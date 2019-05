International

Stau am Mount Everest: 13 Bilder vom Andrang auf den höchsten Berg



Bild: AP/@Nimsdai Project Possible

Stau am Mount Everest – 12 Bilder, die den Wahnsinn auf dem Dach der Welt zeigen

Am höchsten Berg der Welt staut sich's momentan ziemlich. Ein Bild der wartenden Masse am berüchtigten Hillary Step kurz vor dem Gipfel ging viral. Die folgenden zwölf Bilder und Videos zeigen den Wahnsinn:

Vor 66 Jahren wurde der Mount Everest erstmals von Tenzing Norgay und Edmund Hillary bestiegen. Damals noch eine Sensation, mauserte sich die Besteigung des höchsten Bergs der Welt immer mehr zu einem «Massen»-Phänomen. Ein Blick in die Statistik zeigt den enormen Anstieg:

Vergleicht man die Anzahl Aufstiege mit den Todesfällen am Everest, so sterben relativ wenig Menschen am Mount Everest. Das brachte dem höchsten Berg auch den Ruf ein, dass er «einfach» zu besteigen sei.

Hoher Besucherandrang und wenig Tote? Das sieht dann so aus: Video: YouTube/Mingma G

Im Basislager nächtigen zeitweise bis zu 1500 Bergsteiger. Diese Luftaufnahme zeigt die Ausmasse. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von BanBanjara (@banbanjara) am Mai 27, 2019 um 1:45 PDT

Der Weg durch den Khumbu-Gletscher gehört zu den gefährlichsten Passagen beim Aufstieg. Aber auch hier heisst es: Geduld bewahren. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Smell of the Mountain (@smellofthemountain) am Mai 27, 2019 um 3:04 PDT

Das Problem ist jeweils, dass wegen des Wetters nur kurze Fenster zur Besteigung offen sind. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Paul (@thebiscuitconnoisseur) am Mai 28, 2019 um 2:11 PDT

«Es gab nur kurze Wetter-Fenster und alle wollten zur selben Zeit hoch», sagte ein Manager der Trekking-Agentur. Bild: imgur

Von Jahr zu Jahr wird der Ruf nach Regulierungen lauter. Aber bis jetzt hat die nepalesische Regierung nichts gegen den Massenansturm gemacht. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Periplo (@mxperiplo) am Mai 28, 2019 um 3:52 PDT

Am Beispiel Mount Everest zeigt sich, wie schmal der Grat zwischen wirtschaftlichen Interessen und verantwortungsvollem Tourismus ist. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Everest Experts (@everestexperts) am Mai 27, 2019 um 8:19 PDT

