicht, was die andere tut – und bringt dadurch die Beziehungen zu den USA in noch grössere Schwierigkeiten als die, in denen sie ohnehin schon sind?

Name and shame

In Washington bemüht man sich umso mehr darum, Souveränität und Stärke zu zeigen. Blinkens Besuch abgesagt, den Ballon abgeschossen: Das war nur der Anfang. Immer mehr Erkenntnisse veröffentlicht die US-Regierung seither zum gross angelegten Spionageprogramm Chinas.

Es war nämlich nicht nur dieser eine Ballon, der unter anderem Technik transportiert haben soll, mit der sich Kommunikationssignale abfangen lassen. Sondern dutzende Objekte – auch Satelliten –, die in den vergangenen Jahren insgesamt 40 Länder auf fünf Kontinenten überflogen. Die USA machen nun peu à peu öffentlich, was man unter anderen Umständen vielleicht erstmal hinter verschlossenen Türen diskutiert hätte. «Name and shame» heisst das.

Ein bisschen schwingt da die Botschaft mit: Wir wissen ganz genau darüber Bescheid, was ihr so treibt – vielleicht besser als ihr selbst. Präsident Joe Biden persönlich brachte sie nicht unbedingt subtil an, als er in einem Fernsehinterview diese Woche sagte, mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping wolle derzeit wohl niemand tauschen: «Der Mann hat enorme Probleme.» Die Reaktion fiel heftig aus: Bidens Bemerkung sei «höchst verantwortungslos» und verletze «grundlegendes diplomatisches Protokoll», sagte eine chinesische Regierungssprecherin.

US-Aussenminister Antony Blinken. Bild: keystone

Natürlich konnte Biden damit rechnen, dass seine Äusserung in Peking als zusätzliche Provokation verstanden werden würde. Aber das schien er in Kauf zu nehmen: So, wie China in dieser Sache gerade dasteht, wirkt dessen Empörung vor allem hilflos. Was der US-Präsident in diesem Interview sagte, dürfte eher innenpolitische Hintergründe haben. In Washington gibt es geradezu ein Wettrennen um die klarste Kante gegen China. Biden wird permanent von den Republikanern – und auch manchen Demokraten – vorgeworfen, nicht hart genug vorzugehen.

Warum nicht gleich?

Den Ballon etwa hätte man schon über Alaska abschiessen müssen, als er erstmals im US-Luftraum bemerkt worden war, kritisierten viele Republikaner. Es sei eine Gefahr für die Nationale Sicherheit wie auch die Bevölkerung gewesen, ihn tagelang übers Land fliegen zu lassen.

Die Regierung schliesst aus, dass der Ballon während dieser Zeit sensible Informationen sammeln konnte; man habe am Boden sofort zusätzliche Schutzmassnahmen ergriffen.

Demnach war es umgekehrt: Solange der Ballon noch flog, konnte man ihn sozusagen bei der Arbeit beobachten – inwiefern er etwa gesteuert wurde und wo er zu mutmasslichen Beobachtungszwecken stehenblieb. Die Trümmerteile, die nun aus dem Atlantik gefischt wurden, geben detaillierten Aufschluss darüber, welche Technologie China bei seinen Überwachungsoperationen einsetzt.

In diesem vom FBI zur Verfügung gestellten Bild bearbeiten FBI-Spezialagenten in Quantico, die dem «Evidence Response Team» zugeteilt sind, Material, das aus einem vor der Küste von South Carolina geborgenen Höhenballon stammt. Bild: keystone

Der Abschuss des Ballons war, darauf legt die US-Regierung Wert, keine Eskalation, sondern sicherheitspolitisch alternativlos. Aber man inszenierte ihn eben auch, um klarzumachen: Wir verteidigen uns mit aller Entschlossenheit. Einen anderen Eindruck könnte sich derzeit kein US-Politiker leisten, schon gar nicht Biden, für den die Rivalität mit China die dominierende aussen- und sicherheitspolitische Herausforderung seiner Amtszeit ist. «Bevor ich mein Amt angetreten habe, hiess es, dass die Volksrepublik China an Macht gewinnt und Amerika in der Welt untergeht», rief der US-Präsident bei seiner Rede zur Lage der Nation am vergangenen Dienstag. «Jetzt nicht mehr!»

China in der Defensive, die USA in der (kommunikativen) Offensive: Da lässt sich leicht vergessen, dass es womöglich auch auf der amerikanischen Seite des Pazifiks Chaos und Versäumnisse gab. Denn auch, wenn bekannt ist, dass beide Länder einander ausspionieren: Wie kann es sein, dass ein derart grosses Programm ausgerechnet von den USA so lange unbemerkt blieb?

John Kirby, der für die Nationale Sicherheit zuständige Sprecher des Weissen Hauses, wollte sich auf Nachfrage von «Zeit Online» nicht dazu äussern, inwieweit die Regierung von den Ausmassen der chinesischen Operation überrascht wurde.

John Kirby. Bild: keystone

Biden will schneller reagieren als Trump

Was aber bekannt ist: Während der Trump-Regierungszeit drangen offenbar mehrfach Ballons in den US-amerikanischen Luftraum ein, wenn auch kürzer. Nur soll das erst später bemerkt worden sein.

«Ich kann Ihnen bestätigen, dass wir diese Bedrohungen nicht erkannt haben. Und das ist eine Lücke, die wir schliessen müssen», sagte kürzlich General Glen VanHerck, der die Nordamerikanischen Luftstreitkräfte kommandiert. Im jüngsten Bericht des Pentagons über die Aktivitäten des chinesischen Militärs ist keine Rede von Spionageballons.

Umso stärker setzt Bidens Regierung nun darauf, diese Versäumnisse nachzuholen. «Wir haben unsere Fähigkeit verbessert, Dinge zu erkennen, die die Trump-Administration nicht erkennen konnte», sagte Jake Sullivan, der Berater des Präsidenten für die Nationale Sicherheit.

Das wiederum lässt sich gar nicht mal so sehr als Seitenhieb auf Trump und die Republikaner verstehen wie als Signal, womit künftig zu rechnen ist. So, wie es auch Biden in seiner Rede am Dienstag formuliert hatte: «Wenn China unsere Souveränität bedroht, werden wir handeln, um unser Land zu schützen.» Damit erklärt sich auch, dass der Präsident am Freitag befahl, ein unbekanntes Flugobjekt über Alaska abzuschiessen.

Nun ist die Frage, wie eng sich die Reihen hinter ihm wieder schliessen bei diesem einen Thema, über das sich Demokraten und Republikaner doch eigentlich weitgehend einig sind. Bei einer Anhörung im Senat am Donnerstag wurden Vertreter des Pentagons regelrecht gegrillt – von Abgeordneten beider Parteien. Für sie wirft die Regierung mehr Fragen auf, als sie Antworten gibt.

Mitt Romney, einer derjenigen Republikaner, die der Mitte noch am nächsten stehen, sagte danach, er glaube, «dass die Regierung, der Präsident, unser Militär und unsere Geheimdienste klug und sorgfältig gehandelt haben».

Bis jetzt ist er der einzige seiner Partei, der sich so äussert, auch wenn sich die Republikaner im Repräsentantenhaus einstimmig einer Resolution der Demokraten angeschlossen haben, die Chinas Handeln verurteilte. Im Wahlkampf, der allmählich beginnt, dürfte das Thema heftig diskutiert werden – und von so manchen auch instrumentalisiert.

Je weniger ein innenpolitischer Streit in Sachen China die USA beschäftigt, desto besser. Denn ein in die Ecke gedrängtes und vor der Weltöffentlichkeit blossgestelltes Regime in Peking mag dessen Gegner zwar temporär freuen. Aber in Washington wächst auch die Besorgnis: Wie kommt man aus dieser Situation wieder heraus? Zumal eine Gesprächsgrundlage mit China, die man trotz allem hatte erhalten wollen, dort offenbar nicht mehr gewollt ist: Als kürzlich Verteidigungsminister Lloyd Austin versuchte, seinen chinesischen Amtskollegen zu erreichen, soll der nicht erreichbar gewesen sein.

Damit umzugehen dürfte kompliziert werden. Erst recht, wenn es noch zu weiteren Vorfällen kommt und sich das über Alaska abgeschossene Flugobjekt ebenfalls als eines aus China herausstellen sollte. Der Grat zwischen angemessener Härte und potentiell gefährlicher Konfrontation – für die US-Regierung bleibt er denkbar schmal.

