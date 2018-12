International

Asien

Turkmenistans Präsident Gurbanguly Berdymukhamedov singt Lied



Vergiss «Last Christmas»! Hier singt ein Präsident den neuen grossen Weihnachts-Hit

Alljährlich werden wir wieder mit den gleichen nervtötenden Weihnachts-Liedern beschallt. Warum also nicht mal musikalisches Neuland betreten? Bühne frei für Gurbanguly Berdymukhamedov!

Gurbanguly Berdy-Merdy-WTF?

Der Name sagt dir nichts? Berdymukhamedov ist Turkmenistans Präsident. Und ja, er hat ein Lied geschrieben. In einem Videoclip à la Eurovision singt er und spielt Klavier. Begleitet wird er von seinem Enkel, der mit einem Synthie ausgerüstet ist. Gesungen wird auf Englisch, Deutsch und Turkmenisch. Das hört sich dann etwa so an:

«Schöne Blumen, überall

Wieder Freude, Krone (?)

Lass' uns leben, Cheute Abend

Mit Cherzen zubill (?), Erfühlen.»

Wir sind überzeugt, dass der grosse Führer weise Worte an sein Volk gerichtet hat. Allerdings ist der Sinn dahinter nicht unbedingt jedem erschliessbar. Vielleicht kannst du den Worten Berdymukhamedovs mehr abgewinnen.

So hört sich der Song an: Video: YouTube/Eurasianet Video

Das sagte der turkmenische News-Channel Owazy am Samstagabend zum Song:

«Mit seiner wunderschönen Melodie und herzerwärmenden Worten drang das Lied tief in die Seelen aller Hörer ein und hinterliess starke Eindrücke.»

Wir sagen mal diplomatisch: Das kann man so sehen, muss man aber nicht. Der Autotune-Autokrat forderte sein Volk jedoch dazu auf, das «Lied der Liebe» mitanzustimmen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Berdymukhamedov musikalisch für Aufmerksamkeit sorgt. Früher im Jahr performte er beispielsweise einen Rap-Song, ebenfalls mit seinem Enkel zusammen.

Rap made in Turkmenistan: Video: YouTube/Хроника Туркменистана

Immer wieder singt Berdymukhamedov vor Kamera, zu jedmöglichen Gelegenheiten. So etwa dieses Liebeslied aus dem Jahr 2011.

Man beachte die Gesichter des Publikums ... Video: YouTube/ramzayi1

Seit dem Ende der Sowjetunion ist Turkmenistan unabhängig, die Führung blieb jedoch autokratisch. Der Vorgänger von Berdymukhamedov, Saparmyrat Nyyazow, errichtete zur Sicherung der Herrschaft einen starken Personenkult. Diese Tradition hat der aktuelle Machthaber von Turkmenistan übernommen. So liess er sich unter anderem eine goldene Statue in der Hauptstadt Ashgabat errichten.

(jaw)

