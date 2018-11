International

Kinder- und Organhandel: Perus Ex-Polizeichef und seine Freundin festgenommen



Kinder- und Organhandel: Perus Ex-Polizeichef und seine Freundin festgenommen

Die Polizei in Peru hat ihren ehemaligen Chef wegen Verdachts auf Kinderhandel festgenommen. Ex-Polizeichef Raúl Becerra soll die rechte Hand der Bandenchefin Cinthia Tello – die auch seine Partnerin ist – gewesen sein, berichtete am Dienstag die Zeitung «El Comercio» unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft in der Andenstadt Arequipa.

Bild: Facebook

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft rekrutierte dieses kriminelle Netzwerk schwangere Frauen in prekären Situationen, um sie zu überzeugen, ihre Neugeborenen aufzugeben. Dann wurden die Kinder verkauft oder ihre Organe gehandelt.

Bild: AP/ANDINA NEWS AGENCY

Der heute 61-Jahre alte Becerra war von 2010 bis 2011 Perus oberster Polizist. Schon zuvor war er umstritten: Ihm wurde vorgeworfen, als regionaler Polizeichef eine Todesschwadron gebildet zu haben. Später warf ihm eine Polizistin zudem sexuelle Belästigung vor. (whr/sda/dpa)

Aktuelle Polizeibilder

Rapsong bricht Tabus und führt Missstände in Thailand auf Video: srf

Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren

Abonniere unseren Newsletter