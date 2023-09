Aserbaidschan startet Militäreinsatz in Berg-Karabach

Aserbaidschan startet Militäreinsatz zur Rückholung von Berg-Karabach

Mehr «International»

Im Südkaukasus hat die Ex-Sowjetrepublik Aserbaidschan eine neue Militäroperation zur Eroberung der Konfliktregion Berg-Karabach gestartet. Das Verteidigungsministerium in Baku sprach am Dienstag zur Begründung von einer «Antiterroroperation lokalen Charakters zur Wiederherstellung der verfassungsmässigen Ordnung» in der Region.

Gemäss einem AFP-Reporter waren in Stepanakert – der Hauptstadt der umstrittenen Region – Explosionen zu hören. Auf Videos waren ausserdem Sirenen und Schüsse zu hören.

In den vergangenen Monaten wuchs die Sorge bei internationalen Beobachtern, dass der Konflikt zwischen den beiden Ländern eskalieren könnte. So blockierte Aserbaidschan den sogenannten Latschin-Korridor – die einzige Verbindung, auf der Lebensmittel, Medizin und Hilfsgüter nach Berg-Karabach gelangen können.

Berg-Karabach liegt auf aserbaidschanischem Gebiet, wird aber mehrheitlich von Armeniern bewohnt. (jaw)

Update folgt ...