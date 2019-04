International

Blaulicht

Grauenvoller Arbeitsunfall: Frau in USA fällt in Fleischwolf und stirbt



Grauenvoller Arbeitsunfall in den USA: Eine Frau ist in einem Industriebetrieb in einen Fleischwolf gefallen und umgekommen. Ihre Leiche entdeckte laut Behörden ein Kollege, der merkwürdige Geräusche aus der Maschine gehört habe.

Bild: shutterstock.com

Wie die 35-Jährige derart verunglücken konnte, war zunächst unklar. Vermutlich habe sie auf einer Treppe mit Rädern gestanden, ehe es am Montag zum tödlichen Unfall in dem Fleischverarbeitungsbetrieb im Ort Muncy gekommen sei, teilten die Behörden in Bezirk Lycoming County im Norden des Staats Pennsylvania mit. Den Tod der Frau untersucht auch die Bundesbehörde OSHA, die Arbeitsunfälle in den USA vermeiden helfen soll. (sda/ap)

