Surfer biegt falsch ab und wird von riesiger Welle verschluckt



Auch Profisurfer treffen hin und wieder die falsche Entscheidung. So passiert in Australien: Der australische Big-Wave-Surfer Mark Mathews entschied sich bei einer Welle für die falsche Richtung. In einem Video ist zu sehen, wie das Wasser ihn komplett verschluckt.

Kurze Zeit später taucht Mathews wieder im Wasser auf – ohne Verletzungen. Auf Instagram schrieb er: «So beängstigend das aussieht, es fühlte sich tatsächlich angenehm an. Weniger hart als in den Trainings.»

(ohe)

