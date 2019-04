Ein Toter und drei Verletzte durch Schüsse vor Disco in Melbourne

Ex-Soldat gesteht Mord an slowakischem Journalisten Kuciak

Ein Ex-Soldat soll den Mord am slowakischen Journalisten Jan Kuciak und an dessen Verlobter gestanden haben. Das berichteten am Donnerstag übereinstimmend mehrere slowakische Medien. Kuciak hatte zu Verbindungen zwischen Mafia und Politik in der Slowakei recherchiert.

Die Nachrichtenseite «aktuality.sk», für die Kuciak arbeitete, berichtete, ein früherer Soldat namens Miroslav Marcek habe die Tat gestanden. Das habe eine «gut informierte Quelle» gesagt.

Marcek und drei weitere Tatverdächtige …