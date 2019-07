International

Australien

«Chris, wir müssen reden!»: Graffiti-Aktion einer Schwangeren geht viral



Mensch, Chris, was hast du da bloss angestellt?

Im australischen Melbourne ist in diesen Tagen ganz schön was los – die Bewohner der Metropole rätseln: Wer ist Chris? Und warum meldet er sich nicht?

Anlass der Spekulationen sind eine Reihe von Graffitis, die in den vergangenen Tagen im Stadtteil Frankston aufgetaucht sind. An mehreren Stellen des Stadtteils steht nun in krakeliger Schrift: «Chris, wir müssen reden, bevor das Baby da ist. Oder du brauchst dich erst gar nicht mehr zu melden.»

Bei den Bewohnern Melbournes sorgt die Aktion für gemischte Gefühle. Der Betreiber einer lokalen grossen Facebookseite teilte die Fotos und schrieb dazu: «Chris.... kannst du sie bitte einfach anrufen, bevor sie die ganze Stadt zerstört.»

Die Beiträge verbreiteten sich in Australien in Windeseile: Kein Wunder, hier kennt schliesslich jeder einen Chris? Ob wir hier tatsächlich einem Familiendrama mit kreativem Höhepunkt oder einer ausgeklügelten Werbeaktion beiwohnen, ist noch nicht gesichert.

Klar ist aber: Chris scheint sich bislang noch nicht gemeldet zu haben.

(pb)

