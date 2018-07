International

Vier Tote bei schwerem Verkehrsunfall in Süddeutschland



Bild: DPA

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 81 in Baden-Württemberg sind vier Menschen ums Leben gekommen. Mindestens vier weitere Menschen wurden schwer verletzt, wie die Polizei in der Nacht auf Sonntag mitteilte.

Sie wurden mit drei Rettungshelikoptern und einer Ambulanz in Spitäler gebracht.

In den Unfall waren zehn Fahrzeuge verwickelt. Er ereignete sich am Samstagnachmittag in Fahrtrichtung Stuttgart zwischen den Anschlussstellen Ahorn und Boxberg. Den Einsatzkräften habe sich am Unfallort ein «verheerendes Bild» geboten, erklärte die Polizei. «Vier Personen starben noch an der Unfallstelle an ihren schweren Verletzungen.» Demnach eilten mehr als 100 Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Feuerwehr, Polizei und der Notfallseelsorge zum Unglücksort.

Die Unfallursache war zunächst unklar. Die Fahrbahn war zum Unfallzeitpunkt aber nass. (wst/sda/afp)

