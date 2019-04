International

Busunglück auf Madeira: Alle 28 Totesopfer sind Deutsche.



Bus überschlägt sich auf Madeira + 29 Menschen sterben + Todesopfer alles Deutsche

Bei einem schweren Busunfall auf der Ferieninsel Madeira sind mindestens 29 Menschen ums Leben gekommen, die meisten von ihnen Touristen aus Deutschland. Weitere 27 Menschen wurden verletzt, teilten portugiesische Behörden am Mittwochabend mit.

Sie wurden in ein Spital in Madeiras Hauptstadt Funchal gebracht. Der Bus sei in einer kurvigen Strecke im Ort Canico von der Strasse abgekommen und habe sich an einem Abhang überschlagen, berichtete die portugiesische Nachrichtenagentur Lusa.

Bild: EPA LUSA

«Ich habe keine Worte, um zu beschreiben, was passiert ist. Ich kann die Leiden dieser Menschen kaum ertragen», sagte der Bürgermeister von Canico, Filipe Sousa. Portugals Ministerpräsident António Costa kondolierte der deutschen Kanzlerin Angela Merkel. Er sei bestürzt und übermittle der Kanzlerin «in dieser schweren Stunde» sein Bedauern, twitterte Costa am Mittwochabend.

Foi com profundo pesar que tomei conhecimento do trágico acidente na Madeira. A todas as famílias envolvidas transmito, em nome do governo português, as mais sentidas condolências. — António Costa (@antoniocostapm) 17. April 2019

In dem Bus befanden sich 55 Passagiere, ein Touristenführer und der Fahrer. Nach Angaben Sousas stammen alle Touristen in dem Fahrzeug aus Deutschland. Ein Vertreter der örtlichen Sicherheitsbehörden sagte bei einer Pressekonferenz, ein zweiter Bus derselben Urlaubergruppe sei auch unterwegs, aber nicht in den Unfall verwickelt gewesen.

Die portugiesische Insel Madeira

Auch einheimische Opfer

Portugals Präsident Marcelo Rebelo sagte im Sender SIC, auch Insulaner seien unter den Opfern. Sousa hatte erklärt, es sei unklar, ob auch Passanten von dem Bus getroffen worden seien.

Die Nachrichtenagentur Lusa berichtete, die zuständige Staatsanwaltschaft wolle ein Ermittlungsverfahren eröffnen. Madeira gehört zu den beliebten touristischen Zielen in Europa. Hauptsaison ist der Sommer, aber auch um Ostern fliegen viele Urlauber auf die Insel im Atlantik.

Der Fahrer hatte am frühen Mittwochabend auf der portugiesischen Ferieninsel offenbar in einer Kurve die Kontrolle über den Bus verloren, der daraufhin einen Abhang hinunter in ein Wohnviertel stürzte. Auf Bildern war zu sehen, wie der weisse Reisebus völlig zerstört auf der Seite und teilweise auf einem roten Ziegeldach lag. Der Busfahrer und der Reiseleiter – beides Portugiesen – haben laut Angaben überlebt.

