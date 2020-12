International

Erdbeben der Stärke 6,4 in Kroatien – bis nach Wien spürbar



Ein Erdbeben mit der Stärke 6,4 hat heute Morgen Kroatien erschüttert. Das Epizentrum lag bei der Kleinstadt Petrinja in rund 10 Kilometern Tiefe. Medienberichte sprachen am Dienstag von erheblichen Sachschäden im Umfeld des Epizentrums sowie in der kroatischen Hauptstadt Zagreb.



Notable quake, preliminary info: M 6.4 - Croatia region https://t.co/zRqSVYDwu2 — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) December 29, 2020

Es war das zweite Beben in Folge innerhalb von 30 Stunden. Am Montag waren im selben Gebiet Erdstösse der Stärke 5,2 und 5,0 verzeichnet worden. Erst im März hatte ein Erdbeben der Stärke 5,4 in Zagreb grosse Schäden angerichtet. Eine Jugendliche war gestorben, mehr als zwei Dutzend Menschen waren verletzt worden.



Petrinja liegt rund 50 km südlich von Zagreb:

In Österreich sprach die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Wien (ZAMG) von einer Stärke von 6,1. Das Beben war in vielen Regionen Österreichs spürbar, etwa in Kärnten, in der Steiermark und im Raum Wien.

Bei uns schwingt eine Hängelampe immer noch leicht. Und ich hab weiche Knie. — Katharina Mittelstaedt (@katmittelstaedt) December 29, 2020

Auch in einigen Gebieten Italiens war das Erdbeben zu spüren, wie die italienische Zivilschutzbehörde mitteilte. Die Behörde stehe im Kontakt mit ihren Einrichtungen vor Ort. Auf Twitter schrieben zahlreiche italienische User, sie hätten das Beben gespürt. (mlu/sda/dpa)



