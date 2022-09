Video: watson/Fabian Welsch

Iranerinnen protestieren unter #Justiceformasha gegen Sittenpolizei

Seit dem Tod der Iranerin Masha Amini demonstriert die Bevölkerung des asiatischen Landes gegen die Regierung und die Sittenpolizei. Videos auf TikTok und Instagram zeigen, wie sich Frauen aus Protest die Haare abschneiden und ihre Kopfbedeckungen verbrennen. Ebenfalls sind zahlreiche Videos im Internet, die die Proteste auf den Strassen Irans zeigen.

Video: watson/Fabian Welsch

Die 22-Jährige Amini war am vergangenen Dienstag nach ihrer Verhaftung durch die Religionspolizei ins Koma gefallen und am Freitag im Krankenhaus gestorben. Kritiker werfen der Moralpolizei vor, Gewalt angewendet zu haben. Die Polizei weist die Vorwürfe entschieden zurück. Die Regierung ordnete eine Untersuchung an. Amini war Berichten zufolge wegen ihres «unislamischen» Kleidungsstils festgenommen worden.

Die iranische Regierung dementiert die Vorwürfe der Demonstrierenden. Laut ihnen sei Amini an einer Kopfverletzung gestorben, die sie schon seit ihrer Kindheit gehabt habe. (fwe/sda/dpa)

