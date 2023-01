US-Repräsentantenhaus: Aufgewacht in einer selbstgeschaffenen Hölle

Er wird gerade von seiner eigenen Partei vorgeführt: Kevin Mccarthy. Bild: keystone

Analyse

Aufgewacht in einer selbstgeschaffenen Hölle

Die Republikaner stürzen das US-Repräsentantenhaus ins Chaos. Abgeordnete verweigern ihrem Kandidaten die Gefolgschaft. Was das über die Partei und Donald Trump sagt.

Johanna Roth / Zeit Online

Ein Artikel von

Wenn man hört, etwas sei ein Jahrhundertereignis, dann ist das meist eine sinnbildliche Überzeichnung. Für das aber, was sich am Dienstag im US-Kapitol abspielte, lässt sich der Begriff ganz wörtlich verwenden. Zum ersten Mal seit 100 Jahren fiel dort der Satz: «A speaker has not been elected», ein Sprecher ist nicht gewählt worden. Kevin McCarthy, der die Fraktion der Republikaner – bis vor kurzem Minderheit, nun Mehrheit – in den vergangenen Jahren geführt hatte, bekam in drei Wahlgängen nicht genug Stimmen aus seiner eigenen Partei, um die Nachfolge von Nancy Pelosi an der Spitze des Repräsentantenhauses anzutreten. So etwas hat es zuletzt 1923 gegeben. Damals waren es ebenfalls 20 Abgeordnete, die demjenigen die Stimme verweigerten, auf den sich die Mehrzahl ihrer Fraktion geeinigt hatte.

In der Konsequenz bedeutet das nun: 434 gewählte Abgeordnete konnten nicht vereidigt werden, die Sitzung wurde vertagt, es herrscht innenpolitischer Stillstand ohne die gesetzgebende Kammer des Kongresses. Denn die kann ihre Arbeit erst aufnehmen, wenn ihre Mitglieder einen Sprecher gewählt haben. Und das kann theoretisch noch hunderte weitere Wahlgänge dauern.

Vier Abweichler hätte McCarthy sich leisten können, um die nötigen 218 Stimmen zu bekommen. Aber von insgesamt 15 Republikanern war schon vor der Sitzung bekannt, dass sie ihn nicht wählen wollten oder sich das zumindest betont offenhielten. Am Ende waren es 19 in den beiden ersten und 20 im dritten Wahlgang. Hatte McCarthy anfangs noch mehrere Gegenkandidaten, war es im zweiten Wahlgang schon nur noch einer: Jim Jordan, einer der Anführer des «House Freedom Caucus», der extrem rechten, Trump-nahen Abgeordneten innerhalb der Republikanischen Fraktion im Repräsentantenhaus.

Er liess sich immer dreister erpressen

Jordan hatte sich selbst gar nicht zur Wahl gestellt und zu Beginn des zweiten Wahlgangs für McCarthy geworben. Womöglich war das aber nur strategische Bescheidenheit: Man sei gerade deshalb für Jordan, weil der eben nicht das Amt des Sprechers wolle, sagte Bob Good, einer der Abweichler von Rechtsaussen.

Dass er nur mit der entsprechenden Selbstverständlichkeit Anspruch auf die Führung erheben müsse, um sie auch zu bekommen, das ist nicht der einzige Irrtum McCarthys. In den vergangenen Wochen liess er sich vom rechten Rand der Fraktion immer dreister erpressen und gab ihnen bereitwillig, wonach sie verlangten: Zusagen für Posten in wichtigen Ausschüssen, sogar das Versprechen, die Hürden für ein Misstrauensvotum gegen den Sprecher des Repräsentantenhauses zu senken – er hängte also gewissermassen ein Damoklesschwert über seinen eigenen Kopf. Aber nicht einmal das reichte, um sich die Stimmen zu sichern.

McCarthy sei «korrupt», erklärte zwischen den Abstimmungen etwa einer seiner Gegner, der Abgeordnete Matt Gaetz. «Vielleicht ist die richtige Person jemand, der sich nicht selbst verkauft hat, um das Amt zu bekommen». Deutlicher hätte er kaum zugeben können, welches Spiel er und die anderen mit McCarthy spielten: Sie profitierten von dessen Machtgier und Korrumpierbarkeit, um ihn anschliessend als machtgierig und korrupt zu schmähen und sich selbst als diejenigen zu inszenieren, die den «Status Quo» und die «Dysfunktionalität» im Kongress beenden wollten. Dysfunktionalität lässt sich hier folgendermassen übersetzen: Sie wollen nicht akzeptieren, dass im Weissen Haus die Demokraten regieren und immer noch die Gewaltenteilung gilt.

McCarthy, die Macht vor Augen, liess mit sich spielen in dem Glauben, am Ende zu gewinnen. Nur liegt das Spielfeld längst ausserhalb klassischer Verhandlungslogik, in der man erwarten kann, für seine Zugeständnisse etwas zu bekommen. Es sitzen Leute in diesem neuen Kongress, deren vorrangiges Ziel nicht das Regieren ist, sondern die Anarchie.

Worauf McCarthys Widersacher abzielen, zeigt ein Tweet von Gaetz, abgesetzt am späten Dienstagabend (Ortszeit): «Heute konnte sich das Repräsentantenhaus nicht organisieren», schreibt er dort, «der grösste Verlierer: Selenskyj. Die grössten Gewinner: US-Steuerzahler.» Dass die Hilfsgelder für die Ukraine lieber ins eigene Land gehen sollten, ist eine der beliebtesten Parolen der extrem rechten Republikaner. Eine weitere Tranche solcher Gelder ist längst beschlossen, aber Fakten spielen in diesem Zusammenhang offenkundig keine grosse Rolle. Umso klarer wird, dass es gar nicht so sehr um die Person McCarthy geht als darum, demokratische Abläufe zum Stillstand zu bringen.

Die für McCarthy nun so demütigenden Szenen sind insofern weitaus mehr als ein machtpolitisches Kräftemessen. Sie legen den Zustand der Republikanischen Partei offen wie mit dem Seziermesser. Es sind nicht zwei inhaltliche Strömungen, die einander bekämpfen, es handelt sich nicht um einen Konflikt zwischen vermeintlich Konservativen und vermeintlich Moderaten. Sondern vielmehr um die Spätfolgen dessen, was im Vorfeld der Wahl 2016 begann und bis heute anhält: Die Bereitschaft, Demokratieverächter und die extreme Rechte nicht nur zu tolerieren, sondern ihre Erstarkung in Kauf zu nehmen, um die eigene Macht zu erhalten oder weiter auszubauen. Diese Strategie kannibalisiert nun einen ihrer prominentesten Verfechter.

McCarthy jagte Liz Cheney davon

Den Anti-Establishment-Populismus, dem McCarthy jetzt zum Opfer fällt, haben die Republikaner in den vergangenen Jahren kultiviert, ganz vorne dabei war McCarthy selbst. An Donald Trump hielt er so stoisch fest, dass der ihn als «meinen Kevin» bezeichnete, und obwohl er kurzzeitig Trumps Verantwortung für die Gewalt am 6. Januar öffentlich einräumte, besuchte er ihn demonstrativ kurz nach dem Ende seiner Amtszeit in Florida. Er statuierte ein Exempel an Liz Cheney, der Trump-kritischen Republikanerin aus Wyoming und Tochter des ehemaligen US-Vizepräsidenten, die unter seiner Führung von all ihren Ämtern in der Fraktion entbunden und regelrecht davongejagt wurde. Um sich in der Partei beliebt zu machen, drohte er der Biden-Regierung damit, die Anhebung der Schuldenobergrenze zu verweigern und damit den Staat in die Zahlungsunfähigkeit zu stürzen – eine der beliebtesten Fantasien am rechten Rand, für den die Hauptaufgabe eines republikanisch geführten Repräsentantenhauses darin zu bestehen scheint, Joe Biden die verbliebene Amtszeit zur Hölle zu machen.

Jetzt auf

In einer selbstgeschaffenen Hölle sitzt nun auch McCarthy. Er selbst sagt, er werde nicht weichen, egal wie viele Wahlgänge es dauere. Seine Möbel und Büroeinrichtung hat er bereits vor Tagen ins Dienstzimmer des Sprechers räumen lassen, Briefe unterschreibt er als «designierter Sprecher». Diese Verdrängung der Realität erinnert an jemanden, dessen Rückendeckung mal viel wert war in dieser Partei. Und so, wie dieser ihn seinerzeit unterstützte, hatte Donald Trump McCarthys Bewerbung für den Sprecherposten unterstützt.

Die Tatsache, dass die ihm eigentlich nahestehenden Abgeordneten sich verweigern, zeigt, dass die Person Trump immer irrelevanter wird. Aber der Geist, der unter ihm auch in den Kongress eingezogen ist, der ist lebendiger denn je. Nicht nur, was die gekaperte Wahl des Sprechers angeht, deren Fortgang völlig offen ist. In anderem sind sich die Republikaner erschreckend einig: Als die Sitzung des neuen Repräsentantenhauses am Dienstag um zwölf Uhr eröffnet wurde, liessen sie umgehend die Metalldetektoren am Eingang des Plenarsaals entfernen, die nach dem Angriff auf das Kapitol dort angebracht worden waren.

Dieser Artikel wurde zuerst auf Zeit Online veröffentlicht. Watson hat eventuell Überschriften und Zwischenüberschriften verändert. Hier geht’s zum Original.