Bild: EPA/EPA

Gripen-Kampfjet in Schweden abgestürzt

Ein Gripen-Kampfjet der schwedischen Luftwaffe stürzte am Dienstagmorgen in Südschweden ab. Die schwedischen Streitkräfte sagten, dass einer ihrer Jas Gripen-Jets acht Kilometer nördlich von Ronneby in der Region Blekinge nach einem Vogelschlag abstürzte.

«Der Pilot ist ausgestiegen und hat offenbar dem Rettungshubschrauber zugewinkt, und es scheint ihm zumindest gut zu gehen. Mehr wissen wir im Moment nicht», sagte Sprecher Johan Lundberg der Nachrichtenagentur TT.

Bild: EPA/TT NEWS AGENCY

Der Alarm wurde um 9.41 Uhr ausgelöst, nachdem ein Zeuge ein tief fliegendes Flugzeug und dann eine Rauchsäule gesehen hatte.

Der Pilot wurde ins Krankenhaus gebracht, aber er soll «unter diesen Umständen» in gutem Zustand sein. Bei dem Absturz soll kein Dritter verletzt worden sein. Polizei und Bundeswehr sperren die Stelle ab, an der das Flugzeug abgestürzt ist. (whr)

