International

Arbeitswelt

Queen Elizabeth II.: Butler für den Buckingham Palace gesucht



Bild: EPA/EPA

Du brauchst einen Job? Die Queen sucht einen Butler – das Gehalt ist aber nicht so doll

Der Buckingham Palace hat eine Nachwuchsstelle frei: Die Britische Königin Elizabeth II. sucht einen neuen Butler-Stift – per öffentliche Stellenanzeige des Königshauses. Beim Gehalt müsste man eventuell noch mal verhandeln.

Was wird da von einem erwartet?

Erfahrungen im Gastgewerbe seien laut Stellenanzeige von Vorteil, aber nicht entscheidend. Um königliche Mittagessen und Staatsakte zu meistern sollten Bewerber folgende Attribute mitbringen:

Eigeninitiative;

Lernbereitschaft;

eine flexible, positive Haltung zum Job;

ein herausragender Teamplayer;

höfliche Umgangsformen;

besonders wichtig: Leidenschaft für Gastronomie und Service, Eigeninitiative und Lernbereitschaft sowie eine flexible, positive Haltung zum Job.

«Es geht darum, neue Fähigkeiten zu erwerben, um Ihre Karriere im Gastgewerbe zu starten. Sie sind Teil eines Teams, das einen aussergewöhnlichen Service liefert. Das macht eine Position im königlichen Haushalt einzigartig»

Was bekommt man dafür?

Das Gehalt für einen auszubildenden Gehilfen ist allerdings gar nicht so gut: 19'935.80 Pfund pro Jahr, das sind umgerechnet rund 26'000 Franken. Kost und Logis sind allerdings auch frei. Mit der neuen Adresse kannst Du also königlich angeben: Buckingham Palace, London. Die Queen nimmt ihre Butler ausserdem mit auf Reisen und zahlt 15 Prozent des Gehalts in die Rentenkasse ein. Na das ist doch mal was!

Bild: EPA/AAP/AUSTRALIAN DEPT. OF TREASURY

Bewerbungen können noch bis zum 17. Februar eingereicht werden. Am Ende der Ausbildung kann man sich dann Butler schimpfen lassen. Also, schnappt Euch einen Gin and Tonic und einen Yorkshire Pudding – und dann ran an den neuen Job.

63 endgeile Bilder der Rekord-Queen …

(aj/watson.de)

Abonniere unseren Newsletter