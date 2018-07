International

Architektur

Eine solch atemberaubende Aussicht hattest du noch nie



Bild: screenshot instagram/wingstours.vn

Eine solch atemberaubende Aussicht hattest du noch nie

Eine neu eröffnete Brücke in Vietnam begeistert Touristen und Einheimische zugleich. Die «Goldene Brücke» befindet sich 1400 Meter über Meer auf den Hügeln von Ba Na und bietet eine majestätische Aussicht auf die Küstenstadt Da Nang und die umliegende Landschaft.

Bemerkenswert ist aber nicht nur der faszinierende Rundblick, sondern auch das elegante Design. Der goldene, gebogene Steg misst rund 150 Meter und wird von zwei gigantischen Händen getragen.

Entworfen wurde die imposante Konstruktion von der Firma TA Landscape Architecture. Die Hände sind allerdings nicht aus echtem Stein. Zuerst wurde ein Stahlgerüst angefertigt, welches mit Fiberglas überzogen wurden. Für den Bau benötigten die Architekten etwa ein Jahr, wie boredpanda berichtet.

Die Zahl der ausländischen Touristen hat in Vietnam in den letzten Jahren regelrecht zugenommen. Um den Touristenboom weiter anzukurbeln, wurden 2 Milliarden US-Dollar in die Reisebranche investiert. Dadurch wurden verschiedene Projekte finanziert, unter anderem die «Goldene Brücke».

Hier findest du einige Eindrücke:

Ein Beitrag geteilt von wingstours.vn (@wingstours.vn) am Jul 19, 2018 um 11:48 PDT

Ein Beitrag geteilt von Try (@alp_tugray) am Jul 29, 2018 um 7:32 PDT

Ein Beitrag geteilt von Tournesoul (@tournesoul.me) am Jul 26, 2018 um 6:27 PDT

Ein Beitrag geteilt von 지후맘🐇박쏘🐰 (@psyajh1004) am Jul 29, 2018 um 9:06 PDT

Ein Beitrag geteilt von Đỗ Phương Thảo (@puta283) am Jul 29, 2018 um 7:31 PDT

Irgendwie erinnern die Hände an «Der Herr der Ringe», wie boredpand schreibt. Vermutlich sind damit die Hände der Argonath-Statuen gemeint. (vom)

Ein Beitrag geteilt von Chloé B. Rombaldi (@chloe__b__r) am Mai 13, 2018 um 10:32 PDT

Das sind die 30 meistbesuchten Städte der Welt

China ist nicht mehr die weltweite Müllkippe Video: srf

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.

Abonniere unseren Daily Newsletter