Lastwagen fährt in Polen auf Autos im Stau – 6 Tote

In der Nähe der westpolnischen Stadt Szczecin (Stettin) ist am Sonntagnachmittag ein Lastwagen auf Autos aufgefahren, die im Stau standen. Einige der Fahrzeuge gerieten darauf in Brand, wie focus.de unter Berufung auf die Nachrichtenagentur DPA berichtet.

Neben dem Lastwagen waren sechs Autos in die Massenkarambolage verwickelt; die Rettungskräfte bargen bisher sechs Leichen.

(dhr/bal)

