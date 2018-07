International

Staudamm bricht in Laos ++ Hunderte vermisst ++ Video zeigt Ausmass der Katastrophe



Nach einem Dammbruch im südostasiatischen Laos werden hunderte Menschen vermisst. Der Staudamm eines im Bau befindlichen Wasserkraftwerks in der südöstlichen Provinz Attapeu sei am Montagabend (Ortszeit) gebrochen und habe die Umgebung mit fünf Milliarden Kubikmeter Wasser überflutet, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur von Laos am Dienstag.



Dabei habe es Todesopfer gegeben, hunderte weitere Menschen würden noch vermisst.

Bild: EPA/ABC LAOS NEWS

Der Staudamm wurde laut den Angaben von dem Energieunternehmen Xe Pien-Xe Namnoy, kurz PNPC, gebaut. Laos ist ein kommunistisches Land, das autoritär regiert wird. (sda/afp)

