21 Tweets und Bilder, die zeigen, dass in Australien gerade etwas komplett schief läuft

In Australien ist es derzeit heiss, sehr heiss! In den meisten Grossstädten des Landes steigt das Thermometer auf über 40 Grad – in Binnengebieten des Landes, wie beispielsweise in Victoria oder New South Wales, werden sogar bis zu 50 Grad erwartet. Solche Temperaturen sind selbst in Down Under für diese Jahreszeit aussergewöhnlich heftig – insbesondere, da praktisch der gesamte Kontinent von der Hitzewelle betroffen ist. Das schreibt die «Washington Post».

Nun, die Hitze sorgt natürlich für enorme Trockenheit, was wiederum die bereits jetzt schon rekordverdächtigen Buschbrände noch weiter verstärkt. Diese setzen im Übrigen gigantische Mengen an Treibhausgasen frei und lassen Sydney unter einer Rauchdecke versinken. In New South Wales warnten Behörden die Bewohner bereits, die Häuser aufgrund der Hitze nicht zu verlassen.

Bild: EPA

Für die Feuerwehr ist es aufgrund der Hitze sehr schwierig, die Buschbrände in den Griff zu bekommen – sie sind teilweise bis zu über 4000 Quadratkilometer gross. Der Rauch eines solchen Feuers ist extrem schädlich für die Gesundheit, besonders für Junge oder Menschen mit Asthma oder ähnlichen chronischen Krankheiten. Wie einer der Feuerwehrmänner gegenüber der «Washington Post» über das grösste Feuer aussagte: «Es ist so ein enorm grosses Feuer, dass wir es unmöglich unter Kontrolle bringen können.»

Mitschuld an der Zunahme von Buschbränden hat die langfristige globale Erderwärmung, wie Klimastudien herausgefunden haben. Der Klimawandel lässt die Temperaturen steigen, was zu Trockenheit führt und die Vegetation leichter entflammbar macht – das Brandrisiko erhöht sich in Folge enorm.

Australien leidet besonders stark an den Folgen der Klimaerwärmung: Langfristige Studien zeigen eine Zunahme von extremen Hitzewellen. So war 2018 der heisseste Sommer des Landes seit Messbeginn. Seit 1910 hat sich die Durchschnittstemperatur in Australien um ein Grad erhöht.

Bild: EPA

Bei der Bevölkerung nicht besonders gut angekommen ist in diesem Zusammenhang die Entscheidung von Premierminister Scott Morrison, während der nationalen Krise nach Hawaii in die Ferien zu fliegen. Einige liessen ihrem Unmut auf Twitter freien Lauf.

Damit ihr euch das Ausmass der Hitze, ihre Auswirkungen und die Wut auf den Premier besser vorstellen könnt, kommen hier 21 Tweets und Bilder zur Situation in Australien:

21 Tweets und Bilder zur Hitzewelle in Australien

Bild: EPA AAP

Just to put into perspective how bad this all is!



When the amazon rainforest went up in flames it burnt 125,000 hectares. Australia so far has lost 970,000 hectares, and its only going to get worse



We are no longer the sunburnt country, we are the country on fire. pic.twitter.com/tuYn4eWGEV — Christopher Theiler (@IconicThei) December 9, 2019

Bild: EPA

y’all like our attractions huh? would be nice if you could fucking see them huh? help us stop these fires, even just by raising awareness. we’ve been on fire for months and our air quality is 11 times the hazardous level. the east coast of australia is choking and burning pic.twitter.com/HWySHKDpLr — golden lee (@sergeantperalta) December 10, 2019

The smoke enveloping Sydney is absolutely staggering. This is a crisis pic.twitter.com/aC07VweOje — Brian Kahn (@blkahn) December 10, 2019

Bild: EPA

Just been sent this pic from Canberra... NOW do they get it? pic.twitter.com/BHqDSO8GaZ — Tina Perinotto (@TinaPerinotto) December 9, 2019

A woman rescued a koala caught in the middle of a fire in Australia on Tuesday. The woman took off her shirt and used it to wrap the burned animal. She also offered it water from a bottle. The woman said she was going to bring the koala to a hospital. pic.twitter.com/KFLv5pU4i7 — 💯Only Pets❤️🐺👽😸❤️🐕🐈🐖🐎🦒🦘🦍🐘 (@PetsworldOnly) December 13, 2019

Aerial footage above southeastern #Australia shows swirling flames as dry and windy conditions continue to fuel devastating #wildfires across the region

Our world is on fire. The arsonists are in charge#Tiredearth #ClimateCrisis #ClimateEmergency #ClimateChangeIsReal @XRSouthAus pic.twitter.com/2O2eV5W33E — Green Planet (@Elizabeth_Ruler) December 10, 2019

Australia's wildfires have killed at least four people and destroyed more than 680 homes since the start of November. @ReutersGraphics visualizes the scale of the mega fire https://t.co/U02BfvpP0V via @SimonScarr @TmarcoH @GurmanBhatia Manas Sharma pic.twitter.com/0eUuMoawdg — Reuters (@Reuters) December 11, 2019

Then we turned this corner and it became apparent this was a MASSIVE fire. Turned around . Unprecedented #fires like this all over eastern Australia. And #sydneysmoke - choking there. Here's to the #FireService. The courage... pic.twitter.com/KkD5Db7GA7 — Sam Neill (@TwoPaddocks) December 10, 2019

Bild: EPA

#Australia | A bushfire burning north-west of #Sydney for several weeks has been upgraded to emergency level.

The Rural Fire Service says the Gospers Mountain blaze has crossed Bowen Creek and is moving towards Mt Wilson. https://t.co/o0REIh1ht7 pic.twitter.com/N924oq6vlj — Atlantide (@Atlantide4world) December 15, 2019

#AustraliaFires continue to rage in New South Wales. This recently acquired natural color (Bands 4,3,2) #Landsat image shows the extent of smoke covering the area. (1 of 2) pic.twitter.com/HYzYNlWoUo — USGS Landsat Program (@USGSLandsat) December 17, 2019

Is Australia on fire pic.twitter.com/FVQqUN70TE — Austin Linsemeyer (@aystub_) December 17, 2019

It's amazing how many posts I saw of people outraged over the Amazon and California fires... But I guess Australia can just suck it up?



So far they've burnt an area around 28x more than the Cali fires, and that's just in 1 state. All 6 are on fire.#AustraliaBurns pic.twitter.com/NfAfAsmYoU — SugarPlum SamSam 🎅🎄🎁☃️🦌 (@Sami_Attano) December 10, 2019

Horrifying photos taken from Evan's Lookout & Govett's Leap in the Blue Mountains - taken by Nina Lipscombe. I've already taken a box of valuables from our home up in the mountains. These photos are just so frightening. #australiaburns #bluemountainsfires pic.twitter.com/09G4ocordZ — LJ Charleston (@LJCharleston) December 15, 2019

Which one would you choose? The clean air of Hawaii or the toxic air of Sydney? Spotted today, Australia’s Prime Minister @ScottMorrisonMP, departing Sydney for a holiday to Hawaii. True leadership right there. #NSWfires #auspol pic.twitter.com/XHkKny8KN5 — Mark A. Thomson (@MarkAlanThomson) December 15, 2019

True leadership is leaving Australia's east coast to suffocate and burn whilst escaping it all on a holiday to Waikiki, Hawaii. #AusPol #MorrisonFires #HowGoodIsHawaii pic.twitter.com/rodxmPSasf — Stephen (@TheAviator1992) December 16, 2019

